Une option supplémentaire pour les consommateurs qui privilégient les aliments sains et naturels - Bonduelle lance une nouvelle gamme de légumes «?testés pour les résidus de pesticides?»





MONTRÉAL, le 19 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Pionnier de l'agriculture durable et de l'alimentation végétale, le groupe Bonduelle lance une nouvelle gamme de légumes surgelés «?testés pour les résidus de pesticides?». Commercialisée sous la marque Arctic Gardens, cette gamme propose une alternative supplémentaire aux consommateurs qui veulent s'assurer de consommer des légumes testés pour les résidus de pesticides. La nouvelle gamme comprend du maïs, des pois verts et des haricots verts, et arrivera progressivement sur les tablettes des épiceries au cours des prochaines semaines.

Garantir la qualité des produits et la saine alimentation

La mention «?testés pour les résidus de pesticides?» indique qu'aucune molécule de pesticides chimiques parmi celles testées n'a été retrouvée à une concentration supérieure à la limite de quantification. Pour s'en assurer, Bonduelle travaille avec des laboratoires indépendants accrédités et chargés de veiller à l'absence de résidus quantifiables avec l'appui d'outils de pointe. Ce sont plus de 300 molécules qui sont ainsi scrutées lors de tests avancés, afin d'offrir aux consommateurs des aliments toujours plus sains et savoureux. Cette analyse n'a aucune incidence sur les légumes qui conservent toutes leurs saveurs et leurs qualités nutritionnelles.

Une démarche qui s'inscrit dans l'ADN de Bonduelle

Cette démarche fait partie intégrante de sa conception de l'agriculture durable et traduit l'ambition du groupe de réduire au maximum l'usage des intrants chimiques comme les pesticides afin d'offrir aux consommateurs des légumes toujours plus sains et savoureux tout en préservant les ressources naturelles.

Bonduelle met en oeuvre les meilleures pratiques et utilise les technologies les plus avancées pour cultiver la terre de la façon la plus respectueuse possible. Elle utilise notamment des solutions naturelles aux pesticides chimiques, comme des insectes parasitoïdes, non nuisibles aux cultures et qui empêchent la reproduction d'espèces ravageuses, le piégeage des ravageurs ou l'utilisation de substituts mécaniques aux pesticides.

Elle privilégie également les circuits courts en cultivant et en transformant les produits à proximité de leurs marchés de consommation. Bonduelle s'appuie par ailleurs sur sa charte agronomique, un véritable outil de référence que le groupe partage avec l'ensemble de ses producteurs et parties prenantes, et qui formalise les étapes d'approvisionnement de la semence à la récolte tout en détaillant les mesures de préventions des risques.

Citations

«?Cette nouvelle gamme de légumes surgelés Arctic Gardens propose une option supplémentaire aux consommateurs qui privilégient une alimentation saine et naturelle, et qui veulent s'assurer de consommer des légumes testés pour les résidus de pesticides. C'est aussi le fruit des efforts de Bonduelle en matière d'agriculture durable pour réduire au maximum l'usage des pesticides grâce à la mise en oeuvre de choix naturels, afin de promouvoir le bien-vivre par l'alimentation végétale.?»

Christian Malenfant, vice-président marketing, Bonduelle Amérique du Nord

À propos de Bonduelle

Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s'est donné pour ambition d'être «?le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale?». Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur plus de 130?000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agroindustriel unique avec 54 sites industriels ou d'autoproduction agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.

Facebook @bonduelle.ca LinkedIn Bonduelle Americas Twitter @Bonduelle_Group

SOURCE Bonduelle Amérique du Nord inc.

Communiqué envoyé le 19 février 2021 à 07:00 et diffusé par :