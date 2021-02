Mesures pour les producteurs acéricoles et les érablières - Un appui bienvenu pour nos cabanes à sucre, selon la FCCQ





MONTRÉAL, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) accueille positivement les mesures d'allègement règlementaire visant les entreprises oeuvrant dans le secteur des produits de l'érable, alors que le temps des sucres approche à grands pas.

L'annonce faite aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, devrait notamment permettre aux entrepreneurs qui ont réalisé des investissements au cours de la dernière année ou qui comptent en réaliser prochainement de bénéficier d'un remboursement de 50% des sommes investies, jusqu'à un montant maximal de 50 000 $, par l'entremise du Programme d'appui à l'agriculture et l'agroalimentaire en région (PADAAR).

« La filière des produits de l'érable est un secteur important de l'économie dans plusieurs régions du Québec. Après une saison des sucres 2020 en bonne partie gâchée par la première vague de la COVID-19, plusieurs entrepreneurs ont choisi d'investir pour améliorer leur productivité en vue d'un éventuel retour à la normale de leurs activités », a souligné Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Le remboursement de la moitié de ces investissements constitue donc une bonne nouvelle, puisqu'il vient alléger le fardeau financier de ces entreprises importantes. Nous sommes particulièrement heureux de l'aspect rétroactif de cette mesure qui vient reconnaître les efforts réalisés depuis un an par les propriétaires de cabanes à sucre pour moderniser leurs opérations. Nous encourageons la population à se rendre sur la plateforme www.macabanealamaison.com et à y commander un bon repas pour profiter des plaisirs du temps des sucres à la maison, en respectant les consignes sanitaires », a poursuivi Charles Milliard.

L'annonce d'aujourd'hui inclut également le renouvellement pour la saison 2021 du programme d'avance à l'entaille de la Financière agricole du Québec, selon les mêmes modalités que pour la saison 2020.

Allègement règlementaire

La FCCQ se réjouit également de la possibilité qui sera offerte aux opérateurs de cabanes à sucre de tenir des activités pendant la saison estivale, ce qui est normalement interdit en raison du zonage agricole de ces entreprises.

« Évidemment, pour que cet allègement règlementaire puisse être utilisé par les entrepreneurs, encore faudra-t-il que la pandémie de COVID-19 soit contrôlée au Québec. Nous avons bon espoir qu'après tous les sacrifices consentis par le milieu d'affaires québécois et par l'ensemble de nos concitoyens, nous y arriverons. Nous rappelons également au gouvernement qu'il s'est engagé à mettre en place plusieurs autres mesures d'allègement règlementaire et administratif concernant le secteur agroalimentaire, la restauration, les permis d'alcool ainsi que l'hébergement touristique, dans le cadre de son Plan d'action présenté en décembre dernier. Plusieurs de ces mesures seraient bénéfiques pour les opérateurs de cabanes à sucre ainsi que pour leurs clients et leurs fournisseurs », a rappelé Charles Milliard.

