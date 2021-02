L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - CCO

Banque Laurentienne Groupe Financier présentera ses résultats financiers du premier trimestre 2021 le mercredi 3 mars. Il tiendra également une conférence téléphonique pour les représentants des médias et la communauté financière à 9 h 00 (HE). Le...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Horizonte Minerals Plc. Symbole TSX : HZM Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 11 h 31 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou...

Reprise des négociations pour : Société : BELLUS Health Inc. Symbole TSX : BLU Les titres : Non Reprise : 11 h 22:35 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société cotée...

Une entente a été conclue pour l'acquisition de BIM One par Newforma, une entreprise appartenant à la société d'investissement en capital-risque Battery Ventures. Les deux entreprises en ont fait l'annonce conjointement aujourd'hui. Newforma est un...