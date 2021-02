/R E P R I S E - Invitation aux médias - Constats et perspectives - l'impact de la COVID-19 sur l'attractivité économique du Grand Montréal/





Dévoilement des résultats 2020 de Montréal International

MONTRÉAL, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Quel a été l'impact de la COVID-19 en 2020 sur l'attractivité économique du Grand Montréal, notamment sur les investissements étrangers, les organisations internationales ainsi que les entrepreneurs, travailleurs et étudiants internationaux? Pour faire le point, Montréal International convie les représentants des médias au dévoilement de ses résultats 2020, le lundi 22 février, à midi.

Cet événement web se fera en présence de Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation; et l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

Lors de cette conférence de presse, Jean Laurin et Stéphane Paquet, respectivement président du conseil et président-directeur général de Montréal International, présenteront non seulement des résultats impressionnants mais également leurs grands constats de l'année pour expliquer comment la métropole a su tirer son épingle du jeu et se positionner parmi les plus résilientes d'Amérique du Nord. Ils concluront en dévoilant leurs perspectives de relance pour l'année 2021.

L'organisation lancera également un nouvel outil virtuel permettant aux entreprises de la région de recruter des travailleurs internationaux.

RSVP obligatoire : iverge@tactconseilca

Quoi : Conférence de presse - Résultats 2020 de Montréal International Quand : Le lundi 22 février à midi Où : Zoom

SOURCE Montréal International

Communiqué envoyé le 19 février 2021 à 09:05 et diffusé par :