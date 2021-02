Andersen Global poursuit son expansion en Asie centrale en intégrant l'un des plus grands cabinets d'avocats du Turkménistan





Andersen Global étend sa plateforme en Asie centrale grâce à un Accord de collaboration avec le cabinet basé au Turkménistan, Altyn Kanun LLC, renforçant ainsi la présence de l'organisation dans la région tout en fournissant une couverture supplémentaire.

Fondé en 2008, Altyn Kanun LLC fournit des services juridiques à plusieurs sociétés transnationales, établissements financiers, fonds d'investissement, agences gouvernementales et grandes entreprises de premier plan, à l'échelle locale et internationale. Ce cabinet multiservice, dirigé par l'associé directeur Kerim M. Akmamedov, possède des compétences dans le domaine commercial, de l'entreprise, des litiges, de la résolution des différends, du travail, de l'énergie, des douanes et du commerce, ainsi que de la banque et de la fiscalité. Le cabinet se focalise sur différents secteurs de l'économie, tels que le pétrole et le gaz, l'énergie, les produits chimiques, les mines, le textile, la construction, le transport et la logistique.

« Les besoins de nos clients s'inscriront toujours au coeur de tout ce que nous entreprenons », a déclaré Kerim M. Akmamedov. « Au fil des années, notre cabinet a été reconnu pour fournir à ses clients des services de haut niveau, dans le respect des normes d'intégrité et de transparence les plus élevées. Le fait de collaborer avec des partenaires complémentaires chez Andersen Global permet d'enrichir notre croissance tandis que nous poursuivons l'expansion et l'approfondissement de notre gamme de services. »

« Kerim et son équipe ont prouvé leur engagement en faveur de la gérance, ce qui les a conduits à devenir l'un des cabinets d'avocats leader au Turkménistan », a déclaré Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Ils possèdent des compétences d'experts et des connaissances approfondies sur l'environnement juridique du pays. Nos valeurs communes et notre approche axée sur le client nous permettent de bénéficier d'une collaboration synergique qui nous positionne idéalement pour une expansion supplémentaire, à l'heure où nous continuons d'ajouter de nouvelles ressources dans la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 7 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 253 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

