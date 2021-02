« Aman Residences, Tokyo » et la nouvelle marque hôtelière « Janu Tokyo » illustrent le projet de réaménagement urbain Toranomon-Azabudai





Mori Building Co., Ltd., le plus grand promoteur de paysage urbain du Japon, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Aman, l'exploitant de divers hôtels et centres de villégiature de luxe, dans le cadre du projet de réaménagement urbain Toranomon-Azabudai, une initiative de renouvellement urbain qui revitalisera une grande partie du centre de Tokyo lorsqu'elle sera complétée en 2023. Les deux principaux résultats du partenariat seront la résidence de marque Aman Residences, Tokyo et l'hôtel de luxe Janu Tokyo, la marque soeur d'Aman, qui marquera l'entrée en scène de la marque Janu au Japon.

Shingo Tsuji, président-directeur général de Mori Building Co., Ltd., a déclaré : « Tokyo doit valoriser sa puissance magnétique pour pouvoir se mesurer avec les plus grandes villes du monde. Mori Building se joint à Aman, qui exploite divers centres de villégiature d'envergure internationale, pour fournir un environnement résidentiel et un hôtel de calibre mondial comme on n'en a jamais vu à Tokyo, où les gens vivront en harmonie avec la nature et tisseront des liens avec les autres et les inspireront par le biais de la créativité. En réalisant cette nouvelle forme de ?bien-être urbain', Mori Building valorisera la puissance magnétique de Tokyo. »

Vladislav Doronin, président-directeur général d'Aman et Janu, a ajouté : « Le lancement de nos premières Aman Residences au Japon est un moment phare dans l'histoire d'Aman et témoigne de la relation étroite et de la symbiose de notre marque avec ce pays et sa culture incroyablement spéciale. En collaborant avec les promoteurs chefs de file de Mori Building, et en participant au projet Toranomon-Azabudai, nous pourrons donner vie au cinquième développement d'Aman au Japon, en offrant cette fois un sanctuaire permanent aux propriétaires ainsi qu'un accès exclusif au mode de vie Aman. Qui plus est, il fournira le cadre pour Janu Tokyo. Dans ce centre de culture et d'art, nous voulons connecter les invités au coeur de cette communauté dynamique et offrir une possibilité d'expression créative. »

Aman Residences, Tokyo ? des expériences résidentielles urbaines incomparables

Aman Residences, Tokyo, seront situées aux étages 54 à 64 de la District A Tower de 330 mètres, et proposeront 91 résidences de marque hôtelière offrant des services exclusifs, y compris un Aman Spa (d'environ 1400 m²) réservé aux résidents. L'hospitalité emblématique d'Aman?à la fois chaleureuse et discrète?permettra aux résidents d'apprécier des styles de vie exceptionnellement paisibles avec une vue sur la métropole dynamique de Tokyo. La conception architecturale sophistiquée de la Tour est la réalisation magistrale de Pelli Clarke Pelli Architects (États-Unis) et l'aménagement intérieur a été créé par Yabu Pushelberg (Canada).

Janu Tokyo ? la marque soeur d'Aman, fait ses débuts au Japon

Janu, la marque hôtelière de luxe d'Aman, fera ses débuts au Japon avec Janu Tokyo aux étages 1 à 13 de la B-2 District Tower. L'hôtel est conçu par Denniston (Malaisie) sous le leadership de Jean-Michel Gathy. Outre ses quelque 120 chambres de luxe, offrant toutes des vues superbes sur un square central rempli de végétation luxuriante, Janu Tokyo offrira le plus grand spa du Japon (environ 3500 m²) avec une cure thermale et un centre de fitness, six restaurants, un café et des bars pour les rassemblements de loisir et d'affaires. Janu Tokyo accueillera des clients du monde entier.

À propos d'Aman

Aman a été fondée en 1988 avec la vision de bâtir une collection de retraites intimes avec l'hospitalité chaleureuse et discrète d'une habitation privée d'une grande élégance. La première, Amanpuri (lieu de paix) à Phuket, en Thaïlande, a lancé le concept et, depuis, Aman a pris de l'essor pour inclure 33 hôtels et centres de villégiature d'une sérénité exquise dans 20 destinations du monde, avec sept autres en construction. Le prochain Aman à s'ouvrir sera Aman New York. En 2020, une nouvelle marque hôtelière, Janu - qui signifie ?âme' en Sanskrit, a été dévoilée. Janu offre une interprétation unique de l'hospitalité dans laquelle une interaction humaine sincère, une expression fantaisiste et un bien-être social sont au coeur de l'expérience. Janu entend équilibrer la tête et le coeur et raviver l'âme. Janu se lance avec trois futurs hôtels qui sont déjà en construction : Monténégro (2022), Al Ula en Arabie saoudite (2022) et Tokyo (2023), ainsi qu'un pipeline robuste de futurs hôtels.

À propos de Mori Building

Mori Building est un promoteur immobilier innovant basé à Tokyo. La société a pour mission de maximiser la puissance magnétique des villes en créant et en entretenant des centres urbains sûrs, durables et cosmopolites, fondés sur son concept unique « Ville-jardin verticale » d'immeubles géants à vocation commerciale, éducative, de loisirs et résidentielle. Ce concept est appliqué dans de nombreux projets d'avant-garde de la société, notamment à ARK Hills, Roppongi Hills et Toranomon Hills à Tokyo, et au Shanghai World Financial Center. Mori Building se consacre également à la location d'immobilier, à la gestion de projet et au service-conseil. Veuillez visiter www.mori.co.jp/en

Liens connexes

Communiqué de presse « Mori Building Unveils Massive Urban Regeneration Project In Central Tokyo » publié le 22 août 2019 :

https://www.mori.co.jp/en/img/article/190822.pdf

Descriptif du projet Toranomon-Azabudai :

https://www.mori.co.jp/en/projects/toranomon_azabudai/img/fact_book.pdf

Film image sur le projet Toranomon-Azabudai :

https://www.youtube.com/watch?v=5akVE7tWOto&feature=emb_logo

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 février 2021 à 04:05 et diffusé par :