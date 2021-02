APCOA URBAN HUBS fournissent l'infrastructure de services physiques et numériques pour une vie urbaine durable





APCOA PARKING (APCOA), premier opérateur européen d'espaces de stationnement, a lancé APCOA URBAN HUBS pour créer un écosystème intégré dédié à une utilisation durable et prête pour le futur des espaces de stationnement. Pour développer et mettre en oeuvre leurs propres modèles commerciaux, les partenaires stratégiques ont accès à l'infrastructure physique et numérique d'APCOA. Les clients, quant à eux, bénéficient d'une gamme élargie de services et de produits innovants. Enfin, les valeurs patrimoniales des propriétaires immobiliers sont améliorées par des fréquences plus élevées en raison d'un large éventail de cas d'utilisation supplémentaires basés sur le solide réseau de partenaires stratégiques d'APCOA.

« L'économie numérique et à la demande, en particulier dans le domaine de la mobilité et de la logistique, a besoin d'une base physique et d'une infrastructure intelligente et flexible. Avec plus de 11 000 sites, nous avons créé le plus grand réseau européen de parkings connectés numériquement. Nos hubs combinent le stationnement avec des services logistiques et technologiques, des plates-formes de mobilité partagées et des infrastructures de recharge pour véhicules électriques - et apportent déjà une contribution majeure à la création des villes intelligentes du futur », explique Philippe Op de Beeck, PDG du groupe APCOA PARKING.

Sous la marque APCOA URBAN HUBS, APCOA étend les fonctionnalités de ses parkings, en les intégrant dans un écosystème numérique dédié basé sur la plate-forme numérique propriétaire de la société, APCOA FLOW. Tous les parkings sont ainsi transformés en pôles potentiels pour une large gamme de services durables. L'entreprise se concentre initialement sur les parkings à plusieurs étages dans les centres-villes. Ces sites offrent un maximum de potentiel pour améliorer l'efficacité de la logistique du dernier kilomètre, réduire la circulation logistique en centre-ville et, par conséquent, réaliser des réductions substantielles d'émissions de CO2. En augmentant l'approvisionnement d'infrastructures de recharge électrique, APCOA URBAN HUBS soutient également activement la transition vers la mobilité électrique. Les citadins et les pendulaires sans parking ni borne de recharge trouveront une offre adaptée dans les URBAN HUBS d'APCOA. Ce n'est qu'avec un accès garanti à cette infrastructure que l'achat d'un véhicule électrique devient attractif.

«Au cours des prochaines années, nous souhaitons étendre continuellement notre réseau de plusieurs centaines de HUBS URBAINS APCOA à travers l'Europe. Pour les propriétaires de parkings, notre expertise crée de la valeur en diversifiant les flux de trésorerie et en permettant une stratégie durable ayant un impact positif sur la valeur à long terme de leurs actifs. Actuellement, nous sommes engagés dans des discussions prometteuses avec un grand nombre de partenaires potentiels. Tous apprécient notre forte densité d'implantation et le fait que 230 millions de consommateurs sont joignables autour de nos propriétés dans les centres-villes européens. Par conséquent, nos partenaires actuels et potentiels souhaitent profiter du réseau numérique avancé d'APCOA pour améliorer leurs propres modèles commerciaux », explique Op de Beeck. Actuellement, Bosch, BVG, Daimler, E.ON, HERE Technologies, Sixt et UFO Drive font partie des partenaires stratégiques d'APCOA.

La marque APCOA est depuis longtemps synonyme de mise en oeuvre cohérente d'une stratégie digitale et d'innovation globale. En 2018, la société a lancé APCOA FLOW, sa plate-forme évolutive multi-primée qui offre à ses partenaires un accès intégré et sans contact aux parkings du centre-ville via des interfaces individuelles. « En conséquence, nous sommes très bien placés pour relever les défis liés à l'évolution de l'utilisation des espaces de stationnement et aux exigences des villes et des municipalités. Ce n'est qu'en anticipant et en contribuant activement à façonner les processus économiques et sociétaux fondamentaux que nous pourrons réussir à nous adapter et à profiter de ces changements », déclare Op de Beeck.

Urban Hubs est la réponse d'APCOA à certaines des plus grandes tendances de notre époque: la croissance significative du commerce en ligne et à la demande, qui stimule la demande d'espace logistique en centre-ville, l'urbanisation croissante et la montée en puissance de la mobilité électrique.

À propos du groupe APCOA PARKING

APCOA PARKING Group est le premier opérateur de stationnement en Europe avec 50 ans d'expertise dans le secteur. Avec ses 5 500 employés, l'entreprise gère plus de 1,5 million de places de stationnement individuelles sur plus de 11 000 emplacements dans 13 pays européens. Il s'agit notamment de places de parking dans 1 800 villes et centres commerciaux, 400 hôtels, 250 gares, 150 hôpitaux et plus de 60 aéroports européens, tous situés à proximité de 70% de la population des APCOA de 13 pays. Avec son modèle économique cohérent «peu capitalistiques», APCOA est le partenaire de confiance qui maximise la valeur pour les propriétaires immobiliers privés et publics

Via sa plateforme numérique ouverte APCOA FLOW, l'entreprise met en relation des parkings sur voirie et hors voirie avec des clients, partenaires, clients et leurs véhicules. Sur la base de cette technologie, APCOA transforme ses parkings en hubs urbains, fournissant l'infrastructure physique et numérique pour la mobilité, la logistique, la recharge électronique et les services basés sur la technologie. Les clients bénéficient d'expériences innovantes et pratiques proposées par APCOA et ses partenaires qui utilisent les parkings pour proposer leurs services. L'environnement en bénéficie également car l'entreprise contribue activement à la réduction des émissions dans les villes en diminuant le volume de circulation pour la logistique et la recherche de parking. En connectant parking, mobilité et services pour la vie urbaine, APCOA se positionne pour faire partie intégrante de l'écosystème urbain numérique et physique.

