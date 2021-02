L'Oréal Paris annonce les distinguées lauréates canadiennes de leur cinquième initiative annuelle Femmes de Valeur





À l'occasion de la Journée internationale de la femme, des dons de 110 000 $ seront remis à 10 Canadiennes inspirantes qui travaillent sans relâche pour redonner espoir à leur collectivité.

TORONTO, le 18 févr. 2021 /CNW/ - L'Oréal Paris Canada a annoncé aujourd'hui les remarquables lauréates de son programme annuel Femmes de Valeur. Année après année, cette initiative philanthropique rend hommage à un groupe extraordinaire de dirigeantes fortes, diversifiées et passionnées, qui travaillent sans relâche pour mettre en oeuvre des changements mondiaux et apporter de l'espoir aux Canadiens. Ces valeureuses championnes consacrent leur temps, leurs ressources, leur coeur et leur âme à concevoir des programmes novateurs, trouver des solutions inspirantes et offrir un soutien essentiel. Ces femmes remarquables continuent de faire bouger les choses et d'innover, en particulier en cette période difficile. Elles sont reconnues pour leur lutte constante en faveur d'un changement positif et indispensable.

Cette année, la marque accueille 10 femmes remarquables qui se joignent aux précédentes lauréates accomplies de Femmes de Valeur. Chacune d'entre elles redéfinit la générosité, poursuit des objectifs extraordinaires et travaille à soigner et à faire croître les collectivités. Au cours des cinq dernières années, L'Oréal Paris a versé plus d'un demi-million de dollars à 50 organisations au Canada soutenant des causes importantes, notamment la prévention et le traitement des agressions sexuelles contre les enfants, l'insécurité alimentaire, les collectivités marginalisées et les jeunes mal desservis, la durabilité environnementale et le développement de plateformes pour les collectivités PANDC, et plus encore.

« Chaque année, nous sommes touchés par ces femmes altruistes dont les contributions améliorent sans équivoque la vie des autres et laissent présager un avenir plus radieux », a déclaré Ali Fakih, directeur général de L'Oréal Paris Canada. « Ces femmes sont porteuses d'un message d'espoir pour les générations à venir. Leurs innovations visant à créer un changement important et l'esprit dans lequel elles travaillent incarnent parfaitement ce que L'Oréal Paris a toujours défendu. Ces personnes passionnées sont certainement des femmes de valeur. »

Les lauréates de 2021 de Femmes de Valeur sont tenues en haute estime pour l'influence considérable qu'ont eue leurs actions sur une variété de causes et d'initiatives. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, une subvention de 10 000 $ sera remise à l'organisme de bienfaisance de chacune des lauréates.

Les lauréates canadiennes du programme Femmes de Valeur de L'Oréal Paris pour 2021 sont les suivantes :

(en ordre alphabétique)

Elise Konadu Ahenkorah, #shemeets à Calgary, en Alberta, se consacre à aider la prochaine génération d'entrepreneures et d'innovatrices PANDC en leur offrant des réseaux, de la formation, du mentorat et des ressources pour la croissance professionnelle.

Simryn Atwal, Bridge the Gap Mental Health Association, à Surrey, en Colombie-Britannique, offre activement des programmes d'éducation en santé mentale aux groupes marginalisés de la société, rendant plus accessibles les ressources et l'animation entre pairs.

Cindy Blakely, New Circles Community Services à Toronto, en Ontario, est un organisme à plusieurs niveaux qui fournit un soutien essentiel, notamment des vêtements, de la formation et des règlements pour les familles canadiennes à faible revenu et les nouveaux arrivants.

Boma Brown, Support Network for Indigenous Women & Women of Colour (SNIWWOC) à Victoria, en Colombie-Britannique, et à Toronto, en Ontario, s'attaque aux obstacles à l'accès aux soins de santé génésique pour les femmes noires et autochtones et d'autres femmes racialisées, en les habilitant grâce à un modèle holistique et intégré offrant une gamme de services aux femmes.

Rhonelle Bruder, Project iRISE à Toronto, en Ontario, est une organisation dirigée par des survivants qui offre des programmes novateurs de développement des compétences et du leadership à l'intention des jeunes à risque et des survivants de la traite de personnes et de la violence fondée sur le sexe.

La Dre Marie-Josée Dubois, Les Enfants GIOIA en Estrie, au Québec, offre aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes atteints de maladies rares et incurables, ainsi qu'à leur famille, la possibilité de vivre des moments de joie par l'apprentissage, le jeu, le bien-être et la compagnie.

Evelyn Fox, Communities for Zero Violence (CZV) à Toronto, en Ontario, est un organisme de défense et de sensibilisation sans but lucratif visant à adopter une approche holistique pour relier les collectivités afin d'éradiquer la violence armée tout en soutenant les victimes et les survivants.

Meseret Haileyesus, Canadian Centre for Women's Empowerment (CCFWE) à Ottawa, en Ontario, est un organisme national qui s'attaque à l'exploitation financière et économique des femmes et des survivantes de violence conjugale par l'éducation, la défense des droits et le changement des politiques.

Bita Malekian, Water Movement à Calgary, en Alberta, établit un lien entre les opérateurs autochtones du traitement des eaux et les experts à l'échelle nationale en offrant une plateforme en ligne collaborative, interactive et accessible où ils peuvent se réunir, échanger des idées et accéder à des vidéos d'apprentissage.

Aditi Sivakumar, My Empowerment Platform à Ottawa, en Ontario, est un site Web complet qui fournit des outils et de l'information sur la violence fondée sur le sexe et des ressources pour les femmes et les enfants à risque qui font face à la violence pendant la pandémie. Parmi les initiatives d'Aditi et de son organisme, mentionnons My Empowerment Packs, soit des trousses de bien-être et des livrets de ressources pour les femmes victimes de violence et les jeunes sans-abri.

Pour l'instant et jusqu'au 4 mars, les Canadiens peuvent voter pour la lauréate nationale de 2021 de leur choix. Celle qui aura obtenu le plus grand nombre de votes recevra une subvention supplémentaire de 10 000 $ destinée à son organisme de bienfaisance sans but lucratif, un facteur clé dans la sélection de la lauréate nationale de 2021 par le jury. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme Femmes de Valeur, pour découvrir les lauréates canadiennes de l'édition actuelle et des éditions précédentes et pour voter, consultez le site Web www.womenofworth.ca.

