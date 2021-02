Supermicro lance les tests et la validation des clients sur les prochains systèmes basés sur les processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération pour accélérer l'adoption de la plate-forme système





Supermicro dévoile le programme de test X12 JumpStart NDA pour les clients qui souhaitent tester et valider à distance les performances des charges de travail des serveurs Supermicro basés sur les processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération (nom de code Ice Lake)

SAN JOSE, Californie, 18 février 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc.(SMCI), un leader mondial dans l'informatique d'entreprise, le stockage, les solutions de réseau et la technologie informatique verte, a annoncé son programme de disponibilité précoce ? JumpStart pour les tests de charge de travail sur les systèmes Supermicro X12 basés sur les processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération. Le programme débute le 16 février 2021 et les clients qualifiés peuvent accéder aux systèmes Supermicro X12 à distance pour développer, valider, optimiser et évaluer leurs charges de travail avancées. Les participants auront accès très tôt, avant le lancement général, à des technologies de pointe pour accélérer le déploiement de leurs solutions sur le portefeuille vaste de systèmes X12 à venir de Supermicro, notamment Ultra, BigTwin® SuperBlade®, les systèmes optimisés par le GPU et les systèmes de stockage à chargement par le haut et entièrement flash, ce qui leur permettra de gagner un temps de mise sur le marché considérable pour une meilleure performance et une meilleure efficacité.

« Le programme JumpStart montre que Supermicro continue à se concentrer sur l'assistance à ses clients et à leur donner accès le plus rapidement possible aux processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération, très attendus, sur les plates-formes X12 de Supermicro », a déclaré Don Clegg, vice-président senior des ventes mondiales de Supermicro. « Supermicro entretient une relation de longue date avec Intel et se réjouit de soutenir la nouvelle génération de processeurs d'Intel leader du secteur, qui cible les marchés critiques, notamment le Cloud, l'IA, le HPC et l'informatique de pointe. »

Dans le cadre du programme de disponibilité précoce JumpStart, les clients de Supermicro peuvent valider et évaluer leurs applications, ce qui leur permet de profiter des performances et des caractéristiques de l'architecture de nouvelle génération. L'accès au programme est facile et rapide. En utilisant le portail JumpStart de Supermicro, les clients de Supermicro intéressés et liés par la NDA qui remplissent les conditions requises peuvent s'inscrire, puis configurer leurs systèmes pour accéder aux serveurs distants de Supermicro via le portail sécurisé.

Portefeuille de produits

Supermicro dispose d'un vaste portefeuille de systèmes prêts à prendre en charge les processeurs Xeon Scalable de 3e génération d'Intel, notamment les systèmes Blades, Ultra, Twin, GPU, etc.

Les clients peuvent choisir parmi des serveurs lames à base de processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération pour les boîtiers SuperBlade 8U et 6U, des performances accrues, une mémoire DDR4 3200 plus rapide et une PCIe Gen4 pour des E/S plus rapides. Le SuperBlade 8U offre aux clients un AIOM pour les entrées/sorties frontales et des options de réseau avancées telles que les commutateurs 200G HDR InfiniBand ou 25G Ethernet. En revanche, le SuperBlade 6U offre aux clients une configuration optimisée pour la mémoire avec une prise en charge allant jusqu'à 12 To dans un facteur de forme à haute densité. Les SuperBlade 8U et 6U supportent tous deux le NVMe hot-swap et les alimentations électriques AC/DC redondantes, ce qui les rend parfaits pour les applications d'entreprise, de cloud, EDA, de virtualisation et HPC.

Les SuperServers Supermicro 1U et 2U Ultra offrent les meilleures performances de leur catégorie au niveau de l'entreprise tout en offrant une valeur, une flexibilité, une évolutivité et un fonctionnement sans égal. Selon la configuration, ils prennent en charge les TDP les plus puissants des CPU, avec de vastes possibilités de mise en réseau et d'extension.

La gamme de produits Twin à noeuds multiples comprend une multitude d'options pour les besoins en matière de stockage et de serveurs. Parmi ces options, notons le BigTwin avec les performances et la densité les plus élevées dans une conception 2U à quatre noeuds, et des options de réseau AIOM 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 100 GbE et IB. Les FatTwin avec systèmes 4U supportant 4 ou 8 noeuds offrent un PUE supérieur pour une efficacité maximale. L'architecture Twin hot-swap modulaire permet une grande flexibilité et une grande facilité d'utilisation.

Supermicro offre le plus grand choix de serveurs GPU de l'industrie optimisés pour les charges de travail de l'IA, du deep learning et du HPC, y compris une gamme complète de systèmes allant de 1U à 10U, dont le SuperBlade, qui prend en charge jusqu'à 40 GPU par 8U. Supermicro propose des serveurs 2U et 4U haute densité avec des cartes 4-GPU et 8-GPU interconnectées et 8 cartes PCI-E basées sur les cartes 4 et 8 voies. Avec plusieurs GPU désormais également disponibles au format PCIe, les clients peuvent également s'attendre à une augmentation significative des performances à travers la gamme étendue de serveurs multi-GPU de Supermicro, dont 1U Ultra, BigTwintm, 8U SuperBlade®, ainsi que les systèmes embarqués prenant les GPU en charge.

Ces produits et d'autres prendront en charge la plate-forme Intel Xeon Scalable basée sur le processeur (X12). Les produits Supermicro sont généralement les premiers sur le marché, avec un accès accéléré aux dernières technologies.

