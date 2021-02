Cameco se réjouit du rejet de la demande d'autorisation d'appel de l'ARC par la Cour suprême





SASKATOON, Saskatchewan, 19 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) a été informée que la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d'autorisation d'appel de la décision de la Cour d'appel fédérale datant du 26 juin 2020. Le rejet signifie que le litige concernant les exercices fiscaux 2003, 2005 et 2006 est entièrement et finalement résolu en faveur de Cameco.



« Nous sommes ravis que la Cour suprême du Canada ait rejeté la demande d'appel de l'ARC (Agence du revenu du Canada). C'est une nouvelle victoire pour Cameco dans ce litige fiscal de longue date », a déclaré Tim Gitzel, président et PDG de Cameco. « Nous avons systématiquement suivi les règles et respecté à la fois les textes et l'intention de la loi. Cela a été confirmé sans équivoque par le biais de la procédure judiciaire, et nous sommes heureux que ces trois exercices fiscaux soient conclus en notre faveur. »

En septembre 2018, la Cour canadienne de l'impôt a statué que la structure de commercialisation et de négociation de Cameco impliquant des filiales étrangères, ainsi que la méthode de tarification des transferts associée utilisée pour certains accords intersociétés de vente et d'achat d'uranium, étaient pleinement conformes au droit canadien pour les exercices fiscaux en question. L'ARC a fait appel de cette décision devant la Cour d'appel fédérale qui, en juin 2020, a de nouveau statué définitivement en faveur de Cameco et a confirmé la conclusion de la Cour de l'impôt. L'ARC a demandé l'autorisation de faire appel de la décision de la Cour d'appel auprès de la Cour suprême. Aujourd'hui, la Cour suprême a rejeté cette demande.

Cameco espère recevoir un remboursement de 5,5 millions de dollars, plus des intérêts pour les montants payés au titre des précédentes contributions versées par l'ARC pour 2003, 2005 et 2006, ainsi que des frais de justice de 10,25 millions de dollars et des décaissements pouvant aller jusqu'à 17,9 millions de dollars pour les dépenses qui nous ont été adjugées par la Cour de l'impôt et la Cour d'appel dans le cadre des décisions antérieures. Le calendrier de réception de ces paiements est incertain.

« Il a été extrêmement difficile pour nous, en tant qu'entreprise canadienne, de voir une agence de notre gouvernement fédéral continuer à faire valoir un argument fallacieux depuis 13 ans, même après avoir reçu deux décisions de justice en notre faveur au cours de cette période », a déclaré M. Gitzel. « En attendant, nous avons dû traverser une période difficile sur les marchés mondiaux et des bouleversements économiques sans précédent dus à la pandémie de COVID-19 avec l'incertitude causée par ce litige fiscal qui entrave considérablement notre capacité à manoeuvrer. Dire que cela a été injuste pour nos employés et les nombreuses autres parties prenantes qui comptent sur notre entreprise serait un euphémisme. »

Les décisions judiciaires portent sur les exercices 2003, 2005 et 2006. Étant donné la force des décisions rendues, Cameco est convaincue que les tribunaux rejetteront toute tentative de l'ARC d'utiliser des positions et arguments identiques ou similaires pour les autres exercices fiscaux faisant actuellement l'objet d'un litige (2007 à 2014).

« Toute cette saga n'a que trop duré », a déclaré M. Gitzel. « Nous demanderons à l'ARC d'accepter les décisions claires et décisives que les cours ont rendues et de les appliquer aux exercices suivants afin que nous puissions nous concentrer sur la gestion de notre entreprise au profit de toutes nos parties prenantes. Si l'ARC estime que les lois ne sont pas écrites comme elle le souhaite, il est clair qu'elle doit faire valoir ses arguments auprès du gouvernement pour modifier ces lois plutôt que de traîner injustement les entreprises canadiennes dans des procédures judiciaires longues et coûteuses. »

L'ARC continue de détenir environ 785 millions de dollars de liquidités et de lettres de crédit que Cameco a dû payer ou sécuriser de toute autre manière pour les réévaluations de 2007 à 2014, monopolisant une part significative de la capacité financière de la société. Cameco estime que l'ARC devrait restituer le montant total de ces liquidités et de ces garanties, compte tenu de la clarté écrasante des décisions judiciaires reçues à ce jour.

Nous ne serons pas en mesure de déterminer l'issue définitive de ce litige pour tout autre exercice que ceux de 2003, 2005 et 2006 tant que toutes les réévaluations n'auront pas été délivrées au vu des arguments de l'ARC et qu'une résolution définitive n'aura pas été trouvée pour cet exercice fiscal.

Avertissement concernant les informations et énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations et des informations concernant nos attentes pour l'avenir, que nous qualifions d'informations prospectives. Les informations prospectives sont basées sur nos points de vue actuels, qui peuvent changer de manière significative, et les résultats et événements réels peuvent différer considérablement de nos attentes actuelles. Parmi les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, on peut citer : nos attentes concernant la réception des remboursements et des paiements pour les frais de justice et autres coûts de la part de l'ARC ; notre conviction que les cours rejetteraient toute tentative de l'ARC d'utiliser des positions et arguments identiques ou similaires pour les exercices fiscaux ultérieurs ; notre intention de demander à l'ARC d'accepter les décisions que les cours ont rendues et de les appliquer aux exercices fiscaux ultérieurs ; et notre conviction que l'ARC devrait rembourser l'intégralité des liquidités et garanties qui ont été payées ou autrement sécurisées par Cameco. Les risques matériels qui pourraient conduire à des résultats différents incluent : le risque que nous ne recevions pas les remboursements et paiements attendus de l'ARC ; le risque que les cours puissent accepter des positions et arguments identiques, similaires ou différents avancés par l'ARC pour prendre des décisions défavorables pour nous concernant d'autres exercices fiscaux ; le risque que l'ARC n'accepte pas les décisions judiciaires prises pour les années qui ont été résolues en faveur de Cameco et accepte qu'elles devraient s'appliquer aux exercices fiscaux ultérieurs ; et le risque que l'ARC ne rembourse pas la totalité ou la quasi-totalité des liquidités et des garanties qui ont été payées ou autrement sécurisées par Cameco en temps voulu, ou du tout. En présentant ces informations prospectives, nous avons formulé des hypothèses qui pourraient s'avérer incorrectes au sujet de notre droit et de notre capacité à recevoir les remboursements et paiements attendus de la part de l'ARC ; concernant le fait que les cours parviendront à des décisions cohérentes pour les exercices ultérieurs sur la base de positions et arguments similaires ; et à propos du fait que l'ARC ne fera pas avancer avec succès différentes positions et arguments pouvant entraîner un résultat différent pour d'autres exercices fiscaux. Veuillez également consulter notre plus récent rapport de gestion annuel qui inclut une discussion sur les autres risques importants qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et nos attentes actuelles, ainsi que d'autres hypothèses importantes que nous avons formulées dans les présentes informations prospectives. Les informations prospectives sont conçues pour vous aider à comprendre le point de vue actuel de la direction sur nos perspectives à court et à long terme et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement ces informations à jour à moins que les lois sur les valeurs mobilières l'imposent.

