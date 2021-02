Suspension de la négociation par l'OCRCVM - DBO

Reprise des négociations pour : Société : Fancamp Exploration Ltd. Symbole à la Bourse de croissance TSX : FNC Les titres : Oui Reprise (HE) : 11 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à...

La Bourse de Toronto (la « TSX ») a annoncé aujourd'hui que la négociation du premier fonds négocié en bourse (« FNB ») de bitcoins au monde, le FNB de bitcoins Purpose, a commencé sous les symboles TSX : BTCC.B (parts de FNB non couvertes par...