Lenovo annonce les détails de ses soldes annuels très attendus





Tout juste après ses populaires soldes du Jour de la famille, Lenovo continue à proposer des économies avec ses soldes annuels, qui permettent aux consommateurs d'économiser jusqu'à 65 % sur certains ordinateurs et appareils électroniques. Les soldes, d'une durée de trois semaines, se déroulent du 22 février au 15 mars sur lenovo.com et comprennent des produits des marques Lenovo Yoga, Legion, IdeaPad et ThinkPad X1.

Chaque semaine pendant les soldes, les clients auront la possibilité d'économiser massivement grâce à des offres spéciales. À partir de chaque lundi et jusqu'à épuisement des stocks, ces articles sélectionnés seront proposés à des prix nettement réduits. Ces offres hebdomadaires à quantité limitée comprennent :

Semaine du 22 février : Lenovo Yoga 9i à partir de 1 259,99 $

Semaine du 1er mars : Lenovo Chromebook C330 à partir de 324,99 $

Semaine du 8 mars : Lenovo ThinkPad X1 Nano pour seulement 1 529,99 $

Parmi les autres offres des soldes annuels, on trouve des rabais allant jusqu'à près de 30 % sur la dernière génération d'ordinateurs portables de jeu Lenovo Legion 15'', des ordinateurs portables à écran tactile à partir de 634,99 $ et jusqu'à 30 % de rabais sur certains ordinateurs portables Yoga 2 en 1. D'autres PC, accessoires et appareils électroniques seront annoncés tout au long de la période de soldes. Les clients sont donc invités à consulter le site lenovo.com pour connaître les offres les plus récentes.

« Les soldes annuels de Lenovo sont une excellente occasion pour les clients de profiter d'offres uniques incroyables », a déclaré Carlo Savino, directeur exécutif du commerce électronique de Lenovo pour l'Amérique du Nord. « Pendant ces soldes de trois semaines, les clients peuvent faire de grosses économies sur certains de nos produits les plus populaires, notamment les ordinateurs portables pour l'école, le travail ou les jeux vidéo ».

Pour obtenir plus de détails sur toutes les bonnes affaires qui font partie des soldes cette année, veuillez consulter le site https://www.lenovo.com/ca/en/d/deals/doorbusters

*Offres valables jusqu'à épuisement des stocks. Magasinez tôt pour profiter des meilleures offres.

