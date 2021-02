Cérémonie officielle au chantier naval d'Halifax de pose de la quille du 4ième navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique, le futur NCSM William Hall





HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 18 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, au chantier naval d'Halifax, Irving Shipbuilding Inc. a officiellement posé la quille du futur NCSM William Hall, coque numéro?433 et quatrième navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique (NPEA) du Canada.



La cérémonie de pose de la quille est une tradition vieille de plusieurs siècles qui marque le début officiel de la construction d'un navire. La cérémonie d'aujourd'hui incluait le soudage traditionnel d'une pièce de monnaie sur la coque du navire pour porter chance au capitaine et à l'équipage pendant la durée de vie du navire. La pièce, sélectionnée par la Marine royale canadienne et remise par le contre-amiral Brian Santarpia, commandant des Forces maritimes de l'Atlantique (FMAR[A]) et de la Force opérationnelle interarmées de l'Atlantique (FOIA), a été soudée par Macey Rolfe, diplômée du programme «?Pathways to Shipbuilding?» mis en oeuvre en collaboration avec Women Unlimited, et Tyrell Young, diplômé de «?Pathways to Shipbuilding?» pour les Afro-Néo-Écossais. Le président d'Irving Shipbuilding, Kevin Mooney, a officiellement déclaré au nom des 2?100 constructeurs navals d'Irving Shipbuilding que la coque était «?bel et bien posée?» à l'issue de la cérémonie.

Construit dans la plus grande installation de construction navale intérieure en Amérique du Nord, le navire porte le nom de l'officier marinier William Hall. M. Hall est le premier Noir, le premier Néo-Écossais et le troisième Canadien à recevoir la plus haute distinction de bravoure de l'Empire britannique, la Croix de Victoria. Fils d'anciens esclaves américains, il est né en 1827 à Horton, en Nouvelle-Écosse. Jeune homme, il a travaillé dans des chantiers navals à Hantsport, à la construction de navires en bois pour la marine marchande. Hall s'est enrôlé dans la Royal Navy en février?1852 et en 1857, il a reçu la Croix de Victoria pour ses actions menées lors du renfort apporté à la ville de Lucknow. Après sa carrière navale, Hall est rentré en Nouvelle-Écosse et s'est établi sur la ferme familiale près de Hantsport.

Le futur NCSM William Hall mesurera 103,6?mètres de long et 19?mètres de large, pèsera 6?615 tonnes et comportera de 440?000 pièces. Les deuxième et troisième NPEA du Canada, le futur NCSM Margaret Brooke et le futur NCSM Max Bernays, sont également en construction au chantier naval d'Halifax. Le Margaret Brooke est en phase de préparation finale pour les essais en mer et aura une livraison à la Marine royale canadienne ce printemps, tandis que le Max Bernays a été déplacé au niveau du sol avant le lancement prévu en novembre. Le premier panneau d'acier sur le cinquième NPEA, le futur NCSM Frédérick Rolette, sera coupé plus tard ce printemps. Le premier navire de la classe, le NCSM Harry DeWolf, a été livré à la Marine royale canadienne le 31?juillet 2020.

Le chantier naval d'Halifax construira six navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique pour la Marine royale canadienne, deux variantes de NPEA pour la Garde côtière canadienne, suivis de 15?navires de combat canadiens pour la Marine.

À ce jour, le programme de construction navale canadienne au chantier naval d'Halifax a généré plus de 3,6?milliards de dollars d'investissements dans l'ensemble du Canada et plus de 8?300?emplois (directs et indirects). Le chantier naval d'Halifax continue d'embaucher - plus de 160?postes depuis le début de la nouvelle année.

Citations?:

Kevin Mooney, président, Irving Shipbuilding Inc.

«?Nos 2?100 constructeurs de navires sont fiers de construire cette toute nouvelle classe de navires pour la Marine royale canadienne et de mettre en valeur leurs compétences en tant que constructeurs de navires de classe mondiale. Nous souhaitons également rendre hommage aux 300?entreprises partenaires, ici en Nouvelle-Écosse et partout au Canada. Ce programme historique fait partie intégrant dans la Stratégie nationale de construction navale. Il offre des retombées économiques positives d'un océan à l'autre, par l'intermédiaire d'emplois rémunérateurs et d'investissements dans les entreprises canadiennes et les technologies innovantes.?»

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches et des Océans

«?Aujourd'hui, la pose de la quille du futur NCSM William Hall nous permet de réfléchir aux contributions des Afro-Néo-Écossais et de tous les Canadiens noirs à la construction navale, à notre marine et à tant d'institutions. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire pour lutter contre le racisme et les préjugés, lorsqu'un navire de notre flotte navale, construit ici même au chantier naval d'Irving en Nouvelle-Écosse, porte le nom d'un Canadien noir, c'est notre façon maritime de rendre un hommage longtemps attendu. Ce navire à la fine pointe de la technologie rendra fier tout Canadien à son bord, et nous sommes honorés qu'il rejoigne la flotte de la Marine.?»

Andy Fillmore, député d'Halifax et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

«?Les navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique amélioreront considérablement les capacités et la présence des Forces armées canadiennes dans l'Arctique. Ces navires seront essentiels dans les opérations militaires menées dans les océans Atlantique et Pacifique. Ils sont modernes, multifonctionnels et puissants. Le premier NPEA a été livré l'année dernière et la pose de cette quille représente une avancée significative dans la production du quatrième navire. C'est une période excitante et occupé ici à Halifax, remplie de progrès, de croissance et d'investissement.?»

L'honorable Tony Ince, ministre des Affaires afro-néo-écossaises et de la Commission de la fonction publique

«?Notre gouvernement s'est aussi engagé à favoriser l'inclusivité afin que tout le monde ait accès aux possibilités que cette province a à offrir. C'est notre responsabilité à tous de continuer à reconnaître les personnages historiques de nos différentes collectivités. Ils ont tous contribué à façonner notre société, comme l'officier marinier afro-néo-écossais William Hall.?»

Contre-amiral Brian Santarpia, commandant des Forces maritimes de l'Atlantique (FMAR[A]) et de la Force opérationnelle interarmées de l'Atlantique (FOIA)

«?Rendre hommage à l'officier marinier William Hall en donnant son nom à ce beau navire constitue un excellent choix et je crois qu'il sera une source d'inspiration pour nos marins qui auront la chance de naviguer avec de l'équipement, qui est à la fine pointe de la technologie.?Avec ce navire supplémentaire, et les autres navires de la classe Harry DeWolf, la Marine royale canadienne continuera d'exceller en mer et de fournir des capacités exceptionnelles à l'appui des intérêts canadiens, tant au pays qu'à l'étranger. Nous pouvons démontrer que nous sommes une marine du XXIe?siècle moderne, maîtrisant l'instrument numérique, prête à aider, prête à diriger et prête à se battre.?»

Sergent Phillip Safire, représentant la famille de William Hall, VC

«?Aujourd'hui, pendant le Mois de l'histoire des Noirs, la quille du futur NCSM William Hall sera posée. Il n'y a pas d'hommage plus grand pour un ancien marin que de voir un navire de guerre porter son nom. Je souhaite que tous ceux qui participent à la construction et serviront à bord du futur NCSM William Hall continuent de partager son histoire. Nos remerciements à la Marine royale canadienne pour cet immense honneur et cette reconnaissance du service de William Hall, VC.?»

À propos d'Irving Shipbuilding Inc.

Irving Shipbuilding Inc. est le constructeur naval et le fournisseur de soutien aux navires le plus moderne en Amérique du Nord. Le chantier est basé à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Notre équipe qualifiée et nos équipements innovateurs favorisent l'efficacité de la construction, fabrication, transformation et maintenance des navires et des plates-formes extracôtières. Irving Shipbuilding Inc. est le constructeur de navires principal pour la Marine royale du Canada de la prochaine classe de navires de combat de surface canadien (NCSC) et de patrouille extracôtière et de l'Arctique (NPEA). Ceci rencontre l'objectif à titre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN). Nous sommes fiers de poursuivre notre longue histoire comme partenaire de confiance dans la construction navale canadienne. Irving Shipbuilding Inc. est membre du Groupe d'entreprises J.D. Irving, Limited, une société familiale diversifiée avec des opérations au Canada et aux États-Unis. Obtenez de plus amples renseignements sur le site Web www.naviresducanada.ca .

