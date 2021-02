Dole lance le fonds Sunshine for All (Du soleil pour tous) pour stimuler l'innovation afin de combler les lacunes en matière de bonne nutrition





Le fonds mondial favorisera la réalisation de la promesse de la marque

SINGAPOUR, 18 février 2021 /CNW/ - Un peu plus de six mois après la communication de la promesse de Dole au reste du monde, Dole Asia Holdings et ses filiales se concentrent maintenant sur la sensibilisation mondiale et l'action immédiate avec le lancement de son fonds Sunshine for Alltm (Du soleil pour tous), un fonds annuel de 2 millions de dollars qui appuiera l'innovation et les partenariats stratégiques mondiaux dans les domaines cruciaux de la durabilité, de l'accès aux aliments et du gaspillage. Le fonds est lancé en tandem avec The Growing Distance , un court métrage qui s'attaque aux lacunes critiques que l'entreprise considère comme des obstacles à une bonne nutrition pour tous.

Des statistiques mondiales étonnantes et en constante aggravation sur la nutrition poussent Dole à chercher des solutions. Par exemple, près du quart de la population mondiale vit une insécurité alimentaire modérée ou sévère1, et un tiers des aliments produits pour la consommation humaine dans le monde est perdu ou gaspillé2. En s'associant à des innovateurs talentueux, à des entreprises en démarrage prometteuses et à des partenaires progressistes, le fonds comblera ces lacunes en matière d'abordabilité, de gaspillage, d'accessibilité et d'acceptabilité - tout en contribuant à réaliser la promesse de Dole et les objectifs pour la population, la planète et notre prospérité collective.

« Nous croyons que l'objectif doit s'intégrer à tous les secteurs de l'entreprise pour que ces défis mondiaux puissent être relevés, et ce, de notre modèle d'affaires aux produits que nous fabriquons, en passant par notre travail avec nos partenaires, ce pour quoi nous faisons du lobbying et la façon dont nous nous efforçons de bâtir un monde plus égalitaire, a déclaré Pier Luigi Sigismondi, président mondial de Dole Packaged Foods. Sensibiliser les gens aux enjeux mondiaux auxquels nous faisons face et investir dans les meilleures idées par l'entremise de ce fonds est notre façon de nous assurer non seulement que notre objectif est atteint, mais aussi que nous favorisons des solutions tangibles et de véritables changements systémiques dès aujourd'hui. »

Dole reconnaît la nécessité de collaborer avec des partenaires aux vues similaires pour lutter contre l'injustice alimentaire dans le monde. Ainsi, l'entreprise recherche des partenaires, soit des entrepreneurs, des entreprises émergentes, des entreprises à impact social et réflexion stratégique et des ONG - afin de mettre à profit leur expertise en matière de production alimentaire, de science nutritionnelle, d'emballages compostables, de chaîne d'approvisionnement, de logistique, d'agriculture durable et de biens de consommation courante.

« Notre travail visant à fournir Du soleil pour tous (Sunshine for All) pendant la pandémie a renforcé notre conviction que les gens se joindront à nous s'ils croient en ce que nous faisons, a déclaré Barbara Guerpillon, chef mondiale de Dole Ventures, de Dole Packaged Foods et de Dole Asia Fresh. Le fonds est notre signal au monde que nous sommes ouverts aux affaires, soit de trouver des solutions d'innovation, d'action et de changement, de les stimuler et de les favoriser. »

Pour en savoir plus sur le fonds ou pour y participer, visitez le site sunshineforall.com .

À propos de la promesse de Dole

En 2020, Dole a annoncé la promesse de Dole , dont les trois piliers sont la nutrition, la durabilité et la création d'une valeur commune.

Une amélioration pour la population : Accès à une alimentation durable pour 1 milliard de personnes d'ici 2025, vers l'absence de sucre raffiné dans tous les produits Dole Packaged Foods d'ici 2025.





Accès à une alimentation durable pour 1 milliard de personnes d'ici 2025, vers l'absence de sucre raffiné dans tous les produits Dole Packaged Foods d'ici 2025. Une amélioration pour la planète : Nos objectifs sont de ne gaspiller aucun fruit des exploitations Dole jusqu'aux marchés d'ici 2025, et de supprimer les emballages en plastique à base de combustibles fossiles d'ici 2025. Nous visons aussi à atteindre la carboneutralité au sein des activités de Dole d'ici 2030.





Nos objectifs sont de ne gaspiller aucun fruit des exploitations Dole jusqu'aux marchés d'ici 2025, et de supprimer les emballages en plastique à base de combustibles fossiles d'ici 2025. Nous visons aussi à atteindre la carboneutralité au sein des activités de Dole d'ici 2030. Une amélioration pour tous les intervenants : Dole continuera d'avoir une influence positive sur l'ensemble des agriculteurs, des communautés et des personnes qui travaillent pour Dole, grâce à son engagement envers l'égalité des chances, des salaires décents et un niveau sans cesse croissant de sécurité, d'alimentation et de bien-être. L'entreprise cherche également à promouvoir les droits de la personne dans le cadre de ses activités et au sein de ses chaînes d'approvisionnement en établissant une culture de transparence et de responsabilité. Dole vise également une augmentation de 50 % de la valeur de son entreprise d'ici 2025.

1 Organisation mondiale de la santé :L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde

2 Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture :Pertes et gaspillages alimentaires

