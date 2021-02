Zycus lance #CognitiveProcurement en présence de 1 200 représentants de plus de 500 entreprises lors du symposium Horizon 2021





Zycus, un leader international des solutions technologiques d'achats basées sur les suites Source-to-Pay, a lancé Cognitive Procurement lors du symposium Horizon 2021. Horizon, l'événement phare de Zycus, a été organisé virtuellement cette année et a accueilli plus de 1 200 représentants de haut niveau issus de plus de 500 entreprises et 36 pays répartis sur le continent américain, les zones EMEA et APAC, et l'Afrique.

L'importante perturbation des activités commerciales causée par la pandémie de COVID-19 a aggravé les situations complexes auxquelles étaient confrontées les entreprises en lien avec l'utilisation de vieux logiciels en bout de course. Horizon 2021 a permis aux entreprises de trouver un forum où partager leurs bonnes pratiques en matière de gestion des transformations technologiques liées aux achats accélérés tout en limitant les répercussions des risques qui constituent l'une des principales préoccupations des directeurs des achats et financiers. Horizon 2021 a également fait raisonner l'idée selon laquelle les professionnels de la finance et des achats méritent de bénéficier de meilleures solutions : ils ne devraient ni se contenter de peu ni accepter de travailler avec des solutions vieillottes et inadaptées et ils devraient en demander plus.

Le symposium fut aussi l'occasion pour Aatish Dedhia, le PDG de Zycus, de dévoiler la nouvelle identité de marque de Zycus, en phase avec Cognitive Procurement, l'application d'intelligence artificielle complète et exclusive de Zycus, destinée au processus S2P et qui allie achats autonomes, renseignements prédictifs exploitables et IA conversationnelle.

Lors de l'événement, le PDG de Zycus Aatish Dedhia a déclaré : « Chez Zycus, 2020 fut une année marquée par une étroite collaboration avec nos centaines de clients existants dans le but de les aider à traverser la crise. Dans la foulée, nous avons conçu et lancé des produits de gestion plus approfondie du risque, comme iRisk, Merlin Risk Radar et MCI, afin de soutenir les clients dans la gestion globale des risques liés à la chaîne d'approvisionnement. En 2020, nous avons également établi des partenariats avec de nombreuses nouvelles entreprises, multinationales et nous leur avons permis d'effectuer la transition entre leurs vieux logiciels cloisonnés et l'offre Cognitive Procurement de Zycus. »

Le programme du symposium était axé sur le développement de la résilience et de la croissance dans un contexte d'incertitude et a comporté plus d'une vingtaine de réunions :

Des réunions en grands et petits groupes ponctuées par l'intervention de dirigeants de marques internationales comme Coca-Cola, Dow, Radisson Hotel Group, Hapag-Lloyd, Belden, Sirva et bien d'autres

et bien d'autres Des panels d'experts et des passages en revue de l'activité sectorielle par d'éminents analystes comme Gartner, Forrester et The Hackett Group

Des présentations de cas par d'éminents clients internationaux de Zycus, comme SPIE, Tata Sky, TECOM, Heineken, Danone et bien d'autres

et bien d'autres La présence de commanditaires internationaux comme AWS, Accenture, Velocity Procurement et Beltrees Consulting

La présentation par la direction de Zycus de nouvelles feuilles de route de produits, d'innovations et de produits basés sur l'IA, en parallèle à plus de 200 démonstrations en direct et entretiens individuels ayant généré plus de 60 manifestations d'intérêt de la part d'entreprises internationales !

