Québec conclut des ententes de principe avec Télésat et MDA Montréal - Investissement de 1,8 milliard et création de 600 emplois au Québec pour la réalisation du projet Lightspeed de Télésat

MONTRÉAL, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec confirme la signature, avec l'entreprise Télésat LEO inc. (Télésat) et la Corporation MacDonald Dettwiler et Associés (MDA Montréal), de deux ententes de principe représentant des investissements estimés à 1,8 milliard de dollars au Québec. Ces ententes visent la réalisation de leur projet au Québec relativement au futur réseau Télésat Lightspeed. Ce projet consiste à déployer, en orbite terrestre basse, une constellation de 298 satellites de nouvelle génération intégrés à un réseau terrestre de pointe.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

Dans le cadre du projet de Télésat, MDA Montréal a été retenue pour développer et fabriquer les antennes actives, une technologie clé de ces satellites. Le projet Lightspeed permettra à MDA Montréal de créer jusqu'à 280 emplois directs bien rémunérés à Montréal. MDA est également en pourparlers avancés avec Thales Alenia Space pour l'assemblage final et la fabrication des satellites Lightspeed au Québec. De son côté, Télésat prévoit notamment d'implanter au Québec son centre d'exploitation du réseau, ce qui permettra de créer au moins 320 emplois directs bien rémunérés du côté de Gatineau. Ces satellites visent à offrir un service global de télécommunications à haute bande passante et à faible latence, dont la performance serait comparable à celle d'un réseau de fibre optique.

Les ententes de principe annoncées aujourd'hui représentent la première étape de cet important projet de développement pour le Québec, dont les détails seront connus au cours des prochains mois. Le soutien financier du gouvernement du Québec de 400 millions de dollars pour Télésat et de 50 millions de dollars pour MDA, sous forme d'avance remboursable avec une partie pardonnable de 50 millions, est conditionnel à la finalisation de l'entente entre Télésat LEO et le gouvernement fédéral.

« C'est une nouvelle extraordinaire aujourd'hui, pour le secteur de l'industrie aérospatiale québécois, mais aussi pour le Québec. Avec la consolidation de 650 emplois existants en plus de la création de 600 nouveaux emplois à près de 100 000 $ par année, c'est comme ça que le Québec va éliminer son écart de richesse avec ses voisins. C'est pour parvenir à cet objectif que je suis en politique. Avec la pandémie, la construction d'avions va évidemment souffrir pendant un certain temps. Il s'agit donc d'un moment parfait pour accélérer le développement des satellites, un nouveau volet d'avenir pour l'industrie aérospatiale. Votre gouvernement continue d'investir pour créer des emplois mieux payés au Québec, pour bâtir un Québec plus prospère, un Québec plus fier! »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le projet Télésat va offrir un rayonnement international au génie québécois et à notre industrie aérospatiale. Il nous positionne avantageusement dans la nouvelle course à l'espace avec le secteur privé. C'est un investissement qui va faire beaucoup de bien à notre industrie aérospatiale qui ne l'a pas eu facile depuis un an. Le Québec est déjà un leader dans le domaine, mais avec notre annonce d'aujourd'hui, nous démontrons qu'on va faire ce qu'il faut pour être un leader de demain. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Télésat apprécie le grand soutien et la participation du gouvernement du Québec alors que nous nous lançons dans Lightspeed, le programme le plus considérable et ambitieux de nos 50 ans d'histoire. La vaste expertise aérospatiale présente au Québec, associée au leadership et à la vision du gouvernement pour la nouvelle économie spatiale en forte croissance, fournit à Télésat les arguments convaincants et incontestables pour déployer des investissements substantiels dans la province, notamment la fabrication des satellites Lightspeed et l'établissement de nos importantes opérations techniques. Nous apprécions infiniment le talent et les capacités de classe mondiale du Québec et nous sommes ravis d'accueillir ce talent dans la famille de Télésat. »

Daniel S. Goldberg, président et directeur général, Télésat Canada

« Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés pour ce rôle essentiel sur Télésat Lightspeed, ce qui nous permettra d'étendre notre présence au Québec et de créer des emplois hautement qualifiés et bien rémunérés tout en nous engageant auprès de notre chaîne d'approvisionnement locale dans le cadre de ce programme novateur. Grâce au rôle clé que nous jouons dans l'élaboration de la technologie des antennes de prochaine génération, combiné à nos capacités de fabrication avancées, nous prévoyons une croissance importante de notre entreprise de systèmes satellitaires basée à Montréal. Nous tenons à remercier Télésat pour sa confiance envers MDA ainsi que le gouvernement du Québec pour son soutien financier. »

Mike Greenley, président et directeur général, MDA Montréal

Les quelque 600 emplois qui seront créés chez Télésat et MDA seront rémunérés à près de 100 000 $/année.

Télésat est l'un des principaux opérateurs de satellites de télécommunications au monde, avec 15 satellites en orbite géostationnaire en activité.

L'entreprise, dont le siège social est situé à Ottawa , dispose d'installations et de bureaux au pays et ailleurs dans le monde.

, dispose d'installations et de bureaux au pays et ailleurs dans le monde. MDA Montréal se spécialise dans la conception, le développement et la fabrication de charges utiles et de produits tels que des antennes spatiales et des systèmes électroniques de haute performance destinés au domaine spatial.

L'entreprise emploie près de 640 personnes au Québec et est considérée comme le principal maître d'oeuvre du secteur spatial québécois.

