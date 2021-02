Les résidents, la région et les visiteurs de Saint John bénéficieront du réaménagement du quai Fundy





SAINT JOHN, NB, le 19 févr. 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, l'honorable Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, Wayne Long, député de Saint John--Rothesay, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Don Darling, maire de Saint John, ont annoncé l'octroi d'un financement pour quatre projets visant à soutenir le réaménagement du quai Fundy à Saint John.

Deux projets conjoints entre des gouvernements fédéral, provincial et municipal prévoient la remise en état de la Loyalist Plaza et la construction d'une liaison pour piétons entre les propriétés de Fundy Quay et de Market Wharf, ainsi que l'aménagement de sentiers à usages multiples le long de la limite extérieure de la propriété de Fundy Quay. La province et la ville entreprendront aussi deux projets pour assainir, agrandir et améliorer une parcelle de terrain de 6 acres en vue d'un développement futur. Les travaux comprennent le retrait de l'aménagement actuel, l'assainissement des sols et l'amélioration des infrastructure pluviales et électriques souterraines.

Les travaux se poursuivent sur la digue grâce à des fonds préalablement annoncés dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Cette initiative majeure en matière d'infrastructure permettra de créer une expérience unique dans le secteur riverain de la ville, d'accroître le tourisme dans la région et de faire croître l'économie.

Le gouvernement du Canada investit plus de 9 millions de dollars dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 (VIRCV), et du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick accorde une contribution de 6 millions de dollars pour ce projet. La contribution de la Ville de Saint John pour ce projet sera ratifiée lors de la rencontre du conseil plénier le lundi 22 février.

« Il s'agit vraiment d'une journée historique pour Saint John. Le gouvernement du Canada fait encore une fois un investissement sans précédent dans notre collectivité, en collaboration avec nos partenaires provinciaux et municipaux, qui nous permettra de développer le plein potentiel économique de notre secteur riverain. Cette journée est l'achèvement de plus d'un an de travail ardu, en collaboration avec Develop Saint John, le maire Darling, la ministre McKenna et son équipe, et le gouvernement provincial, afin de fournir cet investissement historique. »

Wayne Long, député de Saint John--Rothesay, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ceci est un projet important pour la Ville de Saint John et pour l'ensemble de la province, et notre gouvernement est ravi d'en faire partie. Le réaménagement du site de Fundy Quay a été identifié comme une priorité stratégique pour la ville. Il améliorera la qualité de vie des 70 000 résidents de Saint John et de 15 000 personnes travaillant dans la haute ville. Non seulement, cet investissement créera une nouvelle activité économique pendant la phase de construction, mais la transformation du secteur attirera des investissements privés significatifs à long terme. Ce projet est un élément important de notre croissance économique et du plan de relance de la région et de la province après la COVID. »

L'honorable Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

« Fundy Quay est un accomplissement conjoint d'envergure entre les trois paliers de gouvernement et représente l'un des plus vastes et des plus passionnants développements communautaires de notre collectivité depuis Market Square. Il créera de nouvelles entreprises, de nouvelles expériences touristiques, un nouvel inventaire de logement et de nouveaux espaces extérieurs dont tous pourront profiter. Nous avons hâte de mettre les pelles au travail pour la première phase de construction cet été, en travaillant avec Fundy Quay Developments et nos partenaires financiers pour faire de ces rêves une réalité pour notre région. »

Don Darling, maire de Saint John

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 525 millions de dollars dans 303 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 525 millions de dollars dans 303 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique qui sera assumée par le fédéral sera de 80 % dans les provinces, et de 100 % dans les territoires et pour les projets visant les collectivités autochtones.

