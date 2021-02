L'inscription des exposants au salon #COMPUTEXVirtual est désormais ouverte





COMPUTEX Taipei, le plus grand salon des TIC d'Asie, organise cette année sa première exposition hybride Online-Merge-Offline (OMO). Le salon COMPUTEX 2021 Hybrid réunit l'exposition sur place et l'exposition virtuelle #COMPUTEXVirtual, pour un évènement et une expérience client particulièrement dynamiques, accessibles et complets. Le salon #InnoVEXVirtual se déroulera en même temps. À travers les expériences virtuelles, COMPUTEX vise à accompagner les leaders de l'industrie et les startups afin qu'ils obtiennent les meilleurs résultats et tirent profit de l'exposition.

Le salon COMPUTEX sur place

Le salon COMPUTEX sur place se tiendra au centre d'exposition de Taipei Nangang, Halls 1 et 2, du 1er au 4 juin. Cette année, l'exposition s'articulera autour de sept thèmes majeurs : la 5G, l'IA et l'IdO, l'edge computing, le calcul haute performance (HPC), la cybersécurité, le gaming et les innovations et startups. Ces thèmes illustrent la dominance passée et future de la chaîne d'approvisionnement de Taiwan dans l'industrie des TIC à travers le monde.

Le salon InnoVEX se tiendra au centre d'exposition de Taipei Nangang, Hall 1 (TaiNEX 1). Dans cet espace regroupant des startups internationales seront présentées des inventions susceptibles de remodeler le paysage technologique mondial.

Le salon virtuel #COMPUTEXVirtual

Le salon en ligne #COMPUTEXVirtual se déroulera du 31 mai au 30 juin aux côtés du salon #InnoVEXVirtual. Ces expositions virtuelles mettront en avant les quatre éléments suivants :

Informations sur la technologie :

Les forums COMPUTEX et InnoVEX, les allocutions d'entreprises de premier plan, les démonstrations en direct ainsi que les webinaires associés seront consultables via la diffusion en direct. Ces ressources dévoileront les dernières tendances technologiques et des informations sur l'avenir du secteur de la technologie.

Expositions virtuelles :

Les exposants présenteront leurs produits sur des stands virtuels à l'aide de vidéos et de photos. Les informations de contact fournies permettent aux exposants de saisir toutes les opportunités en matière d'identification de clients potentiels et ceci sans aucunes contraintes de décalage horaire.

Services de matchmaking et de réseautage :

Les visioconférences, les demandes de réunion et la messagerie instantanée permettent à la fois d'abaisser les barrières entre les pays et d'établir les canaux de communication les plus efficaces et les plus opportuns pour les exposants et les acheteurs.

Recommandations hyper-personnalisées :

Le salon #COMPUTEXVirtual utilisera la technologie de l'IA afin d'identifier les comportements des utilisateurs et de proposer des stratégies marketing intéressantes aux exposants. Des recommandations hyper-personnalisées permettront d'accroître la qualité du matchmaking et de façonner la perception de la marque.

Les webinaires du salon COMPUTEX Hybrid se tiendront le 3 mars.

#COMPUTEXVirtual et #InnoVEXVirtual sont maintenant ouverts aux inscriptions. Pour démontrer comment les événements en ligne mettent à profit les technologies de pointe afin de surmonter les contraintes géographiques et de décalage horaire, l'organisateur de l'événement, le Taiwan External Trade Development Council, organisera des webinaires à l'échelle internationale le 3 mars.

#COMPUTEXVirtual - Inscription des exposants :

https://events.taiwantrade.com/CVirtual01

#InnoVEXVirtual - Inscription des exposants :

https://events.taiwantrade.com/IVirtual01

COMPUTEX Hybrid - Webinaires

https://events.taiwantrade.com/CVirtual02

Pour de plus amples renseignements :

Site Web COMPUTEX : https://www.computextaipei.com.tw/

Site Web InnoVEX : https://www.innovex.com.tw/

À propos de COMPUTEX TAIPEI (également appelé OMPUTEX) :

Créé en 1981, COMPUTEX TAIPEI est l'un des principaux salons mondiaux des TIC, de l'IdO et des startups, possédant une chaîne d'approvisionnement complète et des écosystèmes de l'IdO. Coorganisé par le Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) et le Taipei Computer Association (TCA), COMPUTEX TAIPEI joue sur sa proximité avec les groupes TIC complets de Taïwan pour couvrir toute la gamme des TIC - des marques établies aux écosystèmes, en passant par les startups et les chaînes d'approvisionnement TIC. Doté de solides compétences en matière de R&D, de fabrication et de protection des droits de la propriété intellectuelle, Taïwan est une destination stratégique pour les sociétés étrangères et les investisseurs en quête de partenaires au sein des écosystèmes technologiques mondiaux. Suivez COMPUTEX sur son site Web à l'adresse www.computextaipei.com.tw et sur Twitter @computex_taipei à l'aide du hashtag #COMPUTEX.

À propos de TAITRA :

Fondée en 1970, TAITRA est la principale organisation de promotion du commerce à but non-lucratif de Taïwan. Sponsorisée par le gouvernement et les associations de l'industrie, TAITRA aide les entreprises à renforcer leur compétitivité internationale. Basée à Taipei, TAITRA dispose d'un réseau de 1300 spécialistes et de cinq bureaux locaux à Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Tainan et Kaohsiung, ainsi que de 63 filiales dans le monde entier. Conjointement avec le Taipei World Trade Center (TWTC) et le Taiwan Trade Center (TTC), TAITRA a constitué un réseau mondial dédié à la promotion du commerce international.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

