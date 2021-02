WestJet suspendra temporairement ses services vers quatre destinations nationales





La compagnie aérienne interrompra ses vols vers St. John's, London (Ont.), Lloydminster et Medicine Hat alors que la demande continue de diminuer en raison de la COVID-19

CALGARY, AB, le 18 févr. 2021 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui qu'elle suspendra temporairement ses services vers St. John's (T.-N.-L.), London (Ont.), Lloydminster (Alb.) et Medicine Hat (Alb.) du 19 mars au 24 juin 2021.

« Nous avons poursuivi nos activités malgré l'incertitude, alors que les restrictions relatives aux voyages intérieurs et internationaux et les mesures de quarantaine ont fait chuter la demande, a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet. Malheureusement, en raison de nouvelles politiques de plus en plus restrictives, nous nous retrouvons une fois de plus sans autre option que de suspendre nos services vers ces collectivités. »

L'annonce faite aujourd'hui vise à informer la population que les vols entre St. John's et Halifax seront suspendus à compter du 21 mars, tandis que le service entre London (Ont.) et Toronto cessera le 22 mars. Le service WestJet Link de Calgary à Lloydminster prendra fin le 19 mars, et le service de Calgary à Medicine Hat cessera le 21 mars.

« Notre capacité de retourner sur les marchés demeure directement liée aux politiques gouvernementales et à la priorisation d'un programme de voyages intérieurs, a poursuivi Ed Sims. Alors que nous envisageons de contribuer à la reprise économique du Canada, la relation entre les tests et les quarantaines doit évoluer en fonction des données et de la science. »

En juin 2020, WestJet a annoncé des changements organisationnels dans le cadre de son programme de transformation des aéroports. En raison de ces suspensions, WestJet collaborera avec des tiers fournisseurs de services nouvellement établis à St. John's et à London (Ont.), et directement avec Pacific Coastal Airlines pour les activités de WestJet Link touchées à Lloydminster et à Medicine Hat.

WestJet continue de fonctionner avec une capacité réduite de plus de 90 % par rapport à l'an dernier. WestJet communiquera directement avec les invités touchés au sujet de leurs options de voyage à destination et en provenance des régions. Le service devrait reprendre dans toutes les collectivités le 24 juin 2021.

Suspensions temporaires d'itinéraire :

Itinéraire Fréquence actuelle Service suspendu à compter du Lloydminster - Calgary 2 vols par semaine 19 mars 2021 St. John's - Halifax 3 vols par semaine 21 mars 2021 Medicine Hat - Calgary 1 vol par semaine 21 mars 2021 London (Ont.) - Toronto 4 vols par semaine 22 mars 2021

