Huawei publie le livre blanc NetX 2025

SHENZHEN, Chine, 19 février 2021 /PRNewswire/ -- Lors du briefing en ligne des médias et des analystes de Huawei pour la MWC Shanghai 2021, Peng Song, le président du département de marketing et de vente de solutions pour les transporteurs de Huawei a prononcé un discours intitulé « NetX 2025 : La voie des futurs réseaux ». Au cours de ce discours, M. Peng a annoncé la publication du livre blanc NetX 2025, qui comprend des données d'appui basées sur les recherches et les analyses d'IDC. Ce document présente le modèle GUIDE, en expliquant à quoi ressembleront les réseaux des futurs opérateurs.

Au cours des deux dernières décennies, les services de communication ont évolué, passant de la voix seule à une variété de données, de vidéos et bien d'autres choses encore. Les technologies sans fil, de transport et informatiques se sont développées parallèlement aux services de communication pour répondre à des besoins croissants.

Selon M. Peng, alors que la transformation vers une société intelligente s'accélère, toutes les industries entrent dans l'ère numérique, dans laquelle l'infrastructure des TIC jouera un rôle crucial dans l'économie numérique. La planification des réseaux cibles pour tous les scénarios de service est la clé de la nouvelle croissance des opérateurs. Avec une planification ciblée des réseaux visant la réussite des entreprises, l'industrie doit agir en gardant à l'esprit l'essence même de l'entreprise. Les réseaux de télécommunications sont appelés à évoluer considérablement pour s'adapter aux nouveaux besoins en matière de services et de technologie. Par conséquent, les opérateurs seront tenus d'établir aujourd'hui des plans de réseaux cibles afin de saisir les nouvelles opportunités de demain.

Au cours de son discours, Peng a partagé la vision de Huawei pour le réseau d'opérateurs cibles de 2025. Du point de vue de la réussite des entreprises et des capacités technologiques, M. Huawei estime que le réseau cible doit présenter cinq caractéristiques : Gigabit Anywhere, ultra-automatisation, connexion intelligente à plusieurs cloud, expérience différenciée et harmonie de l'environnement.

Gigabit Anywhere est essentiel pour que les réseaux cibles puissent fournir des services numériques aux utilisateurs. Les réseaux Gigabit sont la base sur laquelle une entreprise, une ville et même l'économie d'un pays peuvent se développer. La connectivité Gigabit est l'exigence la plus fondamentale pour les applications de fabrication comme la RV et la RA, les caméras industrielles et la collecte de données de production.

L'ultra-automatisation est essentielle pour les réseaux cibles avec un O&M intelligent. Avec le déploiement massif de la 5G et le lancement par de plus en plus d'opérateurs de services de numérisation de l'industrie, l'ampleur et la complexité des réseaux augmentent de manière exponentielle. Les opérateurs doivent permettre l'ultra-automatisation en adoptant de grandes données et des technologies intelligentes. Les réseaux d'opérateurs peuvent créer une plus grande valeur en automatisant intelligemment des tâches complexes et en simplifiant le travail humain.

La connexion intelligente à plusieurs cloud crée une plate-forme de réseau cible pour l'agrégation de services. Après des années de développement, la technologie des nuages a évolué de l'informatique traditionnelle au cloud computing, puis au cloud natif. La transformation numérique des entreprises a conduit les systèmes informatiques à devenir basés sur le cloud, et une connexion multi-cloud est désormais essentielle pour répondre aux exigences de contrôle des coûts, de fiabilité des services et de reprise après sinistre multi-cloud. Ces changements ont entraîné de nouvelles exigences en matière de connexion intelligente multi-cloud et ont offert aux opérateurs de nouvelles possibilités de développer des services de convergence des réseaux de cloud.

L'expérience différenciée est la clé qui permet aux réseaux cibles de faciliter la réussite des entreprises. L'essence de l'expérience utilisateur est le commerce, et l'essence du commerce est la monétisation. De plus en plus de pratiques ont prouvé que l'expérience différenciée peut créer une prime. Par exemple, sur le marché des entreprises et des administrations publiques, les bourses sont prêtes à payer dix fois le loyer pour une latence de réseau inférieure de 1 ms. Pour les opérateurs, l'expérience différenciée signifie fournir à la fois une expérience du meilleur effort et une expérience déterministe. Une bonne expérience peut satisfaire les besoins personnels des utilisateurs et une expérience différenciée permet aux opérateurs d'acquérir une nouvelle valeur.

Environment Harmony est l'engagement du réseau cible en matière de responsabilités sociales, et fait partie de la stratégie de développement durable des principaux opérateurs du monde entier. Les opérateurs doivent continuellement innover en matière de produits et de technologies pour économiser l'énergie, réduire les émissions et développer une économie circulaire. Ils devraient également inciter les acteurs industriels à coopérer afin de construire une société à faible intensité de carbone en permettant des connexions, des services, des opérations et des applications écologiques grâce à des innovations en matière d'équipement, d'alimentation, de déploiement de réseaux, de centres de données, d'opérations et d'applications.

Le livre blanc NetX 2025, publié lors de la réunion d'information précédant le MWCS, explique l'approche de Huawei concernant les réseaux d'opérateurs cibles, y compris le pilote de NetX 2025, le modèle GUIDE qui caractérise NetX 2025, les recommandations sur le développement de NetX 2025 et les technologies innovantes importantes pour 2025.

En clôturant son discours, M. Peng a déclaré que le modèle GUIDE de NetX 2025 pour les opérateurs représente la compréhension et la vision de Huawei pour le développement futur des réseaux et des services des opérateurs. Huawei s'engage à travailler avec les opérateurs et les industries pour explorer et construire des réseaux cibles tournés vers l'avenir et atteindre le succès commercial d'ici 2025.

