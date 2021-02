Jet It prend son envol au Canada - le transporteur fonde sa filiale canadienne et lance ses opérations, bouleversant le secteur de l'aviation privée





TORONTO, 18 février 2021 /CNW/ - Glenn Gonzales et Vishal Hiremath sont fondateurs de Jet It, une entreprise de jet privé novatrice. Ces deux vétérans de l'industrie de l'aviation privée élargissent leur modèle d'affaires étudié à Harvard en l'étendant au Canada. Après être passé d'un seul avion à réaction et de deux employés à une flotte de dix avions et à un effectif de 65 personnes aux États-Unis, Jet It s'est constituée en personne morale au Canada et souhaite prendre activement part au milieu des affaires local.

Maintenant établie au Canada, la société Jet It offre son service de jet privé à haut rendement partout au pays à un taux horaire fixe de 2 200 $ CA, sans frais de repositionnement, de supplément carburant ou de redevances d'atterrissage. Les propriétaires de Jet It Canada peuvent acheter entre un dixième et la moitié d'un aéronef, et, grâce au modèle d'utilisation à la journée de Jet It, ils auront un aéronef à leur disposition pour une journée entière et ne paieront que pour le temps d'utilisation à ce tarif.

Pour la gestion et l'exploitation de ses aéronefs, Jet It s'est également alignée sur l'une des sociétés d'aviation privées les plus respectées au Canada, Skyservice Business Aviation. « Skyservice est un exploitant de premier plan au Canada et détient les meilleures installations, l'une des plus grandes flottes gérées en Amérique du Nord. L'entreprise démontre aussi un engagement poussé envers le service pour toute la gamme de leurs capacités. En nous alignant sur Skyservice, nous pourrons assurer à nos clients un haut niveau de service partout au pays. Son personnel est enthousiaste et son dossier de sécurité est impeccable depuis plus de 35 ans. En tant que compagnie d'aviation dirigée par des aviateurs, la sécurité et le service sont nos principales priorités. Nulle autre compagnie n'est mieux placée que Skyservice au Canada en cette matière. Nous sommes honorés que Skyservice appuie notre expansion au Canada », a déclaré le président-directeur général, M. Gonzales.

Compte tenu de l'intérêt soutenu et des ventes déjà en cours, Jet It a obtenu le soutien de Jeremi Austin, vétéran de l'industrie canadienne de l'aviation, pour diriger les ventes et les opérations au Canada. M. Austin, aviateur et pilote titulaire d'une licence, a été vendeur chevronné de systèmes de gestion d'aéronefs et des appareils d'occasion de chaque fabricant d'équipement d'origine, ainsi que de nouveaux avions Diamond et HondaJet.

M. Gonzales ajoute : « Austin est un homme de talent exceptionnel qui compte plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie. Il a acquis et maintenu une réputation incroyable partout au Canada et aux États-Unis, et nous sommes très chanceux de l'avoir pour présenter Jet It au Canada. »

En se référant à Jet It Canada, M. Austin a expliqué : « Les Canadiens recherchent une expérience de voyage adaptée à un prix économique et un accès à l'aviation d'affaires pour toute la journée. Ils veulent de la constance à un prix prévisible. La croissance rapide de Jet It aux États-Unis prouve que Jet It offre une meilleure qualité de vie aux voyageurs du secteur privé et que, grâce à Jet It Canada, les Canadiens ont accès à cette façon intelligente et raffinée de voyager. »

Jet It Canada a déjà commencé ses ventes et prévoit que son premier aéronef immatriculé portant l'indicatif C sera en service au cours des prochains mois. « Le prolongement des activités de Jet It des États-Unis au Canada change la donne. D'autant plus que ce mois-ci marque le début des opérations en Europe de sa société soeur, JetClub. La capacité de voyager entre les pays et les continents et de pouvoir profiter d'un niveau de confort quantifiable est d'une valeur inégalée. Tout cela en étant assuré d'un transport constant et raisonnable offrant un niveau de service de pointe. Je suis vraiment ravi de faire profiter mes concitoyens canadiens des nombreux avantages de Jet It et de JetClub », a déclaré M. Austin.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Jet It, consultez le site www.gojetit.ca

PERSONNE-RESSOURCE : Dr Akir Khan, 980 254-0674, akir.khan@gojetit.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1440701/Jet_It.jpg

SOURCE Jet It

Communiqué envoyé le 18 février 2021 à 17:21 et diffusé par :