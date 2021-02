Protegrity lance un réseau de partenaires pour sécuriser l'innovation mondiale en matière d'IA, d'analytique et de cloud





Protegrity, leader mondial en sécurité des données, a lancé aujourd'hui le réseau de partenaires Protegrity, qui permet aux organisation technologiques, aux intégrateurs de systèmes et aux revendeurs à valeur ajoutée (VAR) de délivrer avec fluidité les solutions avancées de protection des données de Protegrity aux clients communs, en appui de la confidentialité, de l'analytique avancée, de l'IA et de l'apprentissage machine, ainsi que des initiatives cloud. Le réseau de partenaires Protegrity confère aux partenaires les ressources et certifications nécessaires pour permettre à leurs clients de libérer le plein potentiel des données sécurisées, en créant davantage d'opportunités d'innovation et de transformation digitale, ainsi qu'en améliorant les expériences clients.

« Pilier fondateur de la stratégie de croissance et de transformation de l'activité de Protegrity, le nouveau réseau de partenaires Protegrity constitue une étape majeure dans le cadre de notre mission visant à sécuriser les données les plus sensibles au monde, en délivrant une protection avancée des données », a déclaré le président et PDG de Protegrity, Rick Farnell. « Au coeur de notre stratégie de partenariat intervient la neutralité, qui nous permet d'amener davantage d'organisations à découvrir de nouvelles utilisations des données sensibles, ainsi qu'à promouvoir l'excellence d'entreprise. »

Avantages différenciés pour les partenaires de services et partenaires technologiques

Les partenaires travaillent étroitement avec Protegrity pour mettre en oeuvre les bonnes pratiques du secteur en matière de sécurité des données, de confidentialité et d'IA, afin que les clients puissent atteindre avec succès leurs objectifs de protection des données. Le programme inclut deux types de partenaires ? les partenaires de services, et les partenaires technologiques ? et offre des avantages différenciés pour chaque catégorie (Launch, Elevate, Transcend). Les partenaires de services, qui incluent les intégrateurs de systèmes et les VAR, peuvent répondre aux besoins des clients en leur fournissant des services de vente, de vente technique, de support technique, de conseil et de mise en oeuvre. Les partenaires de services peuvent parrainer de nouvelles entreprises, ou devenir éligibles à la revente de la plateforme Protegrity. Les partenaires technologiques, tels que les éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et les grands hyperscalers cloud, reçoivent un accès à la plateforme Protegrity de protection des données, afin de développer des intégrations logicielles sur mesure, et d'éliminer les frictions pour les clients lors de la mise en oeuvre de solutions conjointes.

Protegrity a développé un programme différencié qui offre divers avantages pour répondre aux besoins des partenaires :

Les partenaires « Launch » bénéficient d'un accès aux outils de vente et outils techniques, au portail de partenaire, à une formation virtuelle, à des mises à jour de produits, ainsi qu'à des newsletters.

Les partenaires « Elevate », en plus des avantages « Launch », bénéficient d'une formation virtuelle, d'un accès à la plateforme Protegrity de protection des données, d'un gestionnaire d'alliances attitré, d'un contact marketing attitré, ainsi que d'outils de stratégie de marque conjointe.

Les partenaires « Transcend » bénéficient de tous les avantages ci-dessus, auxquels s'ajoutent des opportunités de formation, une gestion dédiée des alliances, des interlocuteurs de marketing et d'assistance, un parrainage d'événements faisant l'objet d'une remise, des briefings en tête à tête concernant les produits, un siège au comité consultatif, ainsi qu'une planification conjointe d'entreprise.

Appui aux partenaires via un nouveau programme de certification

Dans le cadre du réseau de partenaires Protegrity, Protegrity a lancé un programme de certification des partenaires, afin de les encourager à suivre des formations de la part de Protegrity concernant le paysage de la sécurité des données ainsi que les bonnes pratiques du secteur, et sur la manière d'identifier efficacement les opportunités et de mettre en oeuvre la plateforme Protegrity de protection des données. Pour soutenir encore davantage les partenaires, Protegrity fournira des formations gratuites à rythme libre, destinées aux ventes et préventes. Différents niveaux de certification présentent des exigences pour les préventes, les ventes et l'après-vente :

Les certifications « Evangelist » relatives aux ventes, aux préventes et au développement commercial s'effectuent en ligne à un rythme libre, et fournissent une formation sur les moteurs de marché, le positionnement de valeur, la plateforme Protegrity de protection des données, et les cas d'utilisation.

Les certifications « Professional » relatives aux architectes et consultants techniques pour les préventes et l'après-vente s'effectuent également en ligne à un rythme libre, et concernent l'installation et les configurations, les démos, ainsi que la conception de démos sur mesure et les preuves de concept (POC).

Les certifications « Practitioner » relatives aux architectes et consultants techniques pour l'après-vente sont conduites par des instructeurs, et englobent ateliers de laboratoire, services professionnels, conception de solutions, mise en oeuvre, expérience projet, résolution des problèmes, et assistance.

Les fonctionnalités et avantages supplémentaires du réseau de partenaires Protegrity incluent :

Portail de partenaire : Un portail central destiné à tous les partenaires, incluant des contenus en appui des ventes et de la technique, un enregistrement des transactions, ainsi que plusieurs outils de vente et de marketing en soutien des efforts conjoints de mise sur le marché.

Programme de revente : Permet aux partenaires de services de fournir une gestion de bout en bout du parcours du client, des ventes et ventes techniques jusqu'à la mise en oeuvre après-vente.

Programme technologique : Valide les intégrations de partenaires pour veiller à ce que les connecteurs de partenaires technologiques adhèrent à la norme la plus élevée. Protegrity offre les outils et ressources permettant de développer et délivrer des solutions conjointes qui exploitent pleinement les avantages de la plateforme Protegrity de protection des données.

« À l'heure où de plus en plus d'entreprises deviennent axées sur les données, nous assistons à une demande accrue des clients et des prospects, qui cherchent à sécuriser leur IA, leurs analyses et leurs initiatives cloud essentielles à la mission », a déclaré Jay Chitnis, vice-président des alliances et partenaires mondiaux chez Protegrity. « Les clients de Protegrity disposent d'un choix et d'un contrôle sur la manière dont leurs données sont protégées ? peu importe la localisation et le type d'utilisation des données ? ce qui les met en confiance. Pour les organisations de services et les organisations technologiques, le réseau de partenaires Protegrity simplifie l'association avec Protegrity, en fournissant une couche supplémentaire de capacités et d'expertise pour les clients conjoints. Nous sommes impatients de renforcer nos relations avec nos partenaires, à l'heure où nous honorons notre engagement consistant à sécuriser les données les plus sensibles de la planète. »

Déclarations à l'appui

Gary Green, vice-président des partenariats stratégiques chez Cloudera

« La protection des données joue un rôle majeur dans le cycle de vie des données. Protegrity parvient à ajouter une couche supplémentaire de protection des données pour n'importe quelle charge de travail sur la plateforme de données Cloudera fonctionnant sur site, dans le cloud ou dans des environnements hybrides, ce qui permet aux clients de se développer de manière fluide et sécurisée, sans ralentir les initiatives de données essentielles à la mission. »

Alvin Chan, directeur général d'Integrity Hong Kong

« Les organisations commerciales et organisations du secteur public à Hong Kong deviennent de plus en plus axées sur les données pour l'accélération de leurs objectifs d'affaires. Dans leur course vers une amélioration des produits et services, qui ravit les clients, les organisations utilisent l'analytique avancée, l'apprentissage machine et l'IA, mais les questions d'utilisation de données sensibles et de conformité aux exigences réglementaires deviennent à présent des considérations clés. Integrity est fière de son partenariat avec Protegrity, et délivre sa solution de classe mondiale pour la protection des données sur le marché de Hong Kong. »

Xavier Espinosa de los Monteros, PDG de Latbc

« L'exercice consistant à rendre les données sensibles accessibles pour différents cas d'utilisation, tout en adhérant aux réglementations sur la confidentialité, peut être difficile à gérer. Les risques sont élevés. C'est pourquoi la préparation doit être rigoureuse, et les entreprises doivent avoir défini une trajectoire claire sur laquelle déplacer, analyser et stocker les données de manière sécurisée. Faire équipe avec Protegrity constitue une formidable opportunité de conférer à nos clients conjoints la capacité de protéger et gérer de manière sécurisée leurs données sensibles, notamment à l'heure où les entreprises connaissent une transformation digitale rapide durant la pandémie de COVID-19. Aux côtés de Protegrity, nous apportons de la tranquillité aux entreprises, à leurs employés ainsi qu'à leurs clients, tout en ouvrant la voie à d'importantes opportunités d'innovation. »

Vikas Jain, directeur de la gestion des produits de sécurité chez Snowflake

« Notre partenariat avec Protegrity confère un avantage unique à nos clients, en leur permettant de créer encore plus de valeur à partir de leurs données sensibles dans Snowflake, sans compromettre la sécurité ou la confidentialité. Grâce à l'intégration de Snowflake et Protegrity, les clients peuvent utiliser facilement Protegrity pour protéger les données intégrées dans le cloud de données de Snowflake. Nous sommes ravis de faire partie du réseau de partenaires Protegrity, et impatients d'aider nos clients mutuels à accélérer l'utilisation des données pour transformer leur entreprise. »

John Esser, PDG de Veracity Solutions

« Notre mission et passion pour offrir aux entreprises réglementée la transformation digitale native dans le cloud s'inscrit parfaitement en phase avec les offres de protection des données de Protegrity. Les données et l'analytique constituent un pilier des efforts de transformation digitale, et la capacité à protéger et sauvegarder les données sensibles ne peut qu'accélérer l'avantage compétitif d'une société qui utilise cet actif. Nous sommes impatients de collaborer avec Protegrity pour conférer ces capacités avancées à nos clients. »

