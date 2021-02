Le gouvernement du Canada, plus près que jamais de l'industrie des produits métalliques de Laval





Développement économique Canada pour les régions du Québec accorde un soutien de 350 000 $ à Custom Diamond International et participe à la création de 20 emplois.

LAVAL, QC, le 19 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La vitalité et le dynamisme des collectivités, qui reposent sur des PME fortes, résilientes et innovantes, assurent une croissance économique durable pour tous et des emplois de qualité pour les Canadiennes et les Canadiens. Désireux de bien comprendre les particularités régionales du Québec et d'appuyer les entreprises qui en font la force, le gouvernement du Canada, plus à l'écoute que jamais, investit dans des projets qui seront porteurs pour la relance de l'économie.

À Laval, l'industrie des produits métalliques compte plusieurs entreprises dynamiques aux idées novatrices dont le travail contribue à la renommée de la région partout au pays. Éprouvées par les défis engendrés par la COVID-19, ces PME sont maintenant prêtes à rebondir. Et comme la prospérité des régions du Québec passe par un tissu économique local fort, où les entreprises ont la capacité d'innover et de réaliser des projets porteurs, le gouvernement du Canada répond présent pour les soutenir dans la poursuite de leurs activités et pour favoriser leur croissance.

Custom Diamond International reçoit 350 000 $ pour réaliser un projet porteur pour le secteur des produits métalliques

Dans cette optique, Annie Koutrakis, députée de Vimy, au nom de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd'hui un appui financier de 350 000 $ à Custom Diamond International. Cette contribution remboursable permettra à l'entreprise d'acquérir et d'installer de nouvelles machines et de nouveaux équipements de fabrication, dont trois équipements de production CNC avec générateur pour la réalisation plus rapide de tâches plus complexes. Le projet, qui vise à accroître la productivité de l'entreprise, mènera à la création de 20 emplois.

Créée en 1997 à Laval, Custom Diamond International (CDI) est membre de l'entreprise familiale The Diamond Group, l'un des principaux fabricants de contenants en acier inoxydable destinés à la restauration en Amérique du Nord depuis plus de 85 ans. Aujourd'hui, CDI est à la fois concepteur, fabricant et fournisseur de présentoirs, d'équipements médicaux et de laboratoire, de même que de produits sur mesure en acier inoxydable pour le commerce de détail.

Le gouvernement du Canada est fier de reconnaître et d'appuyer les entreprises, organismes et organisations qui oeuvrent dans des secteurs d'activité qui sont sources de fierté dans leurs communautés. L'avenir et la relance économique du Québec reposent sur les industries qui constituent le fleuron des économies régionales. Elles contribuent de façon importante à la croissance économique du Québec et seront des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît la nécessité d'intervenir en fonction des forces et des atouts présents dans chaque région. C'est ainsi que le soutien de DEC à Custom Diamond International permettra à Laval de se positionner avantageusement pour participer à la relance à venir. »

Annie Koutrakis, députée de Vimy

« Le gouvernement du Canada a pour mission d'accompagner les entreprises et les régions du pays vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires qui en ressortiront. C'est pourquoi nous apportons notre soutien aux atouts propres aux différentes régions du Québec, comme ici, à Laval; ils seront des éléments essentiels afin d'assurer une relance inclusive et de créer de bons emplois dans toutes nos collectivités. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

, ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Cette contribution a été consentie en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation, qui vise à soutenir les PME du Québec à se développer entre autres par l'innovation.

