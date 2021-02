UPAC : 10 ans de lutte contre la corruption





MONTRÉAL, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Unité permanente anticorruption souligne aujourd'hui ses 10 ans d'existence.

Le 18 février 2011, le gouvernement du Québec créait ce modèle unique au monde regroupant différentes forces de prévention, de vérification et d'enquête pour assainir l'octroi de contrats publics.

Le commissaire à la lutte contre la corruption, M. Frédérick Gaudreau, dresse un bilan respectable de ces 10 ans d'activités et redouble d'efforts pour développer le jeune corps de police.

« Lutter contre la corruption de façon permanente est toujours aussi essentiel aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Cela nous permet d'assurer une saine gestion des deniers publics », estime M. Gaudreau.

Résolument tournés vers l'avenir, le commissaire et son équipe s'assurent que l'UPAC respecte les plus hauts standards de gouvernance pour réaliser sa mission dans la plus grande efficience.

« L'UPAC se transforme en profondeur et ce changement prend du temps. Soyez assurés que nous menons ce processus avec rigueur de façon à nous mener à des résultats tangibles, qui auront un impact réel pour l'ensemble des citoyens du Québec », déclare le commissaire Gaudreau.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

