L'autonomisation de la robotique d'IA par Mech-Mind a permis d'accroître l'efficacité opérationnelle de plus de 110 entreprises de logistique en 2020

PÉKIN, 19 février 2021 /PRNewswire/ -- En renforçant la robotique d'IA, la startup chinoise de robotique industrielle Mech-Mind Robotics (Mech-Mind) a contribué à accroître l'efficacité opérationnelle de plus de 110 partenaires dans le domaine de la logistique en 2020. Mettant l'accent sur l'intelligence des robots industriels en utilisant des technologies de pointe telles que l'apprentissage en profondeur et la vision 3D, Mech-Mind a connu une croissance rapide ces derniers mois après des cycles successifs de financement privé qui ont estimé la start-up de 4 ans à environ 300 millions de dollars.

Les ventes au détail en ligne ayant été multipliées par dix en dix ans rien qu'en Chine, il existe déjà une énorme demande de solutions technologiques pour les processus logistiques axés sur les « tâches fines ». En outre, les derniers rapports de Logistics IQ indiquent un taux de croissance annuel composé de 14 % au niveau mondial sur le marché de l'automatisation de la logistique, atteignant 30 milliards de dollars US d'ici 2026. En s'adaptant aux volumes considérables de colis qui devraient être transportés chaque jour dans le monde entier, les entreprises technologiques comme Mech-Mind Robotics sont prêtes à fournir des solutions cruciales et rentables qui améliorent réellement les opérations des fournisseurs de services logistiques.

« Les activités complexes de préparation de commandes en logistique, telles que la palettisation et la dépalettisation de cartons mixtes, la préparation de commandes et le chargement de colis, semblent assez compliquées et difficiles à réaliser par des robots. Mais, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous donnons aux intégrateurs les moyens d'utiliser nos capacités en matière d'IA. Grâce à notre autonomisation, les intégrateurs peuvent facilement déployer des solutions d'IA auprès des utilisateurs finaux. Nous nous sentons très chanceux de surfer sur la vague de l'IA », a déclaré Tianlan Shao, PDG et fondateur de Mech-Mind Robotics.

Mech-Mind propose des produits de plate-forme universelle, qui comprennent la caméra 3D industrielle Mech-Eye, le logiciel de vision industrielle graphique Mech-Vision et l'environnement de programmation de robot intelligent Mech-Viz. Diverses applications intelligentes typiques dans des scénarios logistiques réels peuvent être réalisées par des non-experts en quelques jours. Pour intégrer les produits de Mech-Mind dans des solutions réelles, les robots sont implantés avec des « yeux » et des « cerveaux ». Mech-Mind permet un seuil bas pour les opérateurs de robots, rendant tout le processus de contrôle du logiciel complètement exempt de code. En outre, pour les ingénieurs expérimentés, le logiciel de Mech-Mind prend également en charge le développement secondaire, ce qui crée suffisamment de flexibilité pour les ingénieurs.

Récemment, en Chine, Mech-Mind Robotics a travaillé avec une entreprise multinationale de logistique pour accroître l'efficacité de son système de tri logistique. Après avoir utilisé la solution technologique de Mech-Mind, le processus déjà fortement optimisé a enregistré une augmentation significative de l'efficacité. L'adaptation de robots au lieu de personnes a permis de traiter les colis 24 heures sur 24 et a été utilisée pour alléger une partie de la pression causée par l'augmentation de la demande d'expédition associée à une réduction des effectifs en raison de la pandémie de COVID-19. En outre, la dépendance vis-à-vis de la main-d'oeuvre a été réduite, l'efficacité de la gestion des entrepôts a été améliorée et la capacité globale de transfert a été augmentée.

Mech-Mind Robotics possède également une riche expérience dans d'autres grands secteurs, notamment le secteur manufacturier. Des réalisations telles que la maintenance des machines, le repérage de haute précision, le collage et l'assemblage dans l'automobile, l'acier et les machines peuvent également être facilement réalisées. Mech-Mind Robotics augmente la facilité d'utilisation des robots industriels en utilisant des technologies de pointe de vision 3D et de planification du mouvement pour leur permettre d'observer leur environnement et de prendre ensuite des décisions et des ajustements affinés grâce à un processus d'apprentissage approfondi. Les produits Mech-Mind sont désormais largement utilisés au Japon, aux États-Unis, en Corée du Sud, en Allemagne et dans d'autres pays.

À propos de Mech-Mind Robotics

Mech-Mind a été fondée en 2016 dans le but de mettre de l'intelligence dans les robots industriels. Grâce à des technologies avancées, notamment l'apprentissage approfondi, la vision en 3D et la planification du mouvement, Mech-Mind offre des solutions rentables pour la palettisation et la dépalettisation de cartons mixtes, la préparation des bacs, le tri des commandes, le gardiennage des machines et l'assemblage/le collage/la localisation dans la logistique et la fabrication.

Les solutions de robots industriels intelligents de Mech-Mind ont été déployées dans des usines d'équipementiers automobiles, des usines d'appareils électroménagers, des aciéries, des usines alimentaires, des entrepôts logistiques, des banques et des hôpitaux dans des pays tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne et les États-Unis.

