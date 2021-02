Bonification de l'aide aux entreprises touristiques - La réouverture des spas plutôt que l'endettement





QUÉBEC, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des spas reconnaît la volonté de la ministre du Tourisme de soutenir l'industrie touristique, mais réclame avant tout la cohérence de la Santé publique dans ses décisions et demande d'être traitée de façon juste et équitable. La bonification annoncée aujourd'hui, bien qu'elle donne un peu d'oxygène durant la fermeture, fera en sorte que des fleurons québécois traineront le poids de cette dette, qui s'additionne à leurs nombreuses charges financières actuelles, pour une période de 8 ans.

« Bien que louables, les bonifications aujourd'hui ne font que favoriser l'endettement de nos entreprises. Il existe une façon beaucoup plus simple de nous aider sans engager davantage de deniers publics : permettre la réouverture des circuits de thermothérapie. La réouverture de piscines intérieures pour des bains libres a été autorisée alors que l'on continue de maintenir la fermeture de nos bassins extérieurs. Cela n'a aucun sens », souligne la présidente de l'Association québécoise des spas, Véronique Lemieux.

La distanciation au coeur de l'expérience

La distanciation sociale fait partie intégrante de l'expérience spa. Les gens s'y rendent seuls ou en couple. Ils n'y parlent que très peu, le silence étant demandé dans la quasi-totalité des installations, dont la majorité se trouve à l'extérieur, en plein air. Les établissements spas sont également en mesure de contrôler l'achalandage dans leurs installations et de tenir un registre de la clientèle. Attirant une clientèle majoritairement locale, les déplacements interrégionaux générés par notre secteur d'activité sont aussi très limités.

Par ailleurs, les spas ont adopté au printemps dernier un plan de mesures sanitaires qui a été approuvé à la fois par l'INSPQ et la CNESST. Des centaines de milliers de dollars ont été investis dans leurs établissements. Grâce aux mesures mises en place, aucun cas d'éclosion n'a été recensé depuis le début de la pandémie, et cela malgré les centaines de milliers de visiteurs accueillis l'été dernier.

À propos de l'Association québécoise des spas

Créée en 2012, l'Association québécoise des spas (AQS) veille à mobiliser et soutenir l'industrie des établissements spas au Québec. Elle représente et défend les intérêts de ses 57 membres répartis dans 15 régions touristiques et agit à titre de porte-parole du secteur. L'AQS est reconnue par le ministère du Tourisme du Québec comme étant une association touristique sectorielle (ATS), représentant le secteur des établissements spas au Québec.

