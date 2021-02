Esaote et l'équipe Ducati Lenovo de nouveau ensemble sur la piste pour le championnat MotoGP 2021, célébrant le titre de champion du monde des constructeurs MotoGP conquis par Ducati en 2020





Le partenariat entre les deux marques au nom de l'innovation, de la performance et du style italien est également confirmé pour 2021.

GENOA, Italie, 19 février 2021 /PRNewswire/ -- Esaote, une société italienne parmi les leaders mondiaux dans le domaine des systèmes d'imagerie médicale de diagnostic au nom de l'innovation, de la performance et du style italien, envisage l'année 2021 avec confiance et ambition.

Ducati a récemment mis en ligne l'équipe officielle qui participera au championnat MotoGP 2021. La première course est prévue pour le 28 mars au Qatar et la marque « Esaote » se distingue clairement sur la coque de la Desmosedici GP 2021.

« Nous sommes très fiers de confirmer le partenariat avec l'équipe Ducati pour le championnat MotoGP 2021 » a déclaré Franco Fontana, PDG d'Esaote. « Nous opérons dans différents secteurs, mais avec Ducati nous partageons nos valeurs les plus profondes, le style italien, la compétence, l'innovation technologique, la passion, mais surtout la capacité à être compétitif au niveau international, en améliorant continuellement nos performances. L'année écoulée a constitué un défi important, mais nous avons travaillé dur, en obtenant des résultats significatifs et nous sommes prêts à envisager l'avenir avec confiance et détermination. »

« Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer le renouvellement de notre partenariat avec Esaote » a déclaré Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati Corse. « 2020 a été notre première année ensemble et, malgré les difficultés qui ne nous ont pas permis d'exploiter pleinement le potentiel de cette collaboration, nous avons pu consolider notre lien avec Esaote et nous souhaitons les remercier pour leur confiance renouvelée. Pour notre part, nous mettrons tout en oeuvre pour obtenir des résultats de plus en plus importants. »

Cependant, 2020 a été une année mémorable pour Ducati, qui a remporté son deuxième titre mondial des constructeurs en MotoGP : un résultat important, obtenu malgré les difficultés de la saison, qui - comme chez Esaote - n'a cependant pas arrêté le travail, l'engagement et la détermination de l'équipe et de toutes les personnes qui la soutiennent.

Esaote, le seul sponsor du monde de la santé, définit avec l'équipe Ducati un programme d'événements également hors piste qui verra les deux excellences italiennes collaborer étroitement.

Esaote

Le groupe Esaote est un leader dans le secteur des équipements biomédicaux, en particulier dans les domaines de l'échographie, de l'IRM dédiée et des logiciels de gestion du processus de diagnostic. L'entreprise emploie environ 1 150 employés. Basée à Gênes et disposant de ses propres unités de production et de recherche en Italie et aux Pays-Bas, Esaote exerce ses activités dans 80 pays. Des informations sur Esaote et ses produits sont disponibles à l'adresse www.esaote.com .

Ducati Motor Holding S.p.A - Société du groupe Audi - Société soumise à la gestion et à la coordination d'AUDI AG

Fondée en 1926, Ducati fabrique depuis 1946 des motos sportives reconnues pour leur design innovant et leur technologie de pointe. Ducati est basée à Bologne, dans le quartier de Borgo Panigale. Ducati est officiellement engagé dans le Championnat du monde MotoGP et le Championnat du monde Superbike. Présent en MotoGP depuis 2003, Ducati a remporté le titre des constructeurs en 2020 et a été champion du monde en 2007, remportant également le titre des pilotes. En Superbike, il a remporté 17 titres de constructeur et 14 titres de pilote.

