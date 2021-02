VF Corporation alloue le produit net de ses obligations vertes afin de promouvoir d'ambitieux objectifs basés sur la science





VF Corporation (NYSE : VFC), l'une des plus grandes sociétés de vêtements, chaussures et accessoires au monde, a annoncé aujourd'hui avoir intégralement alloué le produit net de ses obligations vertes inaugurales émises l'an dernier, qui ont totalisé environ 493 millions ?.

Le produit alloué à 13 projets de durabilité éligibles de VF à travers le monde a permis de délivrer des impacts environnementaux positifs et significatifs, notamment la plantation de 2 millions d'arbres, la suppression annuelle d'environ 16 000 tonnes métriques de CO 2 e grâce à l'achat de matériaux durables, et l'économie annuelle de plus de 970 millions de litres d'eau grâce à des initiatives de conservation.

« Nous sommes fiers d'être la première entreprise du secteur des vêtements et des chaussures à émettre des obligations vertes », a déclaré Scott Roe, vice-président exécutif et directeur financier de VF. « Nous considérons que la réussite commerciale et la gestion environnementale sont étroitement liées, comme le démontre la réussite de cet effort qui nous a permis d'atteindre nos objectifs basés sur la science, tout en renforçant notre entreprise pour le long terme. Nous espérons que notre réussite incitera d'autres acteurs de notre industrie et au-delà à mener des initiatives similaires. »

VF a émis ses obligations vertes inaugurales, une première pour le secteur des vêtements et des chaussures, en février 2020. L'allocation du produit net des obligations vertes a constitué une étape importante dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de durabilité et de responsabilité Made for Change de VF, qui soutient les objectifs commerciaux de la société grâce à des actions qui améliorent les existences et protègent la planète.

L'utilisation que fait VF du produit des obligations vertes démontre son engagement en faveur de trois domaines de durabilité clés qui s'inscrivent au coeur de son activité : produits et matériaux durables ; chaîne d'approvisionnement et opérations durables ; et puits de carbone naturels. En outre, le produit net soutient des projets qui entrent dans le cadre des Objectifs de développement durables (ODD) clés des Nations Unies : ODD 7 ? Énergie propre et abordable ; ODD 9 ? Industrie, innovation et infrastructure ; ODD 12 ? Consommation et production durables ; et ODD 15 ? Vie terrestre.

Afin d'assurer la transparence de son initiative d'obligations vertes, VF a publié un Rapport sur l'impact des obligations vertes, qui inclut la répartition complète du produit alloué, ainsi que certains indicateurs et accomplissements des projets en question.

Les obligations vertes de VF ont été émises conformément aux Principes applicables aux obligations vertes (Green Bond Principles, GBP) 2018 de l'ICMA. La Structure des obligations vertes de VF a été examinée par Sustainalytics, fournisseur leader mondial dans les domaines des services et de la recherche en durabilité, qui a publié un Avis de seconde partie, déclarant que la structure était crédible et à fort impact.

À propos de VF Corporation

Fondée en 1899, VF Corporation est l'une des plus grandes sociétés de vêtements, chaussures et accessoires, connectant les individus aux styles de vie, aux activités et aux expériences qu'ils chérissent le plus, à travers toute une famille de marques emblématiques d'extérieur, actives et de vêtements de travail, parmi lesquelles, Vans®, The North Face®, Timberland® and Dickies®. Notre finalité est de soutenir des mouvements qui promeuvent des styles de vie durables et actifs pour le mieux-être des individus et de notre planète. Nous associons cette finalité à une volonté implacable de réussir à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes, et d'utiliser notre entreprise comme une force pour le bien. Pour en savoir plus, rendez-vous sur vfc.com.

