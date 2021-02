Mise en garde des syndicats du Canada au gouvernement fédéral : nous sommes au bord d'un « abîme des prestations »





OTTAWA, 18 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada incitent le gouvernement fédéral à prolonger le soutien du revenu des personnes en chômage au moins jusqu'à la fin de 2021 sinon elles atteindront bientôt le bord de l'abîme.



Le nombre des travailleurs et travailleuses qui risquent de cesser de recevoir des prestations en mars est estomaquant :

844,000 personnes qui touchaient la Prestation canadienne de la relance économique à la fin de janvier 2021;

129 000 personnes touchant la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants à la fin de janvier 2021;

Plus de 2,3 millions de personnes qui touchent des prestations d'assurance-emploi en février 2021.



« Ces travailleurs et travailleuses doivent savoir ce qui va se passer ensuite dans un contexte de difficultés et d'incertitude économiques », dit Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada. « La pandémie ne finira pas de sitôt. Le gouvernement fédéral doit planifier à long terme et assurer un soutien aux personnes dont les emplois sont disparus. »

L'économie du Canada a eu des taux de perte d'emplois plus élevés que prévu à la fin de 2020 et subi une nouvelle diminution importante des emplois, soit près de 213 000, en janvier. Les femmes et les personnes racialisées à bas salaire occupant des emplois précaires ont été les plus durement frappées.

« Il faudra du temps pour que le Canada rétablisse son taux d'emploi. Le gouvernement fédéral doit agir dès maintenant pour s'assurer que les travailleurs et les travailleuses arrivent à se nourrir et à subvenir à leurs besoins essentiels », ajoute M. Yussuff.

Le gouvernement fédéral a déjà promis d'apporter des modifications très nécessaires au Régime d'AE du Canada. Lisez les recommandations du CTC sur la réforme de l'AE ici.

