Le gouvernement du Canada présente les mesures de protection de la baleine noire de l'Atlantique Nord de 2021





OTTAWA, ON, le 18 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure résolu à protéger la baleine noire de l'Atlantique Nord, qui est en voie de disparition. Comme il ne reste qu'environ 366 individus dans le monde, il est impératif que le Canada continue à prendre des mesures rigoureuses pour contribuer au rétablissement de l'espèce.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, ainsi que le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, ont annoncé les mesures de 2021 pour aider à protéger les baleines noires de l'Atlantique Nord contre les interactions avec les engins de pêche et les navires dans les eaux canadiennes.

Afin d'aider à prévenir les empêtrements dans les engins de pêche, Pêches et Océans Canada s'appuie sur les mesures efficaces prises ces dernières années, en continuant de fermer les zones de pêche, où et quand des baleines noires de l'Atlantique Nord sont présentes, dans le golfe du Saint-Laurent, la baie de Fundy et l'habitat essentiel du bassin Roseway, mais le Ministère améliorera ses efforts pour déterminer si les baleines noires demeurent présentes dans une zone fermée, avant de décider de prolonger une fermeture. Ce changement maintiendra une protection de classe mondiale pour les baleines, tout en veillant à ce que les pêcheurs ne soient pas indûment empêchés d'accéder à des zones de pêche lucratives. Pêches et Océans Canada est également en train de mettre sur pied un nouveau groupe de travail technique à l'intention des pêcheurs, des spécialistes en baleines noires, et des fonctionnaires du Ministère. Cette nouvelle collaboration permettra d'avoir des discussions régulières et exhaustives au sujet des mesures visant à protéger la baleine noire, en vue d'assurer des améliorations continues.

Afin d'aider à prévenir les collisions avec les navires, Transports Canada remettra en oeuvre les mesures prises à la saison 2020, qui comprennent une limitation de vitesse des navires dans une grande partie du golfe du Saint-Laurent afin de protéger les zones où des baleines sont repérées et d'imposer des amendes à quiconque ne se conforme pas à ces mesures. En plus de ces mesures, Transports Canada présentera les modifications suivantes cette année :

la zone de restriction obligatoire dans la vallée de Shediac et ses environs sera précisée quant à sa taille, son emplacement et sa durée, afin de mieux protéger les baleines noires lorsqu'on s'attend à ce qu'elles soient présentes en plus grand nombre;

l'exemption de la limitation de vitesse dans les eaux de moins de 20 brasses sera accordée à tous les bateaux de pêche commerciale.

Ces mesures combinées aux travaux déjà en cours du gouvernement du Canada dans le cadre d'un vaste programme de suivi et de surveillance des baleines noires, au moyen d'une surveillance aérienne et sur l'eau des navires et d'hydrophones sous-marins stationnaires et mobiles, permettront de mieux protéger notre milieu marin tout en assurant la sécurité de la navigation.

Le gouvernement du Canada, en étroite collaboration avec ses partenaires et les intervenants concernés, utilise les meilleurs renseignements et données scientifiques disponibles pour renforcer la protection de cette espèce emblématique dans les eaux canadiennes.

Citations

« En 2020, aucune mort ni aucun nouvel empêtrement de baleine noire de l'Atlantique Nord n'ont été signalés dans les eaux canadiennes, et c'est la raison pour laquelle nous nous appuyons sur ces mesures pour assurer le maintien de cette tendance. Rien de tout cela n'est possible sans la collaboration et le partenariat des pêcheurs du Canada atlantique et du Québec, qui ont contribué à l'élaboration de ces mesures avec le MPO, année après année, afin de protéger ces baleines. La saison dernière a démontré qu'en travaillant ensemble, nous pouvons protéger efficacement les baleines noires de l'Atlantique Nord, tout en continuant à mettre dans les assiettes des fruits de mer durables et de haute qualité au Canada et dans le monde entier. »

L'honorable Bernadette Jordan

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Notre gouvernement demeure pleinement résolu à protéger le milieu marin tout en assurant la sécurité de la navigation. Pour la saison 2021, et pour la cinquième année consécutive, nous mettons en oeuvre des mesures de gestion de la circulation maritime qui intègrent des recherches fondées sur des données probantes et des outils innovants pour protéger la baleine noire de l'Atlantique Nord. En collaboration avec les exploitants de navires et l'industrie maritime, nous continuerons à soutenir le rétablissement de cette espèce emblématique pour les générations à venir. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Les mesures de pêche de 2021 entreront en vigueur dans le golfe du Saint-Laurent dès l'ouverture de la pêche au crabe. Les mesures continuent d'être en vigueur pour les pêches d'automne et d'hiver si des baleines sont détectées dans les zones où la pêche aux engins fixes est pratiquée.

Les mesures de gestion de la circulation des navires seront en vigueur du 28 avril au 15 novembre 2021.

L'année dernière, Transports Canada a infligé quatre pénalités pour non-respect de la limitation de vitesse obligatoire. Les propriétaires de navires ont 30 jours pour payer la pénalité ou pour demander au Tribunal d'appel des transports du Canada de revoir les faits de l'infraction ou le montant de la pénalité.

de revoir les faits de l'infraction ou le montant de la pénalité. Le budget 2018 comprenait une initiative pour les baleines de 167,4 millions de dollars visant à protéger et à soutenir le rétablissement des espèces de baleines en voie de disparition au Canada , notamment la baleine noire de l'Atlantique Nord, l'épaulard résident du Sud et le béluga de l'estuaire du Saint-Laurent . Dans le cadre de ce fonds, un million de dollars par an en financement continu et 4,5 millions de dollars supplémentaires sur quatre ans ont été engagés pour améliorer davantage le Programme d'intervention auprès des mammifères marins, qui vise à venir en aide aux mammifères marins en détresse et qui comprend des mesures de sauvetage visant les baleines noires de l'Atlantique Nord empêtrées dans des engins de pêche.

Produits connexes

Liens connexes

