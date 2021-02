BMO tiendra sa 30e conférence mondiale annuelle sur le secteur des mines et des métaux





La principale conférence mondiale sur le secteur des mines et des métaux sera entièrement numérique pour la première fois

Le plus grand nombre de participants à ce jour, y compris un nombre record d'investisseurs institutionnels

Des leaders du secteur d'activité provenant de 31 pays et de six continents participeront

La pandémie, la durabilité et les perspectives sur les domaines de croissance, y compris la révolution des véhicules électriques, seront des thèmes clés

Des recherchistes-analystes de BMO seront disponibles aux fins de commentaires

NEW YORK et MONTRÉAL, le 19 févr. 2021 /CNW/ - BMO Marché des capitaux tiendra sa 30e conférence mondiale sur le secteur des mines et des métaux du 1er au 5 mars 2021. Habituellement tenue chaque année en Floride, aux États-Unis, la conférence sera entièrement numérique pour la première fois.

« Nous sommes ravis d'accueillir la principale conférence mondiale sur les métaux et les mines au monde pour la 30e année. C'est la première fois que nous présentons cette conférence sous forme numérique et pourtant elle s'annonce comme la plus importante à ce jour, a déclaré Dan Barclay, chef de la direction et chef, BMO Marchés des capitaux. Nous sommes impatients de rassembler les plus grands acteurs du monde entier pour des présentations perspicaces et des conversations opportunes, y compris sur l'importance cruciale des enjeux ESG et de la durabilité alors que nous évoluons collectivement vers une économie à faible émission de carbone. »

La conférence annuelle rassemble des leaders du secteur des mines et des métaux et des investisseurs institutionnels du monde entier, soit plus de 1 600 professionnels représentant environ 300 organisations. L'événement, qui est considéré comme un baromètre de la confiance du secteur d'activité pour l'année à venir, propose des discussions en direct avec certaines des plus grandes sociétés minières et de métaux du monde. Les thèmes notables comprennent les suivants : la place de la Chine dans l'écosystème minier; la transition énergétique des métaux et l'adoption des véhicules électriques; la force de l'environnement des métaux précieux; et les enjeux ESG et leur implication pour les sociétés métallurgiques et minières et les investisseurs.

« Nous sommes honorés d'accueillir à nouveau des cadres supérieurs et des investisseurs du secteur lors de notre événement phare, renforçant le leadership éclairé et les connaissances approfondies du secteur qui sont associés à BMO Marchés des capitaux », a ajouté Ilan Bahar, cochef, Mines et métaux, BMO Marchés des capitaux.

« La conférence mondiale de BMO sur le secteur des mines et des métaux témoigne de notre engagement indéfectible dans le secteur et ce n'est pas moins vrai en période de pandémie. Notre organisation s'est affirmée comme une force dominante dans les mines et métaux depuis plus d'un siècle en aidant les clients à atteindre leurs objectifs stratégiques », a déclaré Jamie Rogers, cochef, Mines et métaux, BMO Marchés des capitaux.

Liste partielle des sociétés devant faire des présentations lors de la conférence :

Agnico Eagle Mines (AEM)

Alcoa (AA)

Anglo American (AAL)

(AAL) AngloGold Ashanti (ANG)

Antofagasta (ANTO)

(ANTO) B2Gold (BTO)

Barrick Gold (ABX)

(ABX) BHP Billiton (BLT)

Boliden (BOL)

Cameco (CCO)

Cliffs (CLF)

Endeavour Mining (EDV)

Evolution Mining (EVN)

First Quantum Minerals (FM)

Franco- Nevada (FNV)

(FNV) Freeport-McMoRan (FCX)

Fortescue (FMG)

Glencore (GLEN)

Ivanhoe (IVN)

Kinross Gold (KGC)

(KGC) Kirkland Lake Gold (KL)

(KL) Lundin Mining (LUN)

Newcrest Mining (NCM)

Newmont Mining (NEM)

Northern Star (NST)

Nucor (NUE)

Nutrien (NTR)

Osisko Gold Royalties (OR)

Pan American Silver (PAAS)

Polyus (PLZL)

Rio Tinto (RIO)

Royal Gold (RGLD)

(RGLD) Sibanye-Stillwater (SGL)

South32 (S32)

Steel Dynamics (STLD)

Teck Resources (TECK)

Vale (VALE)

Wheaton Precious Metals (WPM)

Yamana (YRI)

L'événement est organisé par l'équipe de recherche sur les actions du secteur des mines et des métaux de BMO Marchés des capitaux. Les spécialistes des mines et des métaux de la Banque font partie d'une équipe d'analystes des actions disséminés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni qui, ensemble, couvrent environ 920 actions dans le monde. Comptant 10 analystes dédiés au secteur, notre équipe de recherche sur les actions du secteur des mines et des métaux possède l'un des plus grands univers de couverture de sociétés de métaux, d'exploitation minière et d'engrais au monde, avec plus de 150 sociétés couvertes.

BMO Marchés des capitaux conseille les entreprises sur le secteur des mines et des métaux depuis plus d'un siècle. Pendant douze années consécutives, y compris cette année, le magazine Global Finance a reconnu BMO Marchés des capitaux comme la meilleure banque d'investissement pour les mines et métaux au monde.

Les médias qui souhaitent obtenir une copie de l'ordre du jour ou demander une entrevue au sujet de la conférence et de la confiance des marchés sont priés de communiquer avec le service des Relations avec les médias de BMO (informations ci-dessous).

À propos de BMO Marchés des capitaux

BMO Marchés des capitaux est un important fournisseur de services financiers nord-américain offrant une gamme complète de services aux entreprises, aux institutions et aux administrations publiques, notamment en ce qui a trait à la prise ferme de titres d'emprunt et de participation, au crédit aux grandes entreprises, au financement de projets, aux services-conseils en matière de fusions et d'acquisitions, à la titrisation, à la gestion de trésorerie, à la gestion des risques de marché, à la recherche sur les actions et les titres d'emprunt, et aux opérations sur titres institutionnels. BMO Marchés des capitaux compte environ 2 700 professionnels et possède 33 bureaux répartis dans le monde entier, dont 19 en Amérique du Nord. BMO Marchés des capitaux travaille de manière proactive avec ses clients pour fournir des solutions financières intégrées innovantes.

BMO Marchés des capitaux fait partie de BMO Groupe financier (NYSE, TSX: BMO), un des plus importants fournisseurs nord-américains de services financiers diversifiés, dont l'actif totalisait 949 milliards de dollars au 31 octobre 2020.

