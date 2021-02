Le "AMR Action Fund" annonce ses premiers investissements d'investisseurs n'appartenant pas à l'industrie pharmaceutique, récoltant plus de US$ 140 millions supplémentaires pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens (RAM)





Le AMR Action Fund, lancé en juillet 2020, a pour objectif de procurer 2 à 4 nouveaux antibiotiques aux patients d'ici la fin de la décennie et de faciliter les solutions nécessaires à long terme

BOSTON, 18 février 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le AMR Action Fund a annoncé sa première clôture initiale avec des investissements de l'industrie non pharmaceutique de plus de US$140 millions de la part de la Fondation Boehringer Ingelheim, de la Banque européenne d'investissement (soutenue par la Commission européenne) et du Wellcome Trust. Cela s'ajoute à l'investissement initial de plus de 20 sociétés biopharmaceutiques de premier plan qui ont annoncé la création du Fonds en juillet 2020.

Grâce à cet important engagement financier de la part de philanthropes et de banques de développement mondiales, le AMR Action Fund devient le plus grand partenariat public-privé au monde soutenant le développement de nouveaux antibiotiques. Il démontre le type d'engagement et de collaboration entre les secteurs qui est nécessaire de toute urgence pour faire face à la menace mondiale des infections résistantes aux antibiotiques - également appelée résistance aux antimicrobiens, ou RAM.

« Nous avons besoin de solutions innovantes pour éviter la crise sanitaire imminente que représente la RAM, et qui menace de rendre même les procédures médicales courantes potentiellement mortelles », a déclaré Christoph Boehringer, président de la Fondation Boehringer Ingelheim. « La Fondation Boehringer Ingelheim s'est engagée à lutter contre les plus grandes menaces sanitaires mondiales de notre temps et nous sommes fiers de rejoindre cette vaste alliance d'organisations caritatives, de banques de développement et de sociétés biopharmaceutiques. Nous sommes convaincus que le AMR Action Fund permettra aux chercheurs et aux scientifiques d'apporter des antibiotiques innovants aux patients souffrant d'infections bactériennes graves ». La Fondation Boehringer Ingelheim soutient le AMR Action Fund avec un investissement de plus de US$50 millions.

La RAM est une crise mondiale imminente : chaque année, 700 000 personnes meurent à cause de la montée incontrôlée des superbactéries résistantes aux antibiotiques. Dans certains des scénarios les plus alarmants, on estime que d'ici 2050, la RAM pourrait coûter jusqu'à 10 millions de vies par an. Les antibiotiques sont le fondement de la médecine moderne. Sans un pipeline stable de nouveaux antibiotiques, cette base risque de s'effondrer.

Le AMR Action Fund est un partenariat novateur qui vise à fournir 2 à 4 nouveaux antibiotiques aux patients d'ici 2030. Ces traitements sont nécessaires de toute urgence pour faire face à l'augmentation rapide de la RAM, qui a le potentiel d'éroder tous les aspects de la médecine actuelle. Le Fonds investira dans la recherche clinique de nouveaux antibiotiques innovants qui s'attaquent aux bactéries les plus résistantes et aux infections mortelles. Alors que le nouveau coronavirus était inconnu jusqu'au début du mois de janvier 2020, la RAM est une menace que nous connaissons, et nous devons prendre des mesures collectives dès maintenant.

« En raison d'une défaillance systémique du marché, l'innovation en matière d'antibiotiques est privée de financement, ce qui signifie que des produits potentiellement vitaux ne peuvent pas être procurés aux patients qui en ont besoin. Wellcome prend des mesures pour remédier à cette situation en contribuant à hauteur de £50 millions (US$66.8 millions) au AMR Action Fund. Ce fonds constituera une bouée de sauvetage pour les entreprises qui doivent franchir les dernières étapes coûteuses et techniquement complexes du développement des antibiotiques. Nous sommes particulièrement heureux que le Fonds mette l'accent sur un accès équitable et une gestion responsable, ce qui est crucial pour résoudre ce problème de santé mondiale », a déclaré Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust. « Mais ce n'est qu'une partie de la solution. Nous avons également besoin que les gouvernements mettent simultanément en place des mesures politiques à long terme telles que des incitations et des réformes de remboursement. Le AMR Action Fund accélère la mise en place de la filière des antibiotiques. Il appartient maintenant aux gouvernements d'utiliser ce temps à bon escient et de prendre des mesures décisives pour réparer le marché. »

« La RAM rend les traitements inefficaces, il est donc crucial de développer un pipeline stable d'antibiotiques nouveaux et innovants », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d'investissement. « Il est grand temps que nous créions des partenariats pour favoriser la recherche et améliorer l'accès à des solutions technologiques innovantes qui contribuent à prévenir et à contrôler la RAM. Soutenue par la Commission européenne, la Banque européenne d'investissement est fière d'investir ?20 millions (US$24,1 millions) dans un tel partenariat pour stimuler l'innovation en matière d'antibiotiques. Mais pour préserver et protéger la santé publique, il faut soutenir davantage d'investissements dans la filière des antibiotiques et créer des solutions supplémentaires pour remédier aux défaillances du marché. La Banque européenne d'investissement est prête à jouer son rôle en attirant de nouveaux investisseurs. »

Grâce à ses investissements, le AMR Action Fund s'efforce de combler le fossé de financement entre la découverte d'antibiotiques dont le besoin est urgent par les sociétés de biotechnologie innovantes et les patients. Toutefois, la filière des antibiotiques est fragile et, si ce financement supplémentaire constitue une solution à court terme à ce problème urgent, des changements politiques à plus long terme sont nécessaires pour encourager et renforcer un flux constant d'innovation.

« Comme l'ont souligné les experts et les décideurs politiques du monde entier lors du lancement du AMR Action Fund en juillet, il s'agit d'une question urgente que les parties prenantes de tous les secteurs doivent s'efforcer de résoudre ensemble », a déclaré Henry Skinner, directeur général du AMR Action Fund. « Nous sommes ravis de travailler avec la Fondation Boehringer Ingelheim, la Banque européenne d'investissement et le Wellcome Trust pour étendre la portée du AMR Action Fund. Nous appelons les autres investisseurs de tous les secteurs à se joindre à nos efforts pour assurer la mise en place d'une filière durable de nouveaux antibiotiques pour lutter contre les superbactéries. »

Le Fonds prendra bientôt ses premières mesures pour commencer à évaluer les possibilités d'investissement dans les entreprises de biotechnologie qui se concentrent sur le développement de nouveaux antibiotiques répondant aux besoins de santé publique les plus prioritaires, qui font une différence significative dans la pratique clinique et qui sauvent des vies. Pour plus de détails sur le AMR Action Fund, visitez le site www.AMRactionfund.com.

À propos du AMR Action Fund

Le AMR Action Fund est une initiative de plus de 20 sociétés biopharmaceutiques de premier plan, de philanthropes mondiaux et de banques de développement qui cherche à investir plus d'un milliard de dollars US pour apporter 2 à 4 nouveaux antibiotiques aux patients d'ici 2030. Le AMR Action Fund investira dans les petites entreprises qui développent des traitements antibactériens innovants. En collaboration avec des organisations philanthropiques, des banques de développement et des organisations multilatérales, le AMR Action Fund renforcera et accélérera le développement des antibiotiques. Il travaillera également avec les gouvernements pour s'assurer qu'il existe une réserve durable de nouveaux antibiotiques pour lutter contre les superbactéries.

Le concept du AMR Action Fund a été développé par la IFPMA et ses sociétés biopharmaceutiques membres, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, la Banque européenne d'investissement et le Wellcome Trust. Parmi les investisseurs du AMR Action Fund figurent : Almirall, Amgen, Bayer, Boehringer Ingelheim, Boehringer Ingelheim Foundation, Chugai, Daiichi-Sankyo, Eisai, Eli Lilly and Company, la Banque européenne d'investissement (avec le soutien de la Commission européenne dans le cadre d'Horizon 2020, le programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne pour 2014-2020), GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, LEO Pharma, Lundbeck, Menarini, Merck, Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, Novartis, Novo Nordisk, Novo Nordisk Foundation, Pfizer, Roche, Shionogi, Takeda, Teva, UCB et le Wellcome Trust.

À propos de la Fondation Boehringer Ingelheim

La fondation Boehringer Ingelheim est une organisation indépendante à but non lucratif qui s'engage à promouvoir les sciences médicales, biologiques, chimiques et pharmaceutiques. Elle a été créée en 1977 par Hubertus Liebrecht (1931-1991), membre de la famille des actionnaires de la société Boehringer Ingelheim. Avec le programme Perspectives Plus 3 et les subventions d'exploration, la Fondation soutient les chefs de groupes juniors indépendants. Elle dote également le prix international Heinrich Wieland ainsi que des prix pour les scientifiques en herbe. En outre, la Fondation finance des projets institutionnels en Allemagne tels que l'Institut de biologie moléculaire et le département des sciences de la vie de l'université de Mayence ou le Laboratoire européen de biologie moléculaire à Heidelberg.

À propos de la Banque européenne d'investissement

La Banque européenne d'investissement est la banque de l'Union européenne. Elle est l'institution de prêt à long terme de l'Union européenne et c'est la seule banque représentant leurs intérêts et détenue par les European Union Member States. La Banque européenne d'investissement travaille en étroite collaboration avec les autres institutions de l'UE pour mettre en oeuvre la politique de l'UE. Cet investissement dans le AMR Action Fund a été rendu possible grâce au mécanisme de financement des maladies infectieuses InnovFin une initiative conjointe avec la Commission européenne.

À propos du Wellcome Trust

Wellcome soutient la science pour résoudre les problèmes de santé urgents auxquels tout le monde est confronté. Nous soutenons la recherche de découverte sur la vie, la santé et le bien-être, et nous relevons trois défis sanitaires mondiaux : la santé mentale, le réchauffement climatique et les maladies infectieuses.

