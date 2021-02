Avis aux médias - Tournée du Québec Toujours debout pour saluer les travailleuses et travailleurs de la santé, de l'éducation et des services sociaux





MONTRÉAL, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ainsi que ses syndicats affiliés dans le secteur public (SCFP-Québec, SQEES-298, SEPB, UES 800) invitent les représentants des médias à accompagner les militants et militantes dans leur tournée des établissements de la santé et de l'éducation du Québec ce vendredi 19 février. Sur le thème Toujours debout, cette tournée est l'occasion de rendre hommage aux travailleuses et travailleurs de la santé, de l'éducation et des services sociaux.

Par cette action, les militants et militantes veulent souligner le courage et le dévouement du personnel du secteur public qui, malgré la pandémie, sont toujours au poste et toujours debout pour servir la population du Québec. Les travailleuses et travailleurs que représentent nos organisations sont sans contrat de travail depuis mars 2020.

Cette tournée de reconnaissance se déroulera en cortège de voitures, en face des établissements.

Quoi : Tournée des régions « Hommage aux travailleuses et travailleurs de l'éducation et de la santé »



Date : 19 février 2021



Heure : De 10 heures à 13 heures



Où : Abitibi, Bas-Saint-Laurent, Chateauguay, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie, Montréal, Québec/Chaudière/Appalaches, Saguenay, Suroît



Qui : Les militants et militantes des syndicats du secteur public de la FTQ

(SCFP-Québec, SQEES-298, SEPB, UES 800)

Pour connaitre les établissements visités:

Abitibi; Sonia Charrette, 819-764-0885

Bas-Saint-Laurent; Aimé Boulay,418-350-1314

Chateauguay; Daniel Demers, 514-791-5381

Estrie; Ricky Lewis, 819-679-3919; Jérémie St-Pierre, 514-929-7450; Lauraine Robinson, 819-3497237

Lanaudière; Esteban Harguindeguy,514-233-0025

Laurentides; Chantal Bertrand, 450-602-9632

Laval; Vincent Leclerc, 514-708-9277

Montérégie; Daniel Demers 514-791-5381; Jean-Sébastien Schetagne, 514-318-1100

Montréal; Marc-Édouard Joubert, 514-226-1282; Mélanie Gougeon, 514-912-0966; Mario Lamontagne, 514-239-7609

Québec/Chaudière/Appalaches; Dominique Couture, 418-456-6005; Frédéric Brisson -204-0922; Dany Harvey, 418-955-0688

Saguenay; Marc Maltais, 418-480-8263

Suroît; Daniel Mallette, 450-567-0170

