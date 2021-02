Eaton's Vehicle Group lance la conception, le développement et la fabrication d'engrenages pour véhicules électriques





Eaton, la société de gestion de l'énergie, a annoncé aujourd'hui que sa division Vehicle Group développe actuellement des systèmes d'engrenages pour véhicules électriques (EV). En s'appuyant sur son expertise de la production en sous-traitance de systèmes de transmission et d'engrenages pour véhicules commerciaux et de tourisme, Vehicle Group a pour objectif de devenir, à l'échelle mondiale, un leader de la conception, du développement et de la fourniture d'engrenages pour EV. Cette nouvelle technologie complètera le portefeuille d'électronique de puissance de l'activité eMobility d'Eaton sur le marché des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques.

Eaton relève les défis du véhicule électrique

Les constructeurs automobiles qui développent des véhicules électriques sont confrontés à de nombreux défis tels que l'optimisation de l'efficacité, des BVS (bruit, vibrations et secousses) et la gestion des contraintes de packaging. Eaton peut aider les fabricants à relever ces défis en s'appuyant sur ses nombreuses années d'expérience et ses capacités internes de conception, validation et fabrication d'engrenages de haute précision et de haute qualité pour les transmissions et les groupes motopropulseurs.

«Nous travaillons en partenariat avec nos clients OEM afin de tirer profit de notre expertise de la simulation, de la conception et de la fabrication pour optimiser l'efficacité, réduire les BVS et le poids des systèmes d'engrenages de haute précision adaptés aux besoins spécifiques de notre clientèle», a déclaré Anthony Cronin, directeur de l'unité engrenages EV d'Eaton's Vehicle Group.

Qu'il s'agisse d'un projet de production industrielle à grande échelle ou d'un marché de niche, Eaton peut collaborer avec ses clients dans le cadre d'un programme de développement conjoint, ou en tant que fournisseur unique de composants ou systèmes d'engrenages pour EV. Notre expertise tant en matière de conception que de fabrication nous permet d'optimiser les solutions au point de vue technique, commercial et de la production, ce qui réduit le risque de multiplication des projets de conception et permet de raccourcir les délais de développement.

L'expérience d'Eaton en matière de transmission favorise l'efficacité

En s'appuyant sur son expertise interne, Eaton effectue une analyse complète du système en utilisant des outils de pointe pour concevoir des solutions d'engrenages pour EV optimisées en termes d'efficacité et de fiabilité, silencieuses et d'un coût de production abordable. Pour concevoir un système en fonction d'un client en particulier, il est essentiel de procéder à une étude globale du système, car plusieurs facteurs influencent le développement de chaque solution d'engrenage. Parmi les principaux facteurs, citons les engrenages, les roulements et le système de lubrification. Pour parfaire l'optimisation dans ces trois domaines, Eaton utilise une série de techniques de conception et de fabrication exclusives, notamment:

L'optimisation de la géométrie du pied d'engrenage pour une résistance maximale. ?

La modélisation de la géométrie des micro- et macro-engrenages afin d'améliorer les BVS, l'efficacité et la fiabilité.

La réduction de la charge axiale et de la perte d'énergie afin d'améliorer la fiabilité et de simplifier ou de réduire la dimension des roulements.

La simulation et la sélection de solutions de lubrification afin de garantir la fiabilité et l'efficacité complètes du système.

L'optimisation de la transmission réduit les coûts de développement

Les ingénieurs d'Eaton évaluent les configurations existantes ou en développent de nouvelles à partir de zéro et les adaptent aux contraintes de packaging du client. L'équipe d'Eaton fournit également des solutions pour adapter la disposition des engrenages EV aux plateformes comportant de multiples exigences de couple.

En combinant son expertise de la conception de systèmes et son savoir-faire en matière de fabrication d'engrenages de haute précision et de haute qualité, Eaton a repéré des possibilités d'améliorer de 1% l'efficacité des systèmes d'engrenages, de réduire leurs poids de 20% et leur taille de 10%. Ces avantages s'appliquent aux véhicules électriques légers et commerciaux.

En outre, grâce à son expertise de la fabrication, notamment en matière d'affûtage, d'écroutage, de meulage et de superfinition, Eaton est en mesure de gérer les coûts de production relatifs des engrenages de haute précision et de haute qualité. S'agissant de véhicules électriques, la moindre amélioration de l'efficacité offre aux constructeurs de nouvelles opportunités de gestion de leur gamme de véhicules ou de réduction du coût ou du poids.

«Le développement des EV implique que l'on repousse les limites des engrenages pour EV. Des systèmes d'engrenages fiables, efficaces et silencieux sont essentiels pour encourager l'adoption de moteurs haute vitesse à propulsion électrique», a ajouté M. Cronin.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur EV Gearing solutions.

