SEB Services administratifs et EQ Care présentent Parcours de vie(MC), une nouvelle solution virtuelle tout-en-un de santé et de bien-être pour les milieux de travail modernes





SEB Services administratifs poursuit sa collaboration avec EQ Care afin d'étendre son offre de solutions clients via le lancement de Parcours de vie. Parcours de vie est la dernière évolution des programmes d'aide aux employés centrés sur la santé.



MISSISSAUGA, Ontario, 18 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SEB Services administratifs Inc. (« SEB Admin »), une filiale de Smart Employee Benefits Inc. (« SEB Inc. », TSXV: SEB) est fière d'annoncer la prochaine étape de sa collaboration avec le fournisseur de services de santé virtuelle EQ Care, récemment acquis par TELUS Santé. Le lancement de Parcours de vie, le premier dans son genre au Canada, est la dernière évolution de programme virtuel d'aide (PAE) aux employés, collaboratif et centré sur les soins.

Parcours de vie sera intégré à la suite de modules FlexPlusMC de SEB et sera disponible pour tous les clients de SEB dès son lancement le 22 février 2021. Ce guichet unique et intuitif représente la plus récente évolution d'un PAE traditionnel intégrant des solutions de santé et de bien-être. Parcours de vie fournira un soutien unique grâce à l'aide de ses conseillers en soins qui accompagneront les employés tout au long de leur parcours vers une meilleure santé, la pleine conscience, la performance et une meilleure estime d'eux-mêmes. SEB Admin a été impliquée de près dans la conception de Parcours de vie. Cette solution a pour objectif de consolider et d'harmoniser les différentes aides afin d'optimiser le retour sur investissement et l'utilisation des services offerts.

L'intégration de Parcours de vie à l'environnement d'administration d'avantages sociaux FlexPlus nous permettra de fournir à nos clients existants et à venir des solutions à valeurs ajoutées destinées à améliorer la santé de leurs employés à moindre coût. Parcours de vie est maintenant disponible pour les clients de SEB Admin. Cette solution aidera les employeurs canadiens à maintenir et à améliorer le bien-être, la santé physique et mentale de leurs employés ainsi que leur équilibre travail/famille. Cette solution permet aux employeurs d'avoir des employés en santé et d'améliorer leur productivité.

Un ensemble de services centralisés pour l'employé et l'employeur d'aujourd'hui

De la thérapie virtuelle par vidéo ou la thérapie cognitive-comportementale numérique guidée (dCBT) à la consultation nutritionnelle et au coaching en passant par les conseils légaux et financiers, Parcours de vie est un outil efficace, économique et évolutif qui permet d'aider les employés de nos clients à atteindre le plus haut niveau de satisfaction et de productivité, ainsi qu'à réduire l'absentéisme. Ces employés bénéficieront d'un guichet unique où seront prises en charge les différentes dimensions du bien-être en lien avec leur corps, leur esprit, le sens de leur existence, leur travail, leur vie sociale et leurs finances, le tout dans un environnement centré sur les soins. Les abonnés apprécieront également la flexibilité de la plateforme à laquelle ils pourront accéder de manière sécuritaire en tout temps et compter sur le support d'une équipe dévouée et bilingue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Les clients de SEB Admin bénéficieront directement des services de Parcours de vie comme la réponse aux incidents critiques et les solutions de gestion des invalidités. Ces services permettront aux clients de gérer différents enjeux liés au travail et à la santé de leurs employés, qu'ils soient parfaitement sains ou dans un processus de retour au travail. À l'instar de leurs employés, nos clients bénéficieront également de la commodité d'une plateforme centralisée, avec toute la facturation et l'administration gérées en un seul endroit, incluant la production de rapports détaillés qui aideront à démontrer le considérable retour sur investissement de leur capital humain.

SEB offre à la fois Parcours de vie et des solutions de santé virtuelles indépendantes, que ce soit sous forme individuelle ou pleinement intégrée à la plateforme FlexPlusMC.

L'évolution d'un partenariat solide

Parcours de vie symbolise un rapprochement important entre SEB Admin et EQ Care qui ont fait front commun lors de la crise de la COVID-19 pour fournir des services de santé virtuels aux Canadiens via la suite de modules de services FlexPlusMC.

Parcours de vie est né de la reconnaissance du besoin d'une solution plus robuste, particulièrement en ce qui a trait à la santé mentale et au bien-être des Canadiens. SEB Admin et EQ Care ont l'intention d'étendre la plateforme virtuelle afin d'aider les employeurs à gérer un modèle multidimensionnel de la santé des employés à une seule destination.

Mohamad El Chayah, président et chef de la direction de SEB Admin, déclare que « Disposer d'un large éventail de services disponibles sur une seule plateforme, fournis par deux organisations pionnières comme SEB Admin et EQ Care, mène à un parcours unique d'expériences à explorer par les employeurs et les participants. L'intégration de Parcours de vie dans l'écosystème FlexPlusMC est un pas de plus pour SEB Admin vers son objectif d'offrir à ses clients des solutions d'avantages collectifs de pointe et à grande valeur ajoutée. »

Daniel Martz, vice-président des soins virtuels, TELUS Santé, déclare que « EQ Care est fière d'appuyer le leadership éclairé de SEB Admin en fournissant des solutions et des services de pointe en matière d'administration des avantages sociaux et de TPA. Parcours de vie est une nouvelle version améliorée des services de soins primaires et de PAE traditionnels que l'on retrouve actuellement sur le marché. Notre objectif est de travailler avec nos clients et partenaires commerciaux comme SEB afin de regrouper plusieurs solutions de soins de santé sur une seule plateforme intégrée comme Parcours de vie. Nous sommes convaincus que Parcours de vie changera la donne en consolidant et en harmonisant les avantages pour les employés canadiens. »

À propos de EQ Care

EQ Care, récemment acquise par TELUS Santé, offre aux patients un accès en ligne à une équipe médicale et de santé mentale spécialisée qui offre des options de traitement complètes et personnalisées à partir de tout appareil connecté à Internet. Le service est bilingue et offert à l'échelle nationale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes à l'avant-garde de ce qui se fait dans le domaine des soins. Notre mission consiste à nous assurer que nos patients reçoivent un service de très haute qualité grâce à notre plateforme exclusive de santé virtuelle. Pour plus d'informations sur EQ Care, veuillez visiter www.eqcare.com.

À propos de SEB Services administratifs

SEB Administrative Services Inc., une filiale de Smart Employee Benefits Inc. (« SEB Inc. », TSXV: SEB), est un administrateur tiers qui offre des solutions de traitement des avantages sociaux entièrement bilingues et basées sur l'infonuagique à l'aide de technologies exclusives ainsi que de solutions et services personnalisés de partenaires. La plateforme FlexPlus de SEB Admin fournit une connectivité supérieure grâce à son point d'authentification unique pour toutes les parties prenantes de l'assurance collective. FlexPlus dispose de plus de 20 modules qui prennent en charge plusieurs modèles de revenu et englobent plus de 90 % de toutes les activités de traitement des avantages possibles. Chaque module peut fonctionner aussi bien de manière autonome qu'en tant que solution intégrée. SEB Admin gère les programmes d'avantages sociaux de plus de 350 000 employés pour plus de 50 entreprises importantes et entités gouvernementales du Canada. Les solutions FlexPlus reposant sur l'infonuagique prennent en charge tous les types de régimes - traditionnel, flexible, cafétéria, banque d'heure, plateforme d'échange - via des modèles d'impartition partielle ou complète et logiciels comme services (SaaS).

À propos de SEB

SEB est une entreprise technologique qui propose à un bassin de clients nationaux et mondiaux des solutions, des services et des logiciels pour automatiser et externaliser leurs processus d'affaires. SEB se spécialise dans le domaine en croissance des solutions de traitement de type logiciels comme services (SaaS), reposant sur l'infonuagique, ce qui lui permet d'administrer mondialement des régimes d'assurance maladie privés et publics, d'après un modèle d'affaires de type « externalisation des processus d'affaires (BPO) ». La clientèle de SEB comprend des entreprises et des gouvernements à l'échelle du Canada et à l'étranger. Plus de 80 % de ses revenus proviennent de gouvernements, d'assureurs et d'entreprises de soins de santé. L'infrastructure technologique de SEB, qui compte plus de 650 spécialistes techniques détenant de multiples certifications et répartis au pays et dans le monde, est un avantage concurrentiel crucial qui lui permet de soutenir l'implantation et la gestion de ses solutions de traitement des avantages sociaux dans les environnements de ses clients. Ces solutions peuvent changer la donne pour les clients de SEB.

L'expertise fondamentale de SEB consiste à automatiser et à gérer des processus d'affaires à l'aide de ses logiciels exclusifs combinés à des solutions de tiers élaborées grâce à des coentreprises et à des partenariats. Le modèle de conversion de clients de SEB relativement au traitement des avantages sociaux repose sur des partenariats de distribution (channel partnerships) grâce auxquels les solutions de traitement de SEB améliorent les structures de coût et favorisent de nouveaux modèles de revenus pour les partenaires et pour les clients. Toutes les solutions de SEB reposent sur l'infonuagique et peuvent être livrées via une impartition partielle, une impartition complète ou sur une plateforme SaaS. Les solutions de SEB transforment les centres de coût de ses partenaires en centres de profit.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse est destiné à des fins d'information uniquement. Les déclarations faites dans ce communiqué de presse peuvent contenir des informations prospectives sur les perspectives commerciales de la société. Bien qu'exprimées de bonne foi et considérées comme fondées sur une base raisonnable, ces déclarations sont sujettes à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux énoncés ou sous-entendus par le présent communiqué. Les investisseurs devraient consulter un conseiller professionnel avant de prendre une quelconque décision d'investissement.

Ni le TSX, ni son fournisseur de services réglementaires (tel que ce terme est défini dans les politiques de la bourse de croissance TSX Inc.) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

Pour en savoir plus sur SEB Administrative Services Inc., rendez-vous à : www.seb-admin.com/fr-ca/ .

