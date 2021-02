Fresenius Kabi Canada lance IDACIO® (injection d'adalimumab), un médicament biosimilaire à HUMIRA® (adalimumab) pour le traitement de multiples maladies inflammatoires chroniques





Les produits biosimilaires offrent aux patients un accès à des médicaments abordables et pertinents.

TORONTO, le 18 févr. 2021 /CNW/ - Fresenius Kabi Canada, une entreprise de soins de santé spécialisée dans les médicaments et les technologies de perfusion, de transfusion et de nutrition clinique, a annoncé aujourd'hui le lancement d'IDACIO®, un biosimilaire d'adalimumab, au Canada. Le médicament est disponible immédiatement pour toutes les indications du médicament de référence dans les domaines de la rhumatologie, de la gastroentérologie et de la dermatologie. IDACIO a reçu l'autorisation de mise en marché de Santé Canada le 30 octobre 2020 et est le premier produit biosimilaire lancé en Amérique du Nord par Fresenius Kabi.

« Notre philosophie de base est de "prendre soin de la vie", et cette autorisation constitue le plus récent exemple démontrant que Fresenius Kabi fournit des médicaments pertinents et abordables aux patients canadiens, a déclaré Matthew Rotenberg, PDG, Fresenius Kabi Canada. « En tant que partenaires du système de soins de santé du Canada, nous sommes reconnus pour nos normes de qualité élevées et nos capacités de fabrication, et maintenant, pour les produits biosimilaires, nous avons investi dans des programmes exhaustifs qui rendront l'utilisation de notre produit simple pour les patients et aideront les médecins à offrir des soins optimaux. »

KabiCare, le programme de soutien aux patients de Fresenius Kabi Canada, fournit aux patients de l'information, des outils et du soutien pour les aider pendant leur traitement. KabiCare est un programme adapté aux patients et aux fournisseurs de soins de santé, offrant des services de cheminement pour le remboursement, une aide financière ainsi que des services personnalisés qui s'ajoutent aux processus cliniques individuels.

L'autorisation d'IDACIO® par Santé Canada est fondée sur les données probantes présentées à Santé Canada, y compris les données analytiques, précliniques et cliniques sur les volontaires et les patients en santé.i Des indications ont été accordées en fonction de la similarité entre le biosimilaire et le médicament biologique de référence, et IDACIO a démontré que la pharmacocinétique, l'efficacité, l'innocuité et l'immunogénicité étaient similaires à celles du produit de référence dans le programme de développement clinique.ii,iii,iv

« Bien que les thérapies biologiques représentent un petit pourcentage du total des médicaments sur ordonnance au Canada, elles contribuent à un coût élevé par rapport au total des ordonnances, » dit Dr. Louis Bessette, MD, MSc, FRCPC. « À mon avis, les biosimilaires sont un moyen intelligent et pragmatique d'alléger rapidement le fardeau financier des coûts de santé. »

À propos de IDACIO



IDACIO a été développé par Fresenius Kabi. Santé Canada a autorisé IDACIO pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrite idiopathique juvénile polyarticulaire, de la spondylite ankylosante, de l'arthrite psoriasique, du psoriasis en plaque, de l'hidradénite adulte et adolescente, de la maladie de Crohn adulte et pédiatrique, de la colite ulcéreuse, de l'uvéite non infectieuse adulte et de l'uvéite antérieure chronique non infectieuse pédiatrique.i

À propos de Fresenius Kabi Canada

Forte de plus de 100 ans d'expérience mondiale, dont plus de 30 ans au Canada, la société Fresenius Kabi Canada est un partenaire de longue date en matière de soins de santé canadiens. La société s'engage à maintenir les mêmes normes de qualité élevées que celles des produits biologiques d'origine dans le développement et la production de médicaments biosimilaires, tout en répondant aux besoins uniques des patients, des professionnels de la santé et du système de santé canadien.

Fresenius Kabi est devenue un important fournisseur de médicaments génériques par voie intraveineuse au Canada. Son portefeuille de produits comprend également des pharmacies composées de produits pharmaceutiques IV, des traitements par perfusion et des produits de nutrition parentérale ainsi que des appareils et dispositifs médicaux et les consommables connexes.

Fresenius Kabi croit que les soins de santé ne devraient jamais être « à formule unique ». C'est pourquoi l'entreprise adopte une approche réfléchie pour répondre aux besoins uniques des patients, des praticiens et du système de santé du Canada dans son ensemble. En tant que partenaire du système, Fresenius Kabi travaille en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, les payeurs et les patients pour développer des services à valeur ajoutée qui améliorent les soins aux patients.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.fresenius-kabi.com/fr-ca/, et pour de plus amples renseignements sur les produits biosimilaires, veuillez consulter le site www.fresenius-kabi.com/fr-ca/products/biosimilars

À propos de Fresenius Kabi

Fresenius Kabi est une entreprise internationale spécialisée en perfusion, transfusion et nutrition clinique aussi bien dans les médicaments que dans les technologies correspondantes. Nos produits et services sont destinés à prendre en charge les patients atteints de maladies graves ou chroniques. Le portefeuille de produits de Fresenius Kabi comprend une gamme complète de médicaments génériques I.V., de produits de nutrition clinique et de perfusion, ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à l'administration de ces produits. Dans le domaine des biosimilaires, Fresenius Kabi développe des produits axés sur l'oncologie et les maladies auto-immunes. En 2019, Fresenius Kabi a lancé son premier produit biosimilaire. Dans le domaine de la médecine transfusionnelle et des thérapies cellulaires, Fresenius Kabi propose des produits pour la collecte de composants sanguins et les thérapies extracorporelles.

Forts de notre philosophie d'entreprise qui consiste à « prendre soin de la vie », nous sommes déterminés à améliorer la qualité de vie des patients par le biais des médicaments de première nécessité et des technologies salvatrices indispensables que nous mettons à la disposition des gens qui aident les patients à la grandeur du pays.

Pour de plus amples renseignements, visitez le https://www.fresenius-kabi.com/fr-ca/.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs qui font l'objet de divers risques et incertitudes. Les résultats futurs pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans ces énoncés prospectifs en raison de certains facteurs, p. ex., les changements dans les conditions commerciales, économiques et concurrentielles, les réformes réglementaires, les résultats des essais cliniques, les fluctuations des taux de change, les incertitudes entourant les litiges ou les enquêtes, et la disponibilité du financement. Fresenius Kabi n'assume aucune responsabilité quant à la mise à jour des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué.

i IDACIO® Product Monograph. Octobre 2020 ii Hyland E, et al. Comparison of the pharmacokinetcis, safety and immunogenicity of MSB11022, a biosimilars of adalimumab, with Humira® in healthy subjects. Br J Clin Pharmacol. 2016; 82(4) : 983-932 iii Hercogova J et coll. A randomized, double-blind trial comparing the efficacy, safety and immunogenicity of MSB11022, a proposed biosimilar of adalimumab, versus adalimumab originator in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis. Am Acad Dermatol. 2018;79(3):AB21 iv Hercogova J et coll. AURIEL-PsO : essai randomisé d'équivalence de phase III en double aveugle visant à démontrer la similarité clinique de la biosimilaire MSB11022 avec l'adalimumab de référence chez les patients qui souffrent d'un psoriasis chronique de type plaque modéré à grave. Br J Dermatol. 2020; 182 : 316-326

SOURCE Fresenius Kabi

Communiqué envoyé le 18 février 2021 à 12:20 et diffusé par :