Des actions partout au Québec pour saluer les travailleuses et travailleurs de la santé, de l'éducation et des services sociaux





MONTRÉAL, le 19 févr. 2021 - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ainsi que ses syndicats affiliés dans le secteur public (SCFP-Québec, SQEES-298, SEPB, UES 800) se mobilisent afin de saluer les travailleuses et travailleurs des secteurs de la santé, de l'éducation et des services sociaux toujours au poste, malgré la pandémie.

Ainsi, au cours des prochaines heures, les militantes et militantes feront la tournée d'une trentaine d'établissements à travers le Québec sur le thème Toujours debout. Cette tournée est l'occasion de rendre hommage aux travailleuses et travailleurs de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Les travailleuses et travailleurs sont sans contrat de travail depuis mars 2020.

En ce début d'année, nos organisations sont toujours en attente de véritables propositions de la part du gouvernement et du Conseil du trésor afin de conclure nos conventions collectives. Malheureusement, le Conseil du trésor refuse de bouger de son cadre financier. Pourtant, nous avons déposé des demandes réalistes et acceptables pour améliorer les conditions d'exercice d'emploi, de rétention et d'attraction du personnel ainsi que la rémunération.

Toujours debout parce que les travailleuses et travailleurs que nous représentons malgré la fatigue, l'épuisement, les conditions de travail épuisantes sont toujours au poste prêts à servir la population en santé, en éducation et dans les services sociaux. Québec doit prendre conscience que sans des conditions de travail acceptables, il sera impossible d'attirer et de retenir à l'emploi les travailleuses et travailleurs. C'est l'avenir des services publics qui se joue; toutes et tous doivent en être conscients.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.

