TEMSA lance ses véhicules électriques en Roumanie





Les nouvelles ventes de bus électriques représentent une percée de plus pour TEMSA, qui livrera quatre bus Avenue Electron d'ici la fin de 2021 après avoir remporté un appel d'offres à Buz?u, en Roumanie

ADANA, Turquie, 19 février 2021 /PRNewswire/ -- Après avoir réalisé sa première vente de bus électriques en Suède ces derniers mois, TEMSA renforce sa position sur les marchés mondiaux grâce à de nouvelles ventes. En juillet dernier, l'entreprise a remporté un appel d'offres de bus électriques tenu par la ville de Buz?u, en Roumanie, surpassant ses concurrents mondiaux avec une proposition centrée sur son modèle de véhicules électriques, l'Avenue Electron. Dans le cadre de cet appel d'offres, TEMSA livrera d'ici 2021 quatre bus électriques Avenue ElectronCette livraison comprend également la fourniture de deux bornes de recharge de 150 kW et de 480 kW à la ville.

Hakan Koralp, chef des ventes et du marketing chez TEMSA, souligne la position de TEMSA en tant que leader mondial dans le domaine des véhicules électriques et déclare : « Cela fait de nombreuses années que nous mettons au point des technologies dans le domaine des véhicules électriques., Nous cherchons à contribuer à l'avenir du transport et à la durabilité de notre monde. »

Une entreprise plus forte grâce à ses partenaires

Grâce aux partenariats avec Sabanc? Holding, ainsi que PPF Group et sa société soeur ?koda Transportation, M. Koralp explique que TEMSA connaîtra bien plus de réussite dans le secteur des véhicules électriques à l'avenir. Il ajoute : « Nous poursuivons nos efforts pour renforcer notre position sur les marchés étrangers, en particulier en Europe, tout en tirant parti des connaissances de nos partenaires et de leur puissance concurrentielle sur les marchés internationaux. L'électrification représente aujourd'hui le sujet le plus important du monde des transports. Nous continuerons de mettre au point des technologies automobiles axées sur concept en plaçant la recherche, le développement et l'innovation au coeur de notre stratégie de croissance, et nous poursuivrons nos efforts pour exporter à l'échelle mondiale une gamme diverse de véhicules qui sont prêts pour la production en série. »

Rechargement en neuf minutes seulement

TEMSA a dévoilé l'Avenue Electron, le modèle de bus électrique qui fera son apparition sur les routes de la ville roumaine de Buz?u en 2021, lors de l'édition 2018 du Salon des véhicules commerciaux de Hanovre, en Allemagne.

Mesurant 12 mètres de long, le véhicule dispose de 35 sièges et peut accueillir 85 passagers.

De plus, sa fonction de recharge rapide lui permet de couvrir une distance de 230 kilomètres sur une charge complète. Le véhicule peut également atteindre une autonomie de 90 kilomètres sur une charge de neuf minutes. Ces caractéristiques font de l'Avenue Electron une solution de transport avantageuse, particulièrement dans les zones urbaines.

Système à une seule pédale pour 15 % de portée en plus

Un aspect novateur de l'Avenue Electron est son système de conduite à une seule pédale. Au lieu d'avoir une pédale pour accélérer et une autre pour freiner, le véhicule possède uniquement une pédale d'accélération. Connectée à la batterie, la pédale permet au conducteur d'accélérer, de ralentir ou même d'arrêter le véhicule lorsqu'il lève son pied de la pédale. Cette technologie permet non seulement d'augmenter jusqu'à 15 pour cent l'autonomie du véhicule, mais aussi de réduire le coût de maintenance des freins ainsi que la durée d'entretien des véhicules.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1438157/TEMSA_Romania.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1318937/TEMSA_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 février 2021 à 04:58 et diffusé par :