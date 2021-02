Moments Déterminants Canada : Insuline100 ? Fabriquer de l'espoir





LISEZ LE ICI : « Fabriquer de l'espoir » de John Lorinc, l'article-couverture du magazine Canada's History (édition février/mars), est disponible grâce à Moments Déterminants Canada.



Joignez-vous à Moments Déterminant Canada pour étudier l'héritage de l'insuline et l'impact que cette découverte a, encore aujourd'hui, sur la vie de milliers de canadiens.

TORONTO, 19 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Defining Moments Canada/Moments Déterminants Canada entame la seconde année de son projet commémoratif Insuline100 : Inspiration et Innovation, et est heureux de pouvoir partager l'article de John Lorinc ?Fabriquer de l'espoir' qui considère l'héritage continu de la découverte de l'insuline, en l'honneur de son centenaire.

Cent ans après cette découverte révolutionnaire, et après des décennies d'innovation médicale, nous ne pouvons toujours pas guérir le diabète. Comme l'explique Lorinc, « Il serait juste de dire que l'insuline a très probablement été l'accomplissement scientifique canadien le plus conséquent, et que c'est certainement ce qui a fait valoir l'université de Toronto mondialement. Aujourd'hui synthétisée et produite en plusieurs formes, l'insuline demeure le traitement de choix pour le diabète du type 1, une maladie chronique qui commence dès l'enfance. Le diabète du type 2, qui apparait habituellement chez les adultes et est associé à une diète riche en glucides, requiert des changements dans l'alimentation et la mode de vie, ainsi que d'autres méthode de régulation de glucide afin d'éviter des maladies connexes comme la maladie cardiaque, la perte de vision ou la gangrène des membres ». Les personnes diabétiques le savent : l'insuline leur permet de vivre et ils continuent d'en remercier ceux qui l'ont découverte, mais elle n'est pas une solution à l'épidémie.

Le 100e anniversaire de la première injection humaine de l'insuline arrivant à grand pas, Moments Déterminants Canada se lance dans un travail de sensibilisation à propos de l'héritage continu de l'insuline et de l'impact de diabète sur la vie des canadiens de nos jours. Il y a plusieurs histoires importantes à raconter, non seulement à propos de la découverte ? qui a été « marquée de conflit, de drame et de compétition » - mais aussi celles de ceux qui encore aujourd'hui dédient leurs vies au traitement du diabète.

Dans le centenaire depuis la découverte, le Canada a été chef de file dans plusieurs domaines médicaux, et a été l'hôte de plusieurs institutions de renommé mondiale pour leurs innovations scientifiques. Cela aussi représente l'héritage de la découverte de l'insuline, compte tenu de la ferveur du Dr Frederick Banting pour inspirer et soutenir les scientifiques et chercheurs à venir. Ces histoires d'innovations scientifiques et médicales sont des échos incontournables de la découverte de l'insuline, toutes dans le domaine de la santé publique. Lisez l'article de John Lorinc intitulé ?Fabriquer de l'espoir' et apprenez-en plus sur la découverte de l'insuline et son héritage à DefiningMomentsCanada.ca.

Tout notre contenu historique est encadré par des outils pédagogiques, directement liés aux salles de classe canadiennes. Moments Déterminants Canada travaille avec plusieurs groupes d'intérêt et de recherche afin de s'engager de manière significative avec l'héritage de l'insuline, en partageant les histoires de scientifiques révolutionnaires canadiens et en offrant une plateforme pour que des canadiens atteints de diabète puissent partager leurs témoignages. Les enseignants peuvent faire valoir ces histoires dans leurs classes grâce à des plans de cours créés par des pédagogues, des articles historiques et des micro histoires : tous adaptés à des contexte d'enseignement numériques ou en personne et muni de multiples point d'accès interdisciplinaires ? disponible sur le site web de Moments Déterminants Canada.

Les précieux partenaires de Moments Déterminants Canada sont notamment l'Université de Toronto, la McMaster Children and Youth University (MCYU), Novo Nordisk (Canada), Sanofi Pasteur (Canada), le lieu historique national du Canada de la Maison-Banting et Diabète Canada. Cette initiative est financée en partie par le gouvernement du Canada, par le truchement du Programme des célébrations et commémorations de Patrimoine canadien.

Moments Déterminants Canada/Defining Moments Canada est un organisme voué au patrimoine et à l'éducation numériques dont l'objectif est de proposer des façons nouvelles et novatrices d'enseigner et de commémorer l'histoire du Canada au moyen de récits et d'outils du 21esiècle. L'organisme a précédemment orchestré les commémorations nationales de la pandémie de grippe espagnole de 1918 à 1920 au Canada et le 75eanniversaire du jour J, Juno75. En 2020, Moments Déterminants Canada a dirigé les commémorations nationales sur support numérique duJourVE75, en partenariat avec Anciens combattants Canada.

Pour plus d'information, des images numérisées ou pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec :

Neil Orford, Président

Moments Déterminants Canada

neilorford@canhist.ca

Amy McBride Bowen, adjointe aux communications

Moments Déterminants Canada

amcbride@canhist.ca

Communiqué envoyé le 19 février 2021 à 08:00 et diffusé par :