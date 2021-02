Nouvelle série Web pour déboulonner certains mythes sur les véhicules à émission zéro





OTTAWA, ON, le 18 févr. 2021 /CNW/ - Pendant que la pandémie de COVID-19 continue d'évoluer, le gouvernement du Canada demeure déterminé à bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre pour renforcer l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir le secteur des ressources naturelles.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 50 000 $ à IDEA Simplifico pour la création d'une série Web qui permettra de s'attaquer à certaines idées fausses qui circulent au sujet des véhicules à émission zéro (VEZ) et de sensibiliser davantage les consommateurs à l'importance de ces véhicules dans la transition vers un avenir fondé sur l'énergie propre.

Le projet prévoit la création du site Web lesrendezvouszero.com et l'exploitation d'un studio de tournage - l'Espace InterACTION - situé au Centre d'événements et de congrès interactifs (CECi) à Trois-Rivières. La collaboration et l'expertise de la Station Roulez Électrique a permis la conception et la production de la série Web intitulée La station électrique. On diffusera la série et lancera diverses activités en février et en mars 2021 pour mobiliser le public.

Les fonds fédéraux versés à ce projet proviennent de l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui appuie l'objectif du gouvernement de faire en sorte qu'à compter de 2040 tous les véhicules vendus au Canada soient des VEZ.

Le gouvernement a investi plus de 600 millions de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge facilement accessibles. Ce faisant, il soutient la création d'un réseau pancanadien de recharge rapide ainsi que l'installation de stations de recharge locales près des lieux de vie, de travail et de loisir des Canadiens. Grâce à ces infrastructures, les conducteurs canadiens pourront recharger leur VE partout au pays. Le gouvernement soutient également la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération et l'élaboration de codes et de normes connexes. En outre, il offre des déductions fiscales aux entreprises canadiennes qui achètent des VE, de même que des incitatifs pouvant atteindre 5 000 $ aux consommateurs canadiens, ce qui rend l'achat de ces véhicules plus abordable.

Ces investissements s'inscrivent dans la logique du plan climatique renforcé du Canada intitulé Un environnement sain et une économie saine, qui propose d'accélérer davantage l'adoption des VEZ par l'octroi d'un supplément de 150 millions de dollars pour des infrastructures pour VEZ et d'un supplément de 287 millions de dollars pour des incitatifs qui encourageront les Canadiens à acheter des VEZ.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et d'un avenir sobre en carbone, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Les Canadiens veulent avoir accès à des solutions plus écologiques pour se rendre à la destination de leur choix. C'est ce que nous leur proposons. Et c'est ainsi que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Nous lançons aujourd'hui Les Rendez-vous Zéro, qui représentent différentes initiatives visant à accélérer l'adoption des véhicules à émission zéro. Soyez de la course aux GES! C'est notre message à tous les intervenants afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. »

Yves Beaudoin

Président d'IDEA Simplifico et copropriétaire du restaurant Le Brasier 1908

