Le ministre Benoit Charette dévoile la composition du Forum d'action sur l'eau





QUÉBEC, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, a dévoilé aujourd'hui le nom des membres invités au tout nouveau Forum d'action sur l'eau, dont le mandat principal est de favoriser la concertation des principaux acteurs de l'eau.

Comme la gouvernance de l'eau au Québec est une compétence partagée, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) sera accompagné de cinq autres ministères au sein de ce nouveau lieu de concertation d'une quinzaine de membres, soit le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

En complément de la participation gouvernementale, le Forum d'action sur l'eau pourra aussi compter sur la contribution de partenaires externes issus de secteurs représentatifs, soit les milieux municipal, environnemental, économique et scientifique, en vue d'assurer l'équilibre et l'efficacité de ses actions. Ces partenaires sont :

M. Jean-Philippe Boucher , directeur des politiques, Union des municipalités du Québec;

, directeur des politiques, Union des municipalités du Québec; M. Alain Bourque , directeur général, Ouranos;

, directeur général, Ouranos; M me Françoise Bruaux, directrice, Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire, Table de concertation régionale du sud de l'estuaire moyen;

Françoise Bruaux, directrice, Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire, Table de concertation régionale du sud de l'estuaire moyen; M me Hélène Lauzon, présidente-directrice générale, Conseil patronal de l'environnement du Québec;

Hélène Lauzon, présidente-directrice générale, Conseil patronal de l'environnement du Québec; M. Sylvain Lepage , directeur général, Fédération québécoise des municipalités;

, directeur général, Fédération québécoise des municipalités; M me Christiane Pelchat , présidente-directrice générale, Réseau Environnement;

, présidente-directrice générale, Réseau Environnement; M. Charles-Félix Ross, directeur général, Union des producteurs agricoles;

M. Martin Vaillancourt , directeur général, Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec;

, directeur général, Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec; M. Peter Vanrolleghem, directeur, Osmoz - Consortium de recherche dédié à l'eau;

M. Antoine Verville , directeur général, Regroupement des organismes de bassins versants du Québec.

Le Forum d'action sur l'eau sera appelé à se pencher rapidement sur des thématiques spécifiques relatives aux connaissances sur l'eau et aux problématiques prioritaires des bassins versants. Sa première rencontre aura lieu au cours des prochaines semaines.

Citations :

« Le Québec s'est doté d'un modèle de gestion intégrée des ressources en eau qui permet à tous les acteurs de prendre part aux discussions, tant à l'échelle des bassins versants qu'à celle du Saint-Laurent. Le succès de ce modèle repose notamment sur la participation des différents usagers ainsi que sur une meilleure cohésion des actions des ministères et des communautés locales. Avec le Forum d'action sur l'eau, nous souhaitons renforcer les mécanismes de concertation et d'intégration des efforts existants et réunir en haut lieu les principaux représentants nationaux de la gouvernance de l'eau du Québec. Forts de cette concertation, nous pourrons, j'en suis certain, améliorer encore la gouvernance de l'eau au Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« Plusieurs sujets importants seront abordés au sein du Forum d'action sur l'eau, dont l'acquisition et le partage des connaissances ainsi que le prochain plan d'action de la Stratégie québécoise de l'eau. Je me réjouis de la mise en place de cette nouvelle assemblée où ces thèmes pourront être explorés dans leur dimension nationale et guider les politiques publiques. Je m'engage à travailler étroitement avec les différents membres qui accepteront d'y participer. Sans le support des divers partenaires impliqués et celle de la population, nous ne pourrons progresser. Nous avons souvent parlé de l'or bleu pour l'eau. Il est temps de passer de la parole aux actes et d'en améliorer la gestion au Québec. »

Richard Campeau, adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Bourget

Faits saillants :

Le MELCC préside le Forum d'action sur l'eau. Outre les cinq autres ministères présents à ses côtés, il pourra inviter à l'occasion d'autres ministères pour des contributions ponctuelles.





Le député de Bourget et adjoint parlementaire du ministre Charette, M. Richard Campeau , participera aux travaux du Forum d'action sur l'eau à titre de coordonnateur pour assurer notamment la liaison avec les cabinets des ministères membres du Forum.





et adjoint parlementaire du ministre Charette, M. , participera aux travaux du Forum d'action sur l'eau à titre de coordonnateur pour assurer notamment la liaison avec les cabinets des ministères membres du Forum. Le Forum d'action sur l'eau remplace le Conseil québécois de l'eau et contribue à l'orientation 7 de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 visant à « assurer et renforcer la gestion intégrée des ressources en eau ».

Liens connexes :

Pour prendre connaissance de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 : www.environnement.gouv.qc.ca/eau/strategie-quebecoise/.

Pour prendre connaissance du communiqué annonçant la création du Forum d'action sur l'eau : www.environnement.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=4435.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Communiqué envoyé le 18 février 2021 à 16:36 et diffusé par :