/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le ministre Jean-François Roberge en causerie virtuelle à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain/





MONTRÉAL, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à une conférence du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire.

Date : Vendredi 19 février 2021 Heure : De 12 h à 12 h 45 Mot d'introduction de Michel Leblanc, président et chef de la direction de la CCMM Allocution de Jean-François Roberge Discussion entre Michel Leblanc et Jean-François Roberge Inscription : Pour vous inscrire à la causerie virtuelle, vous devez confirmer votre présence auprès de Dominique Talbot par courriel à dtalbot@ccmm.ca ou par téléphone au 514 871-4000, poste 4052. Les accès vous seront fournis par la suite.

