Une filiale de Chorus Aviation obtient un contrat visant un service d'ambulance aérienne au Nouveau-Brunswick

HALIFAX, NS, le 18 févr. 2021 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) est fière d'annoncer que sa filiale, Voyageur Aviation Corp. (« Voyageur »), a décroché un contrat relatif à la prestation d'un service d'ambulance aérienne avec aéronefs à voilure fixe pour Ambulance Nouveau-Brunswick. Le contrat est d'une durée de cinq ans et est assorti d'une option de prolongation de cinq ans. Voyageur exploite actuellement ce service en vertu d'un contrat existant et commencera à assurer le service aux termes du nouveau contrat à compter du 1er janvier 2022.

« Nous sommes fiers d'offrir des solutions novatrices à des clients du monde entier ayant des exigences uniques en matière de transport aérien. Il s'agit d'un excellent exemple de notre polyvalence pour ce qui est d'assurer des missions spéciales », a déclaré Scott Tapson, président de Voyageur.

Le service sera exploité au moyen de deux Beechcraft King Air 200 basés à Moncton, au Nouveau-Brunswick. L'intérieur des deux avions fera l'objet de mises à niveau et d'un réaménagement afin d'améliorer les soins prodigués aux patients ainsi que leur confort, ce qui témoigne des capacités de Voyageur en matière de modifications spécialisées d'avions.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital - une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale - ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location ; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation ; les vols à contrat ; et la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com.

