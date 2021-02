Invitation aux médias - Négociation 2020 : les enseignantes et enseignants rappellent au ministre Roberge qu'il doit passer de la parole aux actes





MONTRÉAL, le 19 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, tiendra une causerie virtuelle avec les membres et invités de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ce midi, des enseignantes et enseignants membres des syndicats affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) profiteront de l'occasion pour manifester leur grogne quant au blocage des tables de négociation, devant l'édifice situé rue Saint-Jacques, à Montréal.



Rappelons qu'en février 2020, les membres de la FAE avaient interpellé le ministre Roberge lors de ce même événement pour dénoncer sa réforme (connue comme étant le projet de loi 40). Le ministre avait alors affirmé comprendre leur frustration tout en les invitant à garder espoir quant à la négociation de leur contrat de travail avec le gouvernement caquiste, qui allait permettre de revaloriser leur profession.

Alain Marois, vice-président à la vie politique à la FAE, ainsi que des enseignantes et enseignants seront sur place afin d'accorder des entrevues.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Manifestation devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain Quand : Vendredi 19 février 2021, 12 h Qui : Alain Marois, vice-président à la vie politique à la FAE, enseignantes et enseignants de l'école publique Où : 393 rue Saint-Jacques, Montréal

Les participants et participantes, ainsi que les représentantes et représentants des médias devront s'assurer de porter leur masque et de maintenir la distanciation sociale recommandée par la santé publique. La rue Saint-Jacques sera fermée à la circulation entre les rues du Square-Victoria et Dollard pour l'occasion.

