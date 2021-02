Adaptation aux changements climatiques - Plus de 130 000 $ au Saguenay pour accroître la résilience des villes face aux effets des changements climatiques





SAGUENAY, QC, le 19 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que M. François Tremblay, député de Dubuc, sont fiers d'annoncer une aide financière de 131 266 $ pour la réalisation de trois initiatives au Saguenay dans le cadre du Programme de soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques à la planification municipale (PIACC).

D'abord, 24 139 $ permettront à la Ville de Saguenay de réaliser une démarche d'appréciation des risques de submersion et d'érosion le long de la rivière Saguenay dans un contexte de changement climatique. L'initiative vise à définir un portrait détaillé des risques associés à l'augmentation du niveau de la mer ainsi que des phénomènes de submersion et d'érosion côtière et à déterminer les mesures d'atténuation à mettre en place pour améliorer l'adaptation face à ces risques.

L'Anse-Saint-Jean recevra une aide financière de 38 282 $ pour réaliser une étude sur le territoire du bassin versant de la rivière Saint-Jean, situé le long du périmètre d'urbanisation de la municipalité, afin d'y analyser et d'y évaluer les incidences des changements climatiques.

Finalement, 68 845 $ sont octroyés à la MRC du Fjord-du-Saguenay pour son projet d'appréciation des risques et des opportunités découlant des changements climatiques sur le territoire de la MRC. L'étude qui sera réalisée vise à qualifier la nature et l'intensité des changements climatiques sur le territoire et à évaluer les risques et les conséquences de ces derniers.

Le PIACC a été élaboré par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et le ministère de la Sécurité publique (MSP). Il vise à accroître la résilience du milieu municipal face aux effets des changements climatiques et à aider les organismes municipaux à saisir les occasions de développement pouvant en découler.

Citations :

« Je suis fière de constater que nos municipalités sont proactives en matière d'adaptation aux changements climatiques. L'intégration de ces projets à la planification municipale permettra la mise en place de mesures adaptées à la réalité de notre territoire et contribuera à rendre nos municipalités plus résilientes. Je tiens à les féliciter parce que c'est grâce à elles que nos communautés se trouveront mieux préparées et mieux outillées pour faire face à cette réalité! »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Avec cet investissement, notre gouvernement rappelle l'importance que nous accordons à la lutte aux changements climatiques. La protection de notre territoire revêt pour moi une importance capitale, et particulièrement en ce qui concerne les phénomènes de submersion et d'érosion côtière. C'est pourquoi nous mettons à disposition des programmes qui permettent aux municipalités de planifier et d'adapter leurs pratiques dans le présent contexte. Je suis fier que nos communautés du grand Dubuc participent à ce combat collectif et que notre caucus régional milite activement en ce même sens?! »

François Tremblay, député de Dubuc

«?Il est essentiel que nos municipalités et nos MRC se dotent des meilleurs outils possible et d'une démarche de gestion des risques efficace. Cette aide financière accordée leur permettra de bien planifier leurs actions et de développer une culture d'adaptation aux changements climatiques. Les projets sélectionnés ont comme objectif d'assurer la sécurité de nos citoyens, ce qui sera toujours une priorité pour votre gouvernement. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le PIACC est mis en oeuvre dans le cadre de la mesure 2.3 « Soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques à la planification municipale » du Plan d'action sur les changements climatiques du gouvernement du Québec.

Rappelons que le 12 février, le gouvernement a annoncé l'octroi, dans le cadre du programme, d'une aide financière totalisant plus de 3,5 millions de dollars pour la réalisation de 37 initiatives à travers la province.

