La Banque Scotia et le Musée des beaux-arts du Canada annoncent la liste préliminaire des finalistes du Prix nouvelle génération de photographes 2021





TORONTO, le 18 févr. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia et le Musée des beaux-arts du Canada sont fiers d'annoncer la liste préliminaire des finalistes de la quatrième édition du Prix nouvelle génération de photographes.

Le Prix nouvelle génération de photographes 2021 souligne le talent de jeunes artistes canadiens qui travaillent derrière l'objectif. Ouvert aux 35 ans et moins, ce prix unique en son genre vise à propulser la carrière de jeunes artistes qui évoluent dans les arts photographiques.

« Nous sommes fiers d'appuyer le travail des photographes émergents les plus prometteurs de notre pays, » a déclaré Laura Curtis Ferrera, chef du Marketing à la Banque Scotia. « La Banque Scotia soutient les arts avec passion et nous sommes heureux de contribuer à l'essor professionnel de jeunes artistes grâce au Prix nouvelle génération de photographes. »

« Comme lors des années précédentes, le Prix nouvelle génération de photographes met en lumière l'immense talent d'une nouvelle génération d'artistes canadiens, » a indiqué Andrea Kunard, présidente du jury et conservatrice associée de photographie au Musée des beaux-arts du Canada. « La grande qualité des oeuvres des finalistes et leur grande compréhension du média photographique nous ont grandement impressionnés. Les démarches et les sujets sont variés et dynamiques, témoignant d'un parcours personnel ou explorant de façon lucide d'importants enjeux sociaux. Le prix souligne le travail des finalistes et des gagnants, et les encourage à continuer de développer leur vision. »

Félicitations aux 24 artistes canadiens nommés nouvelle génération de photographes 2021 :

Justin Apperley - Dawson City ( Yukon )

- ( ) Brittney Bear Hat - Calgary ( Alberta )

( ) Dustin Brons - Vancouver (Colombie-Britannique)

- (Colombie-Britannique) Caroline Cloutier - Longueuil (Québec)

- (Québec) Emily Critch - St. John's (Terre-Neuve-et- Labrador )

- (Terre-Neuve-et- ) Garnet Dirksen - Kamloops (Colombie-Britannique)

- (Colombie-Britannique) Chris Donovan - Saint John (Nouveau-Brunswick)

- (Nouveau-Brunswick) Jeff Downer - Vancouver (Colombie-Britannique)

- (Colombie-Britannique) Marika Drolet-Ferguson - Tracadie (Nouvelle-Écosse)

- (Nouvelle-Écosse) Sardar Farrokhi - Toronto ( Ontario )

- ( ) Séamus Gallagher - Halifax (Nouvelle-Écosse)

(Nouvelle-Écosse) Ursula Handleigh - Halifax (Nouvelle-Écosse)

- (Nouvelle-Écosse) Alphiya Joncas - Havre-aux-Maisons (Québec)

(Québec) Christopher Lacroix - Vancouver (Colombie-Britannique)

- (Colombie-Britannique) Shelby Lisk - Kenhtè:ke (territoire Mohawk de Tyendinaga) ( Ontario )

- Kenhtè:ke (territoire Mohawk de Tyendinaga) ( ) Léna Mill-Reuillard - Montréal (Québec)

Lucas Morneau - Sackville (Nouveau-Brunswick)

- (Nouveau-Brunswick) Annie France Noël - Moncton (Nouveau-Brunswick)

(Nouveau-Brunswick) Dainesha Nugent-Palache - Brampton ( Ontario )

( ) Clara Patterson - Moncton (Nouveau-Brunswick)

- (Nouveau-Brunswick) Janice Reid - Brampton ( Ontario )

- ( ) Marie-France Robichaud - Shippagan (Nouveau-Brunswick)

- (Nouveau-Brunswick) Angeline Simon - Lethbridge ( Alberta )

- ( ) Svava Tergesen - Vancouver (Colombie-Britannique)

Ces talentueux artistes canadiens ont été sélectionnés par les 16 experts qui composent le comité du Prix nouvelle génération de photographes, notamment des spécialistes de l'art contemporain canadien, des artistes visuels, des professeurs, ainsi que des directeurs et des conservateurs oeuvrant dans des institutions publiques d'art :

Lisa Birke , professeure adjointe, médias numériques et émergents (Digital and Extended Media), Université de la Saskatchewan - Saskatoon ( Saskatchewan )

, professeure adjointe, médias numériques et émergents (Digital and Extended Media), Université de la - ( ) Mary Bradshaw , directrice des arts visuels, Centre des arts du Yukon - Whitehorse ( Yukon )

, directrice des arts visuels, Centre des arts du - ( ) Karen Carter , conservatrice, BAND Gallery - Toronto ( Ontario )

, conservatrice, BAND Gallery - ( ) Dana Claxton , professeure agrégée, département des arts, arts visuels et théorie, UBC et gagnante du prix de photographie Banque Scotia 2020 - Vancouver (Colombie-Britannique)

, professeure agrégée, département des arts, arts visuels et théorie, UBC et gagnante du prix de photographie Banque Scotia 2020 - (Colombie-Britannique) Patricia Deadman , conservatrice, Woodland Cultural Centre - Brantford ( Ontario )

, conservatrice, Woodland Cultural Centre - ( ) Louise Déry, directrice, Galerie de l'UQAM - Montréal (Québec)

l'UQAM - Montréal (Québec) Julie Forgues , directrice/professeure de photographie, département des arts visuels, Université de Moncton - Moncton (Nouveau-Brunswick)

, directrice/professeure de photographie, département des arts visuels, Université de - (Nouveau-Brunswick) Arni Haraldsson , professeur agrégée, faculté des arts Audain, Université d'art et de design Emily- Carr - Vancouver (Colombie-Britannique)

, professeur agrégée, faculté des arts Audain, Université d'art et de design Emily- - (Colombie-Britannique) George Harris , conservateur et directeur artistique, Two Rivers Gallery - Prince George (Colombie-Britannique)

, conservateur et directeur artistique, Two Rivers Gallery - (Colombie-Britannique) April Hickox , professeure agrégée, faculté des arts, Université de l'École d'art et de design de l' Ontario - Toronto ( Ontario )

, professeure agrégée, faculté des arts, Université de l'École d'art et de design de l' - ( ) Marie-Josée Jean, directrice générale et artistique, VOX, centre de l'image contemporaine - Montréal (Québec)

Marlene MacCallum , professeur-chercheur honoraire, programme des arts visuels - campus Grenfell , Université Memorial de Terre-Neuve - Corner Brook (Terre-Neuve-et- Labrador )

, professeur-chercheur honoraire, programme des arts visuels - campus , Université Memorial de Terre-Neuve - (Terre-Neuve-et- ) Robin Metcalfe , directeur/conservateur, galerie d'art de l'Université Saint Mary's - Halifax (Nouvelle-Écosse)

, directeur/conservateur, galerie d'art de l'Université Saint Mary's - (Nouvelle-Écosse) Charo Neville , conservatrice, Kamloops Art Gallery - Kamloops (Colombie-Britannique)

, conservatrice, Kamloops Art Gallery - (Colombie-Britannique) Karen Stentaford , chargée de cours, Université Mount Allison - Sackville (Nouveau-Brunswick)

, chargée de cours, Université Mount Allison - (Nouveau-Brunswick) Kristy Trinier , directrice artistique/conservatrice - Lethbridge ( Alberta )

Un éminent jury d'experts sélectionnera les trois lauréats du Prix nouvelle génération de photographes 2021 parmi les finalistes. Les gagnants, dont les noms seront dévoilés le 23 mars 2021, recevront chacun un prix en argent de 10 000 $ et auront la chance d'exposer leurs créations dans le cadre de deux expositions collectives : une à Toronto durant le festival de photo CONTACT Banque Scotia qui aura lieu au printemps et à l'été 2021, et l'autre au Musée des beaux-arts du Canada d'Ottawa à l'automne 2021. Si les restrictions en lien avec la COVID-19 le permettent, les lauréats bénéficieront du mentorat de l'équipe de conservateurs du Musée des beaux-arts du Canada et leurs oeuvres seront incluses dans la programmation comprenant des rencontres avec les artistes, des expositions itinérantes et des programmes éducatifs. Étant donné la pandémie, les lauréats de 2020 et 2021 présenteront leurs oeuvres simultanément dans ces expositions collectives.



Les membres du jury sont :

Andrea Kunard , conservatrice associée de photographie, Musée des beaux-arts du Canada et présidente du jury

, conservatrice associée de photographie, Musée des beaux-arts du et présidente du jury Shelley Niro , artiste et lauréate du Prix de photographie Banque Scotia 2017

, artiste et lauréate du photographie Banque Scotia 2017 Lorraine Gilbert , directrice, département des arts visuels, Université d' Ottawa

, directrice, département des arts visuels, Université d' Noah Friebel , artiste et lauréat du Prix de photographie Banque Scotia 2020

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 100 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.scotiabank.com et suivre le Twitter @ScotiabankViews.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus importante collection d'oeuvres d'art ancien et actuel canadien au monde. En outre, il réunit la plus prestigieuse collection d'art européen du XIVe au XXIe siècle au Canada, de même que d'importantes oeuvres d'art autochtone, américain et asiatique, ainsi qu'une collection mondialement réputée d'estampes, de dessins et de photographies. Depuis sa fondation en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé sur la scène culturelle canadienne. L'une de ses principales missions consiste à accroître l'accès à l'excellence en matière d'oeuvres d'art pour tous les Canadiens. Pour en savoir plus, visitez le site beaux-arts.ca. Suivez-nous aussi sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube ou sur Instagram.

SOURCE The Bank of Nova Scotia

Communiqué envoyé le 18 février 2021 à 08:30 et diffusé par :