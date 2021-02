Début du projet d'aménagement du pôle famille du parc La Fontaine





MONTRÉAL, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Robert Beaudry, membre du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau, ainsi que Luc Rabouin, maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, annoncent la réalisation du projet d'aménagement du pôle famille du parc La Fontaine, qui profitera à toutes les familles montréalaises et aux enfants à mobilité réduite. Ce projet s'inscrit dans le cadre du Plan directeur du parc La Fontaine et du Programme de réhabilitation 2020-2025 du parc La Fontaine. L'aménagement du pôle famille constitue un des quatre projets à réaliser au cours des cinq prochaines années dans ce grand parc montréalais.

Le pôle famille sera entièrement réaménagé en vue de créer un véritable espace inclusif dédié aux enfants, singulier, novateur et distinctif. La phase 1 du projet sera réalisée dans le secteur Est du parc avec l'aménagement d'une nouvelle aire de jeux et de petits jeux d'eau. Le calendrier de réalisation de la phase 1 débutera à l'automne 2021. Les travaux d'aménagement seront complétés au printemps 2022.

« Le parc La Fontaine est un grand parc emblématique de Montréal et il constitue un oasis de verdure dans le tissu urbain dense du Plateau-Mont-Royal. Le réaménagement du pôle famille permettra d'offrir une riche variété d'activités et d'expériences inclusives. Nous sommes fiers d'offrir un projet adapté aux besoins des familles et des enfants, dans lequel nous allons intégrer des besoins particuliers, notamment pour les enfants à mobilité réduite », a déclaré Robert Beaudry.

« Le parc La Fontaine, si cher aux résidentes et résidents du Plateau-Mont-Royal, est un lieu incontournable de fraîcheur, de détente, de culture, de loisir et de jeu. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous annonçons le réaménagement du pôle famille, véritable lieu d'histoire et de patrimoine, qui fera rêver des générations d'enfants comme l'a fait autrefois le Jardin des merveilles. À l'instar du théâtre de Verdure, cette bonification est rendue possible grâce à l'importante contribution citoyenne au plan directeur du parc Lafontaine », a déclaré le maire de l'arrondissement, Luc Rabouin.

Pour répondre aux besoins de tous les enfants et atteindre les objectifs que la Ville de Montréal s'est fixée en matière d'accessibilité universelle, de nombreux aménagements répondront aux besoins particuliers des enfants à mobilité réduite :

Des rampes d'accès pour la clientèle à mobilité réduite seront aménagées;



La surface de protection sera composée d'une fibre de cèdre spécialement conçue pour amortir les chutes et permettre la circulation de fauteuils roulants sur de petites distances;



Les modules de jeu permettront également à un enfant en fauteuil roulant d'utiliser ses bras pour rejoindre les filets à quelques pieds du sol et ramper d'un filet à l'autre jusqu'à la glissoire ou d'autres composantes du jeu;



Pour les enfants ne pouvant pas grimper, des composantes sont également prévues au niveau du sol;



Pour assurer un environnement agréable aux enfants autistes, une attention particulière a été apportée au choix des couleurs des modules. Les couleurs trop vives sont proscrites.

Le projet d'aménagement du pôle famille fait partie des travaux prioritaires du Plan directeur du parc La Fontaine, qui inclut également le réaménagement du théâtre de Verdure, la réhabilitation de la fontaine lumineuse ainsi que la mise aux normes du centre culturel Calixa-Lavallée (phase 1).

Notons que les travaux d'aménagement du pôle famille du parc La Fontaine ont fait l'objet de consultations réalisées auprès de diverses instances. Les concepts rencontrent les attentes et les besoins exprimés par les citoyennes et les citoyens lors de la consultation publique.

Le projet d'aménagement du pôle famille du parc La Fontaine comptera deux autres phases qui seront réalisées ultérieurement. La seconde phase visera le pôle aquatique avec des travaux de restauration et de mise aux normes du pavillon des baigneurs et le remplacement des équipements aquatiques. La phase 3 du projet viendra compléter le réaménagement des aires de jeux existantes situées à l'ouest du pôle famille.

