EBAMed, la startup de technologie médicale basée en suisse nomme Marina Izzo au poste de PDG





EBAMed SA, entreprise qui développe des technologies médicales visant à améliorer le traitement des arythmies cardiaques, a nommé l'experte chevronnée Marina Izzo au poste de présidente-directrice générale (PDG). Mme Izzo définira l'orientation technologique d'EBAMed et dirigera les efforts en vue du prochain tour de financement, prévu pour 2022. L'ancien PDG et cofondateur, Adriano Garonna occupe désormais les fonctions de directeur de la technologie et conserve un rôle au sein du conseil d'administration de l'entreprise.

« Marina dispose d'une solide expérience dans le domaine de la direction d'entreprises de dispositifs médicaux et dans le développement du marché des technologies cardiovasculaires innovantes en Europe, en Amérique du Nord et en Chine », a déclaré M. Giovanni Leo, président du conseil. « Son expérience sera précieuse alors que nous accomplissons notre mission qui consiste à permettre le passage du modèle de référence en électrophysiologie (EP) des ablations par cathéter aux procédures EP non invasives. »

Mme Izzo a occupé le poste de PDG de Cardionovum, une entreprise novatrice qui développe une technologie de ballons à traitement médicamenteux. Elle a exercé auparavant les fonctions de directrice principale des ventes et du marketing chez Symetis SA (faisant désormais partie de Boston Scientific), entreprise qu'elle a élevée au rang de concurrent clé sur le marché de l'implantation de valve aortique par voie transcathéter (TAVI). Elle a occupé plusieurs postes de direction chez Medtronic en Europe et chez St. Jude Medical, notamment la fonction de directrice marketing pour l'activité de fibrillation auriculaire (FA) de la région EMEA. Mme Izzo est diplômée de l'Université Bocconi de Milan.

« De nombreux patients échouent ou ne peuvent pas se soumettre aux thérapies invasives traditionnelles telles que l'ablation », a déclaré Mme Izzo. « Je suis ravie de continuer à explorer le potentiel de la radio-oncologie en médecine cardiaque et d'accomplir la mission d'EBAMed de changer la vie des patients souffrant d'arythmies cardiaques ».

Quelque 53 millions de personnes dans le monde1 souffrent de différents types d'arythmie cardiaque. Chez les personnes âgées présentant des antécédents de maladie cardiaque, l'arythmie peut entraîner de graves complications médicales. Le développement d'une certaine approche en radiothérapie, combiné à une solution unique de surveillance des mouvements et de déclenchement afin d'optimiser la définition de la cible et la précision du suivi, pourrait jouer un rôle essentiel, fournir une thérapie alternative à la thérapie médicamenteuse ou à l'ablation par cathéter, et réduire les atteintes myocardiques causées par les rayons.

À propos d'EBAMed

EBAMed est une entreprise privée early stage de dispositifs médicaux. EBAMed développe un appareil d'échographie cardiaque visant à améliorer la radio ablation de tachycardie ventriculaire, un besoin clinique croissant face à la prévalence des maladies cardiaques et au vieillissement des populations. Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://eba-med.com

