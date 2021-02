Avis - Des « poppers » et des produits pour améliorer la performance sexuelle non homologués vendus dans huit commerces en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario peuvent présenter de graves risques pour la santé





OTTAWA, ON, le 18 févr. 2021 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les produits énumérés ci-dessous peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris ce que les Canadiens et les Canadiennes devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. La population canadienne est invitée à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise Burro Power 300K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Joe's Variety & Gift Center 275, avenue Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Magnum XXL 50K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Joe's Variety & Gift Center 275, avenue Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Magnum XXL HIS&HER 250K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil, de tadalafil et de yohimbine. Joe's Variety & Gift Center 275, avenue Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Power MAX Revolution Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil. Joe's Variety & Gift Center 275, avenue Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Racing Bull 150K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Joe's Variety & Gift Center 275, avenue Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 25K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Joe's Variety & Gift Center 275, avenue Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 11 Platinum 200K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Joe's Variety & Gift Center 275, avenue Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 12 Platinum 150K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Joe's Variety & Gift Center 275, avenue Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 15VL Fruit Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Joe's Variety & Gift Center 275, avenue Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 15VL Mint Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Joe's Variety & Gift Center 275, avenue Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 Extreme 35000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Joe's Variety & Gift Center 275, avenue Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino Magnum XXL 100K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Joe's Variety & Gift Center 275, avenue Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Spanish Fly 150,000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Joe's Variety & Gift Center 275, avenue Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Super Black Panther Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil. Joe's Variety & Gift Center 275, avenue Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Ultra Hurricane X 2000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de yohimbine et de sildénafil. Joe's Variety & Gift Center 275, avenue Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Heavy Duty Bolt Poppers L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de nitrite d'isobutyle. The Passion Vault 15239, 111e Avenue

Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Iron Horse Poppers L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de nitrite d'isobutyle. The Passion Vault 15239, 111e Avenue

Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Shiva Gold Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. The Passion Vault 15239, 111e Avenue

Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Titanium T12K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil et de dapoxétine. The Passion Vault 15239, 111e Avenue

Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail 777K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 12930, 97e Rue Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Kangaroo Ultra 3000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de flibansérine. Source Adult 12930, 97e Rue Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Libi Prince Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 12930, 97e Rue Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Passion Classic Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 12930, 97e Rue Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Pink Pussycat Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence d'hydroxythiohomosildénafil. Source Adult 12930, 97e Rue Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Poseidon Platinum Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 12930, 97e Rue Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Poseidon Platinum 3500 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Source Adult 12930, 97e Rue Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Power Panther Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 12930, 97e Rue Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail ResErection Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 12930, 97e Rue Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Rising Phoenix 5K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 12930, 97e Rue Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Rodeo Fantasy Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 12930, 97e Rue Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Shark 5K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 12930, 97e Rue Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Shiva Gold Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 12930, 97e Rue Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Stiff Rox Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 12930, 97e Rue Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Super Mamba Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 12930, 97e Rue Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Titanium 4000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 12930, 97e Rue Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Titanium 12K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil et de dapoxétine. Source Adult 12930, 97e Rue Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail TNT Premium Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 12930, 97e Rue Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail White Mamba Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 12930, 97e Rue Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail X Panther 9X Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 12930, 97e Rue Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail 777K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Gold Rush Poppers Amélioration de la performance sexuelle La présence de nitrite d'isobutyle est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Kangaroo Ultra 3000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de flibansérine. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Libi Prince Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Locker Room Original Poppers La présence de nitrite d'isobutyle est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Passion Classic Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Pink Pussycat Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence d'hydroxythiohomosildénafil. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Poseidon Platinum Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Poseidon Platinum 3500 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail ResErection Amélioration de la performance sexuelle L'analyse de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Rising Phoenix 5K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Rodeo Fantasy Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Rush Poppers La présence de nitrite d'isobutyle est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Shark 5K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Shiva Gold Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Stiff Rox Amélioration de la performance sexuelle L'analyse de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Super Mamba Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Super Rush Original- Black Label Poppers La présence de nitrite d'isobutyle est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Titanium 12K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil et de dapoxétine. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail TNT Premium Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail White Mamba Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail X Panther 9X Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10046, 163e Rue Nord-Ouest Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail 777K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 3364 Parsons Rd. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Gold Rush Amélioration de la performance sexuelle La présence de nitrite d'isobutyle est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Kangaroo Ultra 3000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de flibansérine. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Libi Prince Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Locker Room Original Poppers La présence de nitrite d'isobutyle est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Passion Classic Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Pink Pussycat Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence d'hydroxythiohomosildénafil. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Poseidon Platinum Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Poseidon Platinum 3500 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Power Panther Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail ResErection Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Rising Phoenix Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Rodeo Fantasy Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 3364 Parsons Rd. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Rush Poppers La présence de nitrite d'isobutyle est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Shark 5K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Shiva Gold Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Stiff Rox Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Super Mamba Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Super Rush Original- Black Label Poppers La présence de nitrite d'isobutyle est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Super Rush Red Poppers La présence de nitrite d'isobutyle est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Titanium 12K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil et de dapoxétine. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail TNT Premium Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail White Mamba Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail X Panther 9X Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 3364, chemin Parsons Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail 777K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Amsterdam Poppers L'analyse de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de nitrite d'isobutyle. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Amsterdam Platinum Poppers L'analyse de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de nitrite d'alkyle. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Blue Boy Poppers L'analyse de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de nitrites d'alkyle. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Gold Rush Poppers L'analyse de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de nitrite d'isobutyle. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Jungle Juice Platinum Poppers L'analyse de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de nitrites d'alkyle. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Jungle Juice Platinum Black Poppers L'analyse de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de nitrites d'alkyle. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Kangaroo Ultra 3000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de flibansérine. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Libi Prince Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Passion Classic Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Pink Pussycat Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence d'hydroxythiohomosildénafil. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Poseidon Platinum 3500 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Power Panther Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons ResErection Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Rising Phoenix 5K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Rush Poppers L'analyse de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de nitrite d'isobutyle. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Stiff Rox Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Super Mamba Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Super Rush Original Poppers L'analyse de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de nitrite d'isobutyle. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Super Rush Original- Black Label Poppers L'analyse de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de nitrite d'isobutyle. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Titanium 4000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Titanium 12K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil et de dapoxétine. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons TNT Premium Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons White Mamba Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons X Panther 9X Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 10022, 100e Avenue Grande Prairie (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons 777K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 9914, rue King Fort McMurray (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Kangaroo Ultra 3000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de flibansérine. Source Adult 9914, rue King Fort McMurray (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Libi Prince Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 9914, rue King Fort McMurray (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Passion Classic Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 9914, rue King Fort McMurray (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Pink Pussycat Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence d'hydroxythiohomosildénafil. Source Adult 9914, rue King Fort McMurray (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Poseidon Platinum 3500 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Source Adult 9914, rue King Fort McMurray (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons ResErection Amélioration de la performance sexuelle L'analyse de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 9914, rue King Fort McMurray (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Rising Phoenix 5K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 9914, rue King Fort McMurray (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Rodeo Fantasy Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 9914, rue King Fort McMurray (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Shark 5K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 9914, rue King Fort McMurray (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Stiff Rox Amélioration de la performance sexuelle L'analyse de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 9914, rue King Fort McMurray (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons Super Mamba Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 9914, rue King Fort McMurray (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons TNT Premium Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 9914, rue King Fort McMurray (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons White Mamba Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 9914, rue King Fort McMurray (Alberta) Le détaillant a retiré le produit des rayons 777K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 200-2429, autoroute 97N Kelowna (Colombie-Britannique) Le détaillant a retiré le produit des rayons Kangaroo Ultra 3000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de flibansérine. Source Adult 200-2429, autoroute 97N Kelowna (Colombie-Britannique) Le détaillant a retiré le produit des rayons Libi Prince Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 200-2429, autoroute 97N Kelowna (Colombie-Britannique) Le détaillant a retiré le produit des rayons Passion Classic Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 200-2429, autoroute 97N Kelowna (Colombie-Britannique) Le détaillant a retiré le produit des rayons Pink Pussycat Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence d'hydroxythiohomosildénafil. Source Adult 200-2429, autoroute 97N Kelowna (Colombie-Britannique) Le détaillant a retiré le produit des rayons Poseidon Platinum Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 200-2429, autoroute 97N Kelowna (Colombie-Britannique) Le détaillant a retiré le produit des rayons Poseidon Platinum 3500 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Source Adult 200-2429, autoroute 97N Kelowna (Colombie-Britannique) Le détaillant a retiré le produit des rayons ResErection Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par Santé Canada de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 200-2429, autoroute 97N Kelowna (Colombie-Britannique) Le détaillant a retiré le produit des rayons Rising Phoenix Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 200-2429, autoroute 97N Kelowna (Colombie-Britannique) Le détaillant a retiré le produit des rayons Rodeo Fantasy Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 200-2429, autoroute 97N Kelowna (Colombie-Britannique) Le détaillant a retiré le produit des rayons Shark 5K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 200-2429, autoroute 97N Kelowna (Colombie-Britannique) Le détaillant a retiré le produit des rayons Shiva Gold Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 200-2429, autoroute 97N Kelowna (Colombie-Britannique) Le détaillant a retiré le produit des rayons Stiff Rox Amélioration de la performance sexuelle L'analyse de produits ayant des emballages semblables (saisis précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Source Adult 200-2429, autoroute 97N Kelowna (Colombie-Britannique) Le détaillant a retiré le produit des rayons Titanium 12K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil et de dapoxétine. Source Adult 200-2429, autoroute 97N Kelowna (Colombie-Britannique) Le détaillant a retiré le produit des rayons TNT Premium Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 200-2429, autoroute 97N Kelowna (Colombie-Britannique) Le détaillant a retiré le produit des rayons White Mamba Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. Source Adult 200-2429, autoroute 97N Kelowna (Colombie-Britannique) Le détaillant a retiré le produit des rayons

Pour voir des photos de ces produits, veuillez consulter l'avis de sécurité en ligne.

