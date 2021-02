Jotun : Solides résultats pour une année atypique





Jotun a enregistré des ventes de 21 070 millions de NOK en 2020, soit une augmentation de 7 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation a atteint 3 489 millions de NOK au cours d'une année fortement affectée par la pandémie de coronavirus.

En 2020, la pandémie a eu un impact négatif sur les ventes dans tous les segments et, après ajustement des effets de change dûs à la faiblesse de la couronne norvégienne, la croissance sous-jacente des ventes a atteint trois pour cent. Cette croissance provient essentiellement de la bonne progression enregistrée pour les ventes de peintures décoratives.

Selon le CEO, Morten Fon, l'impact de la pandémie de coronavirus sur les activités de Jotun en 2020 varie d'une région à l'autre. « Nous avons connu une baisse des ventes en Asie du Sud-Est et une faible croissance au Moyen-Orient, cependant nous avons enregistré une forte croissance des ventes sur des marchés importants comme ceux de la Scandinavie, de la Turquie et de l'Arabie saoudite », a-t-il affirmé. « Tout au long de cette période, Jotun est resté axé sur les mesures à adopter pour assurer la continuité des activités et éviter les licenciements, ce qui a permis à l'entreprise de fonctionner avec succès et de conserver une main-d'oeuvre hautement qualifiée et expérimentée ».

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 50 % par rapport à 2019. Cette augmentation provient essentiellement de l'amélioration des marges, de la bonne maîtrise des coûts et des effets positifs de la conversion des devises.

Investissements

Jotun a investi 1 407 millions de NOK en 2020, ce qui représente environ 7 % des ventes, conformément aux ambitions stratégiques. Les plus gros investissements portent sur de nouveaux sites de production au Vietnam et en Égypte, la modernisation d'usines en Norvège et en République tchèque, un nouveau bureau régional et un centre de recherche et développement (R&D) à Dubaï, et l'achèvement du nouveau siège social et du centre de R&D du Groupe en Norvège.

Perspectives d'avenir

Par la suite, M. Jotun prévoit une baisse d'activité dans le secteur du transport maritime et un affaiblissement du marché pétrolier et gazier. En outre, les coûts des matières premières, qui ont commencé à augmenter vers la fin de l'année dernière, devraient continuer à augmenter. Enfin, les incertitudes du marché liées à la pandémie de coronavirus devraient persister en 2021.

« Bien que nos attentes pour 2021 soient réalistes, le solide modèle économique de Jotun s'est avéré très résistant au cours d'une année difficile », déclare Fon. « Grâce à des activités dans quatre segments, une présence mondiale et une forte culture d'entreprise, nous sommes convaincus que Jotun réalisera une croissance encore plus rentable dans les années à venir ».

Chiffres clés (en millions de NOK) 2020 2019 Variation Recettes d'exploitation 21 070 19 652 7 % Bénéfice d'exploitation 3 489 2 320 50 % Bénéfice avant impôt 3 158 2 079 52 %

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 février 2021 à 21:20 et diffusé par :